Forbes incontra i protagonisti del numero di giugno: le foto dell’evento Forbes&Friends

Determinazione, idee e innovazione. Sono questi alcuni degli argomenti di cui si è discusso al secondo appuntamento del 2023, con, ospitato dalla location milanese di Terrazza Martini. Dall’export negli Stati Uniti, passando per due giovani imprenditori che hanno lanciato nel 2020 il loro gelato vegano, durante la serata si è parlato quindi di presente e di futuro.

All’evento, condotto dal caporedattore di Forbes Italia Daniel Settembre, sono intervenuti Francesco Del Buono, ceo di AirHome Invest International, Emanuele Bianconi, co-fondatore di Squp e Muriel Nussbaumer, ceo di Export Usa Una serata quindi che ha permesso di scoprire qualche novità per il futuro. Come sempre Forbes&Friends si è dimostrato uno spazio non solo per presentare il magazine in edicola ma anche un modo per approfondire storie aziendali e imprenditoriali di successo.

Nina Schmidt - Key Account, Valentina Radice - Libera professionista @Ennevolte SRL Marco Di Carlo - Titolare @M Group Marco Di Carlo - Titolare @M Group Luca Tammaccaro - Vice President of Global Sales @TomTom Luca Tammaccaro - Vice President of Global Sales @TomTom Luca Tammaccaro - Vice President of Global Sales @TomTom Laura Astrologo Porche - Capo Redattrice @Celebre Magazine Grouo2 Fulvio Cattaneo - Direttore Commerciale @Busnelli SRL Fulvio Cattaneo - Direttore Commerciale @Busnelli SRL Francesco Del Buono - Founder @Airhome Invest Filippo Falcin - Marketing e digital manager @Evolvere S.P.A, Roberta Ricci - Avvocato e Founder @BGROW Emanuele Bianconi - Founder @Squp Alessandro Maturo - Product Marketing Manager, Giulia Sarti - Senior Marketing and Communications Manager @Huawei

Filippo Falcin - Marketing e digital manager @Evolvere S.P.A, Roberta Ricci - Avvocato e Founder @BGROW Greta Delle Donne @Bliss Laura Astrologo Porche - Capo Redattrice @Celebre Magazine Grouo Laura Astrologo Porche - Capo Redattrice @Celebre Magazine Grouo Lucia Guarino - Media Director @Address Media Muriel Nussbaumer - CEO, Anna Breda - Public Affairs and media relations manager @Export New York corp Muriel Nussbaumer - CEO, Anna Breda - Public Affairs and media relations manager @Export New York corp Nina Schmidt - Key Account, Valentina Radice - Libera professionista @Ennevolte SRL Raffaella Stucchi - Marketing Communication, PR, Alessandra Panarace - Junior Trade Marketing, Arianna Laura Timeto - Consumer Marketin Manager, Luca Bendazzoli - Retail Sales Manager @Acer Valeria Ravani - Regional Marketing Communication Manager, Mariavittoria Migliarini - Marketing and Communication Specialist @SAS

Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano

Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano Forbes & Friends - Terrazza Martini, Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.