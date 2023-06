Come Tesisquare utilizza la tecnologia per ridisegnare i processi tra le imprese

Di Fulvio di Giuseppe

Oltre 27 anni di esperienza nel campo dell’information technology. Una crescita costante, per un’azienda che continua a realizzare e distribuire soluzioni software complete e affidabili in 40 paesi in tutto il mondo. Un fatturato di 45 milioni di euro.

Niente male per un’azienda nata quasi per caso: “Avevo una formazione meccanica e l’informatica era solo un hobby. Poi mi sono ritrovato in cassa integrazione e allora ho trasformato l’hobby in una professione”.

Così, nel 1995, è nata Tesi (acronimo di Tecnologia e sistemi di informatica), ora diventata il colosso Tesisquare: oggi come allora alla guida c’è Giuseppe Pacotto, da cofondatore a Ceo. E con una punta d’orgoglio, rivendica: “Il nostro è un percorso dal basso, una di quelle storie bottom up”.

La crescita di Tesisquare

Una storia che, appunto, prende il via nel 1995, a Bra. Nel primo quinquennio, l’azienda cresce in modo significativo sia in termini di fatturato che di personale, ampliando la propria base clienti.

Una delle prime svolte arriva all’inizio del nuovo millennio: nel 2001, Tesi SpA apre alcune filiali a Torino, Milano, Padova e Roma e si posiziona con successo sul mercato in qualità di provider di soluzioni tecnologiche per supply chain e transportation.

Nella seconda metà del decennio l’azienda consolida la propria posizione di leadership nel mercato B2B e poi, nel 2012, avvia l’espansione del business a livello internazionale attraverso nuovi progetti all’estero e l’apertura di sedi ad Amsterdam e Parigi.

Ridisegnare i processi tra le imprese

Nel 2013, il lancio del nuovo brand Tesisquare: si parte dallo spirito pionieristico che ha ispirato i fondatori e si intraprende un percorso volto a fornire soluzioni software collaborative al fine di innovare i processi aziendali dei clienti, aiutandoli ad affrontare la rapida evoluzione delle tecnologie.

“Abbiamo portato avanti il nostro progetto: unire le competenze su internet e le soluzioni per collegare la filiera. In sostanza noi usiamo la tecnologia per realizzare qualcosa che non c’era, per ridisegnare i processi tra le imprese. Ci siamo specializzati nel digital supply chain, nella supervisione di quelli che sono i processi tra imprese”.

Quello che fanno è creare piazze in cui le imprese si incontrano: “Si supera così quello che è il limite di ogni azienda, cioè isolarsi perché si ritiene al centro dell’universo: noi, al contrario, sfruttiamo l’informatica come piazza in cui le imprese confezionano rapporti”.

Per farlo, però, è necessario avere una visione comune. “Quando dico che la mia è una storia dal basso è perché non avevo eccellenze finanziarie ma ho reso il gruppo con cui lavoro protagonista e co-partecipe della mia esperienza”. Un assunto frutto di una certezza.

“La forza dell’intelligenza di gruppo supera quella del singolo e il senso di unione lo dimostra il fatto che oggi 90 collaboratori e dipendenti, circa il 20% della nostra azienda, detiene quote di partecipazione dell’impresa”.

Un team che si è consolidato nel corso del tempo, con strategie vincenti frutto di una mentalità che si è rafforzata dal 2016 con la nomina di Andrea Pifferi in veste di direttore generale e l’apertura di nuovi uffici in Spagna e in Germania.

Il legame con il territorio

“Un general manager che ci ha permesso di strutturarci meglio e in cinque anni ci ha dato un cambio di passo metodologico. Un percorso indispensabile che ora sta proseguendo con un altro general manager, Giulio Berzuini, che ha contribuito a focalizzare l’attenzione sullo sviluppo del commercio internazionale”.

Perché se il quartier generale resta rigorosamente a Bra (anzi, è previsto anche un ampliamento), la prospettiva è di aprirsi ulteriormente al mercato internazionale. L’obiettivo per i prossimi anni è infatti quello di ricavare un terzo del fatturato dai mercati esteri, un terzo da società italiane ma su mercati globali e meno del restante terzo da aziende che vivono solo di economia italiana.

Tutto, però, in un’ottica che resta ‘umana’ e sostenibile: “L’azienda non deve essere solo una macchina da profitto, ma una macchina sociale”. Parole rafforzate dalle azioni concrete di una multinazionale che ha sempre mantenuto un forte legame con il territorio in cui è nata, incarnando lo spirito dell’impresa familiare vicina al territorio e alle persone.

L’attenzione di Tesisquare al benessere delle persone

La società ha infatti stanziato, tra il 2022 e l’inizio del 2023, 1,7 milioni di euro per supportare le proprie persone con una serie di incentivi economici come buoni carburante, buoni pasto, voucher, aumenti in busta paga, pari ad una mensilità aggiuntiva, “una quindicesima”, per tutti i dipendenti.

Si tratta di iniziative maturate in un contesto emergenziale, che tuttavia si inseriscono in una tradizione di comportamenti virtuosi nei confronti delle proprie persone. Per promuovere la crescita del talento, ad esempio, in Tesisquare sono previste forme di sostegno a chi sceglie di intraprendere un percorso di studi universitari, con permessi speciali per studiare, premi ad ogni esame e un riconoscimento speciale all’ottenimento della laurea.

Vengono inoltre offerti percorsi formativi differenziati, una piattaforma di e-learning per studiare fino a 14 lingue straniere, il co-design con i dipendenti di turni e organizzazione del lavoro, per venire incontro alle esigenze del personale.

E nella sede centrale di Bra è stato inaugurato The Ring, un anello di 1,3 chilometri per passeggiate e riunioni di lavoro all’aperto, un’area con sabbia e sdraio per rilassarsi ma anche dove poter lavorare. Perché la piazza digitale si configura prima nel reale.

