La storia della pmi italiana al servizio di chi lavora

Si riconoscono in un motto ambizioso: think big. E pensare in grande è quello che hanno fatto una quindicina di anni fa, cominciando a investire – e credere – in un ambito che allora era in fase nascente: l’economia circolare. Perché Gabriele Marchina e Gloriana Iarrera si sono specializzati nel “rimettere in funzione ciò che per gli altri è solo uno scarto”. E questo modello di crescita economica, alternativo a quelli basati su una visione lineare, si è rivelato vincente. La loro azienda, Automation Service, è diventata leader in Italia per l’assistenza e la rigenerazione dei ricambi Fanuc, Mitsubishi e Siemens. Ora è parte del gruppo Bas, ha sedi a Londra e in Messico e, con le sue tre divisioni, è un laboratorio indipendente specializzato nel recupero di ricambi cnc (acronimo per ‘controllo numerico computerizzato’) e nella revisione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine utensili a controllo numerico. “Il nostro obiettivo primario è quello di recuperare l’immenso valore di uno scarto tecnologico, trasformando un prodotto destinato a inquinare l’ambiente in un servizio prezioso”, spiega Iarrera. Si garantisce così la “massima efficienza ai clienti e la piena sostenibilità ambientale a tutto il pianeta”.

I numero di Automation Service

I numeri che rivendicano orgogliosamente sono la testimonianza concreta del loro lavoro: assistenza entro le 24 ore, oltre 3.800 clienti in Italia e nel mondo, 1% di rientri in garanzia dei ricambi. Ma i dati sono solo l’aspetto in superficie del lavoro di un gruppo che è ormai una solida realtà imprenditoriale, nata in Italia ma con una crescente diffusione sui mercati esteri. Il merito è anche e soprattutto di un lavoro di costante ricerca e innovazione, all’insegna di un altro indovinato claim: “Il nostro lavoro è evitare che si fermi il tuo”.

Il rapporto con il cliente si struttura infatti attraverso il supporto a 360 gradi e il contatto diretto con un referente specializzato. Parallelo e alternativo al servizio di assistenza tecnica qualificata c’è un magazzino ricambi multimarca, che permette di risolvere ogni problema tecnico. E ancora: il laboratorio e il team di tecnici effettua riparazioni presso il proprio laboratorio, ma vengono offerte anche operazioni di diagnostica e manutenzioni all’interno del parco macchine del cliente. In magazzino infatti c’è una vasta disponibilità immediata di ricambi elettronici nuovi o ricondizionati, affidabili e compatibili con le macchine dei brand più diffusi sul mercato globale.

Il valore della rapidità

“Il nostro core business è la rigenerazione applicata all’assistenza del cliente”, evidenzia Iarrera. “Ma per noi l’assistenza è un servizio completo che non si ferma alla riparazione. Chi utilizza macchine utensili cnc ha esigenze specifiche in base al settore di appartenenza e alle relative caratteristiche produttive e per questo anche l’assistenza deve essere studiata su misura e noi prevediamo un’ampia gamma di offerte diversificate e personalizzabili”. Tra queste, quella da remoto, “che ora si sta specializzando con sofisticati dispositivi che permettono al nostro esperto di vedere contemporaneamente la stessa cosa dell’operaio, come se fosse sul posto”. E anche la possibilità di accedere ai manuali tecnici attraverso cui procedere con la manutenzione delle macchine seguendo la procedura corretta. Tutte azioni che concorrono a un obiettivo: scongiurare un fermo macchina, che comporterebbe lo stop alla produzione del cliente, gravando sui costi dell’azienda.

Per evitare questa prospettiva, la rapidità è fondamentale. “Per rendere anche plasticamente questa immagine abbiamo cambiato il logo, con la B(ee) di ‘ape’ che certifica la nostra operatività e laboriosità, ma anche B(e) come ‘essere’. Ed è stato rinnovato anche il sito, con e-shop: lo abbiamo reso un po’ più smart, perché è l’elemento che caratterizza il nostro gruppo, l’essere veloci e professionali”. Senza dimenticare l’aspetto green, per quella che è diventata una società benefit. “Fedeli alla mission della nostra azienda, ci prefiggiamo una serie di traguardi nell’ambito della sostenibilità e del benessere sociale”.

Le nuove tappe di Automation Service

Un team dinamico e affiatato, sempre pronto a nuove sfide. Come quelle intraprese negli ultimi anni, nonostante un periodo complesso come quello della pandemia. Le ultime tappe del viaggio di Marchina e Iarrera, cominciato come tante storie di successo 15 anni fa in un garage, sono state nel Regno Unito, con l’apertura nel 2019 della sede londinese del gruppo Bas, e in Messico, con l’apertura dell’impianto l’anno successivo. È del 2021, invece, la scelta di trasferire la sede centrale da Corte Franca a Cazzago San Martino.

È proprio nella sede operativa che il gruppo ha realizzato la sua academy, con servizi di coaching, tenuti da professionisti con oltre trent’anni di esperienza nel settore della macchina utensile. Full immersion e formazione personalizzata con corsi di formazione alla manutenzione dei cnc per tecnici junior o apprendisti, coaching su argomenti a richiesta del cliente e corsi per la taratura di assi e mandrini (effettuati presso la sede operativa del cliente). Per pensare (e fare) in grande.

