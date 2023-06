Innovazione e tecnologia contro l’inefficienza: la ricetta vincente di AGL Aste Immobiliari

Una risposta alle inefficienze del settore delle aste immobiliari

AGL Aste Immobiliari è diventata un punto di riferimento nel mercato delle aste immobiliari in Italia e in Europa grazie all’impegno e alla visione del suo fondatore,. Fondata nel 2018, l’azienda ha rapidamente guadagnato popolarità e ha fornito un servizio di alta qualità a migliaia di clienti desiderosi di acquistare case a basso costo attraverso il settore delle aste immobiliari. Questo articolo vuole esplorare il successo di AGL Aste Immobiliari, il suo impatto sul mercato e il ruolo di Massimo Imparato nella crescita dell’azienda.

Il mercato delle aste immobiliari in Italia ha a lungo sofferto di inefficienze, scarsa trasparenza, lungaggini e complessità burocratiche, unite alla completa assenza di professionisti specializzati nel settore. Massimo Imparato ha colto questa opportunità imprenditoriale e ha fondato AGL Aste Immobiliari per soddisfare la crescente domanda da parte di clienti interessati all’acquisto della loro prima casa ed investitori. L’azienda nasce quindi con l’obiettivo di semplificare il processo di acquisto di immobili tramite le aste giudiziarie e di offrire un servizio di consulenza completo ed affidabile con il compito di occuparsi di ogni aspetto tecnico e procedurale.

Innovazione e tecnologia al servizio dei clienti

AGL Aste Immobiliari ha adottato un approccio innovativo elaborando un metodo di lavoro vincente e affidandosi ad un sistema tecnologico per migliorare l’esperienza dei clienti. Proprio grazie all’introduzione di un software unico in Italia, l’azienda è in grado di offrire proposte immobiliari automatiche e personalizzate direttamente sui dispositivi mobili dei clienti. Questa tecnologia all’avanguardia consente ai clienti di ricevere ogni settimana aggiornamenti sulle nuove opportunità immobiliari che corrispondono alle loro preferenze e alle loro esigenze.

L’acquisizione da parte di ABTG S.p.A. e la collaborazione strategica

La rapida crescita e il successo di AGL Aste Immobiliari hanno attirato l’attenzione di diverse grandi aziende interessate alla loro realtà. Tuttavia, è stata ABTG, guidata da Alfio Bardolla, a offrire una visione e un progetto di sviluppo che si allineava perfettamente con l’obiettivo di AGL Aste Immobiliari. Nel 2019, ABTG ha acquisito il 51% di AGL, consentendo all’azienda di accrescere ulteriormente la sua posizione nel mercato.

Resilienza durante la pandemia e espansione nazionale

Nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid-19, AGL Aste Immobiliari è rimasta resiliente e ha continuato a registrare una crescita significativa. Durante questo periodo, l’azienda ha aperto 32 nuovi uffici in tutto il territorio italiano, dimostrando la sua capacità di adattarsi alle circostanze e di soddisfare le esigenze dei clienti nonostante la momentanea sospensione di tutte le procedure esecutive da parte dei tribunali. Questa espansione nazionale ha consolidato ulteriormente la presenza di AGL Aste Immobiliari nel mercato, rendendolo il più grande network in Italia, primato che ancora oggi detiene saldamente.

Collaborazioni strategiche e completa esperienza di acquisto

Dal 2021 l’obiettivo principale di AGL Aste Immobiliari è stato completare lo sviluppo della rete in Italia che, ad oggi, conta più di 160 uffici distribuiti da nord al sud del Paese. AGL ha stretto importanti accordi di collaborazione con istituti bancari ed imprese costruttrici, al fine di offrire, attraverso queste partnership, una gamma completa di servizi, compresa la possibilità di ottenere un mutuo e di ristrutturare l’immobile aggiudicato. L’obiettivo è quello di fornire ai clienti un’esperienza di acquisto senza soluzione di continuità, soddisfacendo tutte le loro esigenze attraverso collaborazioni strategiche.

Espansione internazionale e visione futura

AGL Aste Immobiliari ha raggiunto un livello di successo tale da poter diffondere le sue attività oltre i confini italiani. La Spagna è stata scelta come primo paese per l’espansione internazionale, grazie alle similitudini con l’Italia sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista del mercato immobiliare. L’azienda ha inoltre progetti futuri per esplorare altri mercati internazionali come Dubai e il Portogallo, al fine di ampliare ulteriormente la propria presenza a livello globale.

L’unione tra AGL e ABTG testimonia la solidità dell’azienda che nell’ultimo periodo ha ulteriormente investito nella formazione professionale dei consulenti presenti nelle varie filiali, garantendo un alto standard di servizio, nello sviluppo di un nuovo CRM per migliorare tutta la fase operativa dei suoi collaboratori ed infine nella creazione di una nuova app per un’esperienza cliente ancora più puntuale e coinvolgente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

