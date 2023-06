Da Limone sul Garda alla conquista del mondo: la scalata nell’hospitality della famiglia Risatti

Era il 1993 quando, partendo da cinque villaggi turistici per famiglie distribuiti tra Lago di Garda, Umbria e Sardegna, la

di Limone sul Garda dava inizio all’avventura imprenditoriale di Blu Hotels. In breve gli immobili sono diventati 15, per poi raddoppiare a ridosso del 2023, anno in cui il marchio festeggia i suoi 30 anni con altrettante strutture all’attivo. Tutti hotel e villaggi a quattro stelle e quattro stelle superior, per un totale di oltre 3mila camere che hanno accolto milioni di ospiti in ogni parte del Paese.

I principali artefici di questi risultati sono il presidente, Nicola Risatti e il vicepresidente, Fabrizio Piantoni. Grazie alla loro strategia, il gruppo ha consolidato il suo marchio seguendo le due linee guida della ramificazione del prodotto e della diversificazione del servizio. La prima linea di sviluppo ha contribuito a portare a 24 le destinazioni offerte tra montagna, lago e mare, ognuna delle quali identificata dagli ospiti come luogo di evasione e punto di partenza per l’esplorazione del territorio lungo itinerari artistici, culturali, paesaggistici ed enogastronomici.

L’offerta è ben rappresentata da strutture come il Park Hotel Casimiro di San Felice del Benaco, oggetto di recenti interventi di restyling che l’hanno elevato nel segmento upper upscale. L’hotel, costruito su un lembo di terra che accoglie anche la rocca di Manerba e Salò, si affaccia sulla sponda lombarda del lago. La vista, valore aggiunto di tutte le 210 camere, è particolarmente preziosa nelle suite di punta della struttura: le junior suite, la sky suite e la panoramic suite, dimore per ospiti esigenti a cui è offerto accesso giornaliero a spa, skyview solarium e parcheggio privato.

Le camere superior fitness propongono anche un angolo benessere, come nella fitness deluxe suite del boutique hotel milanese Savona 18 Suites, in zona Tortona, dove la camera da letto si trasforma in palestra personale fornita dei più moderni attrezzi Technogym. La cura di sé è l’elemento cardine che definisce le strutture di montagna, in cui bellezza della destinazione e ricerca del benessere si fondono. Punte di diamante di questo segmento sono il Linta Hotel Wellness & Spa di Asiago, affacciato sull’Altopiano dei Sette Comuni, il Blu Hotel Natura & Spa di Folgaria, riservato a un pubblico di soli adulti, il Grand Hotel Misurina, incastonato nelle Dolomiti con affaccio sul lago omonimo, e il Blu Hotel Aquaseria di Ponte di Legno, recentemente acquisito dal gruppo.

La carta degli hotel prevede poi le destinazioni mare, in particolare in Puglia e Sardegna. Nella prima grazie al Blu Salento Village, all’altezza di Porto Cesareo, una delle mete più amate del Salento leccese. La Sardegna, seconda regione italiana per numero di strutture dopo la Lombardia, può contare sia su un’offerta esclusiva adults only come quella del Sandalia Boutique Hotel a Cannigione, sia sui villaggi Blu Hotel Laconia Village a Cannigione di Arzachena e Sant’Elmo Beach a Castiadas, affacciati su spiagge private.

La seconda linea di sviluppo passa invece dal servizio. “L’offerta di Blu Hotels oggi è pronta ad accogliere giovani, coppie, famiglie e gruppi per momenti di vacanza all’insegna di relax, benessere, sport e divertimento”, spiega Risatti. “Il tutto mantenendo saldo l’equilibrio tra qualità e prezzi, che continuerà a essere direttrice fondamentale delle scelte commerciali future”. Scelte che passeranno anche per la creazione di nuovi format di accoglienza. Tra questi Bh Collection, proposta ambiziosa con strutture di alto livello suddivise tra boutique hotel, business hotel, design hotel e un bagno-ristorante a Forte dei Marmi.

“Soluzioni innovative e personalizzate rendono confortevole il soggiorno di chi viaggia per svago e per lavoro e sono in grado di rappresentare un’ottima soluzione anche per realtà corporate, grazie a sale meeting dotate di attrezzature all’avanguardia e location esclusive adatte a ogni tipo di evento. Ci stiamo focalizzando su leisure e miglioramento dell’offerta, consapevoli che per farlo è necessario fare leva su personale altamente formato e motivato, di cui oggi c’è carenza. Attrarre e valorizzare i giovani è un tema di non facile soluzione, su cui noi imprenditori potremmo iniziare a fare mea culpa”.

Il riferimento è alla diaspora di nuove leve nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza, una delle dinamiche che più hanno segnato il settore negli ultimi anni. È in quest’ottica che Blu Hotels ha inaugurato a inizio anno la campagna per la ricerca di 100 nuove figure professionali come maître di sala, baristi, chef de rang, chef di cucina, pasticcieri, cuochi e capi partita per l’estate 2023.

