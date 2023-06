Le più grandi aziende del food. Nestlé rimane in testa alla Global 2000

Passano gli anni masi conferma la più grande azienda alimentare al mondo secondo la classifica Forbes Global 2000 , la graduatoria delle più grandi società pubbliche al mondo. Il calcolo avviene attraverso un indice composto da ricavi, utili, attività e valore di mercato. Nella classifica generale, Nestlé si posiziona, perdendo qualche posizione rispetto al 46º dell’anno precedente. Nella prima Forbes Global 2000, pubblicata nel 2003, Nestlé era la seconda più grande azienda alimentare e si classificava al 31º posto nella classifica generale.

LA CLASSIFICA GLOBAL 2000

Nella 20ª edizione del Forbes Global 2000, le più grandi aziende alimentari del mondo nel 2023 dimostrano che l’aumento dell’inflazione ha mantenuto in crescita il settore del cibo e delle bevande in tutto il mondo. Le prime 25 aziende del settore hanno generato 1.800 miliardi di dollari di ricavi nell’ultimo anno, mentre gli utili del settore sono aumentati a oltre 160 miliardi di dollari.

Testa a testa con AB InBev

L’utile netto di Nestlé nel 2022 ha superato i 9,7 miliardi di dollari. Nel 2018, Nestlé era stata momentaneamente spodestata da Anheuser-Busch InBev, interrompendo un primato durato per più di un decennio. Quest’anno, AB InBev si posiziona al secondo posto, avendo realizzato 57 miliardi di dollari di vendite annuali, un aumento di 3 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente, quando ristoranti e bar si sono ripresi dopo la chiusura dovuta alla pandemia. Pepsi, che ha lottato con AB InBev per il secondo e terzo posto negli ultimi anni, scende al terzo posto, sebbene il fatturato sia aumentato di 8 miliardi di dollari, arrivando a quasi 88 miliardi di dollari. AB InBev possiede più attività e ha registrato un aumento maggiore degli utili, il che ha aiutato il colosso delle birre a superare Pepsi nella classifica di quest’anno.

Completano la classifica altre grandi aziende alimentari tra cui Danone, General Mills, Mondelez, Tyson Foods, JBS e Kraft-Heinz.

Uno dei quattro fattori considerati nella classifica Forbes Global 2000 è il valore di mercato. Come settore, le principali aziende alimentari controllano 3.700 miliardi di dollari di mercato, in aumento del quasi 3% nell’ultimo anno. La migliore performance è stata quella di Nestlé. La peggiore è stata quella della società brasiliana Marfrig, proprietaria di National Beef con sede a Kansas City, Missouri, in quanto il mercato della carne bovina negli Stati Uniti è calato notevolmente.

