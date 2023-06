Chi è Jorge Mas, il miliardario proprietario della nuova squadra di Lionel Messi

Trasformare l’Inter Miami in “una porta del calcio”

Il miliardario proprietario dell’Inter Miamiha trovato il suo ragazzo d’oro. La squadra di Major League Soccer, fondata dae ora di proprietà dell’uomo d’affari cubano-americano e di suo fratello Jose, è in procinto di ingaggiare, l’uomo che molti definiscono il più grande calciatore del mondo.

Il calciatore argentino, reduce dalla vittoria della Coppa del Mondo per il suo paese, è destinato a giocare a Miami, anche se l’accordo definitivo non è ancora stato siglato.

Il sessantenne Mas, diventato ad e proprietario dell’Inter Miami FC nel 2021, spera che Messi possa contribuire a realizzare il suo sogno di rendere Miami “la porta del calcio, non solo nel sud della Florida ma nelle Americhe”, come ha dichiarato in un’intervista del 2019.

Ma una stagione da favola sia per Messi che per Mas non sarebbe il primo successo dell’imprenditore. Mas, che secondo Forbes ha un patrimonio netto di 1,3 miliardi di dollari, ha fatto molta strada.

L’ascesa di Jorge Mas

È nato a Miami nel 1963, solo tre anni dopo che suo padre, Jorge Mas Canosa (morto nel 1997), era fuggito dalla natia Cuba nel tentativo di sottrarsi al governo di Fidel Castro, secondo il New York Times.

Mas Canosa era un convinto oppositore del regime comunista di Cuba, tanto che, una volta arrivato negli Stati Uniti, si unì alla forza degli esuli cubani addestrati dalla Cia. Prima che Jorge nascesse, suo padre partecipò all’invasione della Baia dei Porci nel 1961, anche se non riuscì mai a sbarcare perché la sua nave fu trattenuta dallo sbarco sulla spiaggia.

Dopo un breve periodo nell’esercito americano durante l’infanzia di Jorge Mas, Mas Canosa si dedicò agli affari. Nel 1969, con un prestito di 50mila dollari, acquisì una piccola compagnia telefonica portoricana chiamata Iglesias y Torres e la rinominò Church & Tower, nella speranza di entrare nel mercato statunitense.

Jorge iniziò a lavorare nel 1984 per l’azienda del padre, che all’epoca si occupava principalmente della posa di cavi e dell’installazione di pali telefonici.

Nel 1994, Jorge rilevò Church & Tower dal padre e trasformò l’azienda di Miami, ribattezzata MasTecMtz, in una multinazionale delle costruzioni che oggi si occupa di installazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture per l’energia, i servizi pubblici e le comunicazioni.

L’espansione di MasTec

Mas è in gran parte responsabile dell’internazionalizzazione dell’azienda, con una serie di acquisizioni di società di infrastrutture di telecomunicazione in paesi come Brasile, Spagna, Cile, Perù e l’Argentina, paese natale di Messi, poco dopo averne assunto la direzione.

Nel 2022, MasTec ha registrato un fatturato di 9,8 miliardi di dollari, diventando così una delle più grandi aziende statunitensi a conduzione ispanica. Possiede quasi il 15% delle azioni della società, quotate alla Borsa di New York, una quota che attualmente vale 1,2 miliardi di dollari.

Nel 1990, Mas fondò Neff Rentals, un’azienda di noleggio di attrezzature e utensili per l’edilizia che ha portato da un singolo negozio nel sud della Florida a 80 filiali. La crescita portò alla quotazione in borsa nel 1998, prima della vendita nel 2005 per un valore dichiarato di 510 milioni di dollari. Gli azionisti di maggioranza, prima della cessione, erano la famiglia Mas e il ramo Ge Capital di General Electric.

L’acquisizione dell’Inter Miami

Mas è entrato nel mondo dello sport professionistico nel 2018, quando si è unito al gruppo di proprietà della neonata Inter Miami. Tre anni dopo, nel 2021, Mas ha finalizzato un’acquisizione con il fratello per rilevare la maggioranza della squadra dall’ad di SprintS Marcelo Claure e dall’ad di Softbank Masayoshi Son.

Il miliardario è ad e proprietario della squadra dal 2021, mentre Beckham e Jose Mas ne condividono la comproprietà. La società di private equity Ares Management ha acquistato una quota della squadra nel 2021.

A febbraio, Forbes ha valutato l’Inter Miami 600 milioni di dollari, facendone l’undicesima squadra di maggior valore della Mls. Un portavoce di Mas non ha ancora risposto a una richiesta di commento.

L’imprenditore è anche presidente della Cuban American National Foundation, un gruppo fondato da suo padre nel 1981 che si occupa di assistere i membri della comunità cubana di Miami, in Florida.

