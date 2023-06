Global 2000, sono 28 le aziende italiane presenti in classifica: Eni la prima, comandano le banche

Le cifre della classifica

La classifica Global 2000 , la lista delle più grandi aziende al mondo stilata da Forbes, compie vent’anni. L’economia è cambiata radicalmente in questo periodo di tempo e con lei le realtà che occupano i primi posti del ranking. Se nel 2003 a comandare la classifica c’erano tre aziende statunitensi, Citigroup, General Electric e American International Group, oggi ci sono, la più grande banca americana,, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, e, istituto di credito cinese controllato dallo stato. Un cambiamento che dimostra come si siano evoluti i rapporti di forza nell’economia mondiale.

Le aziende presenti in classifica rappresentano 50.800 miliardi di dollari di vendite, 4.400 miliardi di profitti, 231.000 miliardi di asset e 74.000 miliardi di valore di mercato. Tutti i parametri sono in leggero calo rispetto alla lista del 2022, ma per la prima volta il fatturato totale supera i 50.000 miliardi di dollari. In classifica sono rappresentati 58 Paesi: gli Stati Uniti sono la nazione che conta più aziende, 611, seguiti dalla Cina, con 346 imprese.

E l’Italia?

Le aziende italiane presenti in classifica sono 28. La prima, in 81esima posizione, è Eni. A farla da padrona sono soprattutto le banche: sono dieci infatti gli istituti di credito del nostro Paese inseriti nella lista, da Intesa Sanpaolo (in 113esima posizione) alla Banca Popolare di Sondrio (1799esima). Deludono invece i marchi storici che caratterizzano l’eccellenza italiana nel mondo, come Ferrari (solo 1125esima) e Prada (1867esima).

La classifica delle italiane

Di seguito tutte le realtà italiane presenti nella classifica Global 2000 del 2023.

Tutte le cifre sono in dollari.

81 | Eni

Vendite: 132,32 miliardi

Profitti: 13,12 miliardi

Asset: 154,13 miliardi

Valore di mercato: 49,97 miliardi

113 | Intesa Sanpaolo

Vendite: 36,36 miliardi

Profitti: 5,83 miliardi

Asset: 1.037,75 miliardi

Valore di mercato: 48,86 miliardi

152 | Gruppo Generali

Vendite: 91,78 miliardi

Profitti: 3,06 miliardi

Asset: 552,89 miliardi

Valore di mercato: 31,51 miliardi

176 | Unicredit

Vendite: 21,03 miliardi

Profitti: 6,79 miliardi

Asset: 915,46 miliardi

Valore di mercato: 40,14 miliardi

178 | Enel

Vendite: 132,19 miliardi

Profitti: 1,34 miliardi

Asset: 229,91 miliardi

Valore di mercato: 68,9 miliardi

385 | Poste Italiane

Vendite: 29,3 miliardi

Profitti: 1,61 miliardi

Asset: 285,67 miliardi

Valore di mercato: 13,54 miliardi

916 | Gruppo Unipol

Vendite: 15,22 miliardi

Profitti: 717,8 milioni

Asset: 78,74 miliardi

Valore di mercato: 4,01 miliardi

993 | Leonardo

Vendite: 15,46 miliardi

Profitti: 974,3 milioni

Asset: 30,5 miliardi

Valore di mercato: 6,61 miliardi

1009 | BPER Banca

Vendite: 5,33 miliardi

Profitti: 1,52 miliardi

Asset: 162,54 miliardi

Valore di mercato: 4,06 miliardi

1027 | Mediobanca

Vendite: 3,54 miliardi

Profitti: 984 milioni

Asset: 100,04 miliardi

Valore di mercato: 9,23 miliardi

1105 | Snam

Vendite: 3,67 miliardi

Profitti: 705,2 milioni

Asset: 34,65 miliardi

Valore di mercato: 18,72 miliardi

1125 | Ferrari

Vendite: 5,55 miliardi

Profitti: 1,03 miliardi

Asset: 8,71 miliardi

Valore di mercato: 53,88 miliardi

1152 | Terna

Vendite: 2,93 miliardi

Profitti: 904 milioni

Asset: 24,39 miliardi

Valore di mercato: 17,6 miliardi

1164 | Telecom Italia

Vendite: 16,59 miliardi

Profitti: -3,07 miliardi

Asset: 62,2 miliardi

Valore di mercato: 6,28 miliardi

1204 | Banco BPM

Vendite: 5,36 miliardi

Profitti: 741,9 milioni

Asset: 202,44 miliardi

Valore di mercato: 6,17 miliardi

1352 | A2A

Vendite: 24,12 miliardi

Profitti: 421,4 milioni

Asset: 23,28 miliardi

Valore di mercato: 5,56 miliardi

1363 | Prysmian

Vendite: 16,89 miliardi

Profitti: 529,7 milioni

Asset: 13,61 miliardi

Valore di mercato: 10,87 miliardi

1476 | Banca Mediolanum

Vendite: 4,03 miliardi

Profitti: 548,4 milioni

Asset: 78,47 miliardi

Valore di mercato: 6,58 miliardi

1515 | Hera

Vendite: 21,11 miliardi

Profitti: 268,2 milioni

Asset: 18,47 miliardi

Valore di mercato: 4,51 miliardi

1553 | Moncler Spa

Vendite: 2,74 miliardi

Profitti: 637,6 milioni

Asset: 4,95 miliardi

Valore di mercato: 19,95 miliardi

1585 | Banca MPS

Vendite: 4,28 miliardi

Profitti: -215,1 milioni

Asset: 128,37 miliardi

Valore di mercato: 2,83 miliardi

1668 | FinecoBank

Vendite: 1,1 miliardi

Profitti: 450,3 milioni

Asset: 38,71 miliardi

Valore di mercato: 9,08 miliardi

1747 | Credito Emiliano

Vendite: 2,59 miliardi

Profitti: 333,1 milioni

Asset: 69,42 miliardi

Valore di mercato: 2,62 miliardi

1759 | Gruppo Iveco

Vendite: 15,09 miliardi

Profitti: 154,5 milioni

Asset: 17,09 miliardi

Valore di mercato: 2,35 miliardi

1793 | Nexi S.p.A

Vendite: 5,71 miliardi

Profitti: 147,2 milioni

Asset: 27,19 miliardi

Valore di mercato: 10,67 miliardi

1799 | Banca Popolare di Sondrio

Vendite: 1,48 miliardi

Profitti: 264,1 milioni

Asset: 61,74 miliardi

Valore di mercato: 2,06 miliardi

1867 | Prada

Vendite: 4,41 miliardi

Profitti: 486,3 milioni

Asset: 7,87 miliardi

Valore di mercato: 18,7 miliardi

1890 | Saras

Vendite: 16,58 miliardi

Profitti: 438,2 milioni

Asset: 4,55 miliardi

Valore di mercato: 1,2 miliardi

