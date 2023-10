Chi sono i 16 top creator italiani premiati da Forbes Italia e Buzzoole

, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l’influencer marketing, hanno premiato i migliori creator italiani durante i Top Creators Awards, che si sono svolti aldi Milano.

Durante l’appuntamento – condotto dal managing editor di Forbes Italia Daniel Settembre e dal ceo di Buzzoole Gianluca Perrelli – sono stati premiati 16 content creator. Le tipologie di premi sono state: premio performance, premio della redazione, premio Multimedia e premio Rising Star. Il premio performance e della redazione sono stati assegnati rispettivamente ai Creator delle seguenti categorie: Entertainment, Food & Beverage, Travel&Tourism, Beauty, Education, Auomotive, Tech.

I 16 vincitori dei Top Creators Awards

In particolare, in ambito Entertainment sono stati premiati Daniele Cabras per le performance e il Milanese Imbruttito per un mix di elementi qualitativi scelti dalla redazione. Per quanto riguarda il settore del Food & Beverage sono stati premiati Ruben Bondì per le performance e 2foodfitlovers per la scelta della redazione. Passando al Travel&Tourism si aggiudicano il podio Giovanni Arena per le performance e Irene Colzi per la scelta della redazione.

Nel campo del Beauty grazie all’elevata capacità di engagement vince Arienne Makeup, invece, per il mix di elementi qualitativi a trionfare è stata Loretta Grace. Rispetto al settore dell’Education si aggiudicano il premio Geopop per le performance e Adrian Fartade per il premio redazione. Altra categoria che è stata valutata è quella dell’Automotive, in questo campo ha vinto Alberto Fontana per le performance e Fjona Cakalli per il premio redazione. In ambito Tech, invece, ci sono Gianpaolo Golden per le performance e Andrea Galeazzi per il premio qualitativo.

Infine, sono stati assegnati due premi speciali. Il premio Multimedia è stato assegnato a Gabriele Vagnato per la sua capacità di essere riuscito a far emergere il proprio talento, grazie al proprio format e il proprio stile, su più canali social e media, anche al di fuori del web. Il premio “Rising Star” è stato assegnato a Francesco Vigliotti alias “Il Viglio” per la sua capacità di essere riuscito ad interpretare le logiche e il linguaggio dei social usando uno stile originale e creativo.

I content creator sono stati individuati grazie all’utilizzo della suite tecnologica Buzzoole e alla valutazione qualitativa di Forbes.

“Abbiamo lanciato i Top Creators Awards”, ha dichiarato Perrelli, “con l’obiettivo di valorizzare i talenti che si stanno contraddistinguendo di più nel panorama nazionale per la loro capacità di engagement e creatività. Lo scenario dei content creator, infatti, è in continua evoluzione, così come i trend e i linguaggi che vengono utilizzati. Questo appuntamento, dunque, vuole essere una bussola per individuare i più attuali protagonisti della Creator Economy in Italia”.

I Forbes Top Creators Awards 2023 Loretta Grace - Singer, Actress, Performer, Digital Content Creator, Activist Federico Marisio, Marco De Crescenzio e Tommaso Pozza fondatori Milanese Imbruttito Irene Colzi - Style•Lifestyle•Travel•Blogger Fashion Influencer Ruben Bondì - Personal Chef, Influencer Daniele Cabras - Influencer, orafo Caterina Piccirilli e Raffaele Del Piano - influencer 2foodfitlovers Arienne Makeup - Make-up artist & content creator Gabriele Vagnato - Conduttore, Content Creator e Producer Francesco Vigliotti - Content creator & Strategist Fjona Cakalli - automotive influencer Adrian Fartade - divulgatore scientifico, youtuber Andrea Moccia - Founder and director Geopop Giovanni Arena - Digital Content Creator Andrea Galeazzi - Influencer Giampaolo Golden . Influencer

