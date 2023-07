Khaby Lame è il tiktoker più seguito del 2023 con oltre 160 milioni di follower

I fatti chiave

Lame, figura social di origine senegalese-italiana, è diventato popolare sull’app di video brevi per duettare video di vita quotidiana e prendere silenziosamente in giro o semplicemente mostrare un modo più semplice per affrontare il problema con una soluzione pratica.

Lame ha superato D’Amelio come TikToker più seguito nel giugno 2022 e da allora detiene lo scettro.

Da quando ha raggiunto la fama sui social media, Lame è stato nominato giudice di Italia’s Got Talent , ha firmato un contratto pluriennale con Hugo Boss e ha un cameo vocale nella versione doppiata in italiano di Black Panther: Wakanda Forever.

I 5 account più seguiti

, noto per i video diin cui deride silenziosamente complicati video su scene di vita quotidiana, detiene il titolo di TikToker più seguito nella prima metà dell’anno con oltre 160.500.000 follower. Con un vantaggio di circa 10 milioni di follower sulla ballerina e influencer

Con un calcolo stimato al 29 giugno, questi sono i 5 account TikTok con il maggior numero di follower, secondo SocialTracker:

Khaby Lame: 160.100.000

Charli D’Amelio: 150.700.000

Bella Poarch: 92.700.000

Addison Rae: 88.600.000

MrBeast: 83.200.000

Background

Lame, 23 anni, ha iniziato a pubblicare video TikTok nel 2020 dopo essere stato licenziato dal suo lavoro di operaio nei primi giorni della pandemia di Covid-19. I suoi video comici sono stati elogiati per avere uno stile adatto a tutti.

In un’intervista con il New York Times, Lame ha affermato che le sue reazioni silenziose agli assurdi video di life hack che duetta si caratterizzano per un “linguaggio globale”, e che le sue “espressioni facciali comiche e la semplicità del suo contenuto” lo hanno aiutato a diventare un grande influencer.

A margine

Sebbene gli utenti di TikTok stiano crescendo in popolarità e l’app stia diventando un luogo in crescita per le aziende per raggiungere un nuovo pubblico e vendere prodotti, deve ancora affrontare delle sfide e le persone temono che l’app di proprietà cinese stia raccogliendo dati dagli utenti americani che potrebbero finire nelle mani del partito comunista.

Sebbene non vi sia alcun divieto nazionale su TikTok, la maggior parte degli stati americani e il Congresso hanno bandito l’app dai dispositivi governativi, e il Montana è recentemente diventato il primo stato ad approvare una legge che vieta completamente l’app. Quella legge ha attirato sfide legali da parte della società e critiche da parte dei sostenitori della libertà di parola i quali sostengono che il divieto “riduce illegalmente una delle libertà fondamentali garantite dal Primo Emendamento”.

In cifre

1,677 miliardi. Questo è il numero di utenti di TikTok e più di 1 miliardo di loro sono considerati utenti mensili attivi, secondo la società di data intelligence Demand Sage. A marzo, TikTok ha superato i 150 milioni di utenti americani.

