Come i mercenari della Wagner guadagnano milioni di dollari nelle zone di crisi in tutto il mondo

Aspetti principali

Fatti sorprendenti

Il gruppo di mercenari Wagner è passato dal collaborare nell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a ribellarsi in questo fine settimana (per poco tempo) al presidente. Si è trattato di un cambiamento di rotta improvviso dopo che il gruppo e il suo capo – l’oligarca– hanno accumulato potere e, secondo quanto riferito, hanno guadagnato centinaia di milioni di dollari assicurandosi contratti con il governo russo, sfruttando le risorse naturali di altre nazioni e sostenendo regimi instabili.

Victoria Nuland, sottosegretario di Stato americano per gli affari politici, all’inizio di quest’anno ha dichiarato al Congresso che l’estrazione dell’oro in Paesi come la Repubblica Centrafricana e il Mali “finanzia direttamente i i combattenti del gruppo Wagner che sono impegnati in Ucraina”.

Da tenere d’occhio

A causa della forte presa che il Gruppo Wagner ha su una serie di Paesi ricchi di risorse, il governo statunitense è preoccupato per il potenziale futuro sconfinamento del gruppo guidato da Prigozhin. Il Wall Street Journal ha riferito che gli Stati Uniti sono particolarmente preoccupati per i tentativi del gruppo di accedere al petrolio libico, dato che rimane attivo nel Paese in conflitto, e i documenti governativi statunitensi trapelati mostrano che Wagner è interessato a ottenere un contratto con il governo di Haiti per reprimere le bande.

La cronaca recente

Venerdì Prigozhin ha guidato il Gruppo Wagner in una ribellione armata, dopo aver accusato l’esercito russo di aver attaccato uno dei campi del gruppo. Il Gruppo Wagner, che aveva combattuto a fianco delle truppe russe in Ucraina, ha poi rivendicato il controllo di strutture militari nelle città russe di Voronezh e Rostov. I combattenti hanno marciato verso Mosca, ma prima di raggiungere la capitale, Prigozhin e Putin si sono accordati per fermare la ribellione. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, i termini dell’accordo prevedevano che Prigozhin si trasferisse in Bielorussia e che nessuno dei partecipanti alla ribellione armata venisse accusato. Domenica le truppe Wagner hanno iniziato a ritirarsi da Rostov e Voronezh. La ribellione ha fatto seguito a mesi di battibecchi tra Prigozhin e i leader militari russi, accusati di aver gestito male l’invasione dell’Ucraina e di aver privato le forze Wagner dei rifornimenti.

Sullo sfondo

Il potente ruolo di Prigozhin in Russia è iniziato quando è stato presentato a Putin negli anni Novanta. Ex detenuto diventato ristoratore, Prigozhin è diventato noto come “lo chef di Putin” grazie alla sua attività di catering che gli ha permesso di ottenere contratti con il governo e di instaurare una stretta relazione con Putin. Nel 2014, Prigozhin ha fondato l’azienda di mercenari Wagner Group, anche se ha ripetutamente negato di esserne il proprietario fino all’anno scorso e ha spesso negato qualsiasi legame con le attività minerarie africane.

Il gruppo, che comprende un esercito di oltre 25.000 persone, avrebbe aiutato Mosca durante l’annessione della Crimea nel 2014 e avrebbe cercato di ottenere contratti con i governi africani per motivi commerciali e geopolitici. Il gruppo è stato anche pesantemente coinvolto nell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, reclutando anche detenuti dalle carceri russe per combattere nella guerra. Nel corso degli anni – pur guadagnando milioni – il Gruppo Wagner è stato accusato di numerose violazioni dei diritti umani, come omicidi, torture e stupri, in molti dei Paesi africani e mediorientali in cui ha un punto di appoggio sulle risorse naturali.

La frase chiave

“I russi controllano tutto”, ha dichiarato l’anno scorso al New York Times Abdoul Aziz Sali, un economista della Repubblica Centrafricana. “Sono arroganti e violenti. Quando vengono a una riunione, non si siedono nemmeno”.

Altre vicende

All’inizio di quest’anno, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato il Gruppo Wagner come organizzazione criminale transnazionale, nel tentativo di sanzionare ulteriormente l’azienda militare privata e limitare la sua capacità di condurre affari in tutto il mondo. La Wagner ha dovuto affrontare altre sanzioni, tra cui alcune contro singoli membri del gruppo e contro il gruppo nel suo complesso. Le aziende straniere che commerciano con entità sanzionate come il Gruppo Wagner possono essere private del diritto di utilizzare il dollaro o il sistema finanziario statunitense, anche se le aziende legate a Prigozhin hanno presumibilmente mantenuto in vita gli affari attraverso una complicata rete di imprese.

Le interferenze elettorali

Prigozhin è anche responsabile del finanziamento della Internet Research Agency, una “fattoria di troll” accusata di aver interferito nelle elezioni presidenziali del 2016. Prigozhin ha infine ammesso l’interferenza elettorale dopo essere stato accusato dai procuratori federali nel 2018.

