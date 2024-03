Reddit sbarca a Wall Street con una valutazione di 6,4 miliardi di dollari

Il giorno del debutto è finalmente arrivato. Reddit tra qualche ora scambierà a Wall Street con il simbolo Rddt.

Il prezzo dell’ipo di Reddit

Come dichiarato ieri dalla stessa Reddit, la società è sbarcata a Wall Street con una valutazione di 34 dollari per azione, in cima alla forbice del target fissato dai banchieri di investimento della società di social media. Raggiungendo così un valore di mercato di 6,4 miliardi di dollari, in calo rispetto al 2021 quando si attestava a 10 miliardi di dollari in seguito a un round di finanziamento privato. La piattaforma, che spera di raccogliere 748 milioni di dollari, è destinata a vendere 22 milioni di azioni, concedendo inoltre ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 3,3 milioni di azioni ordinarie al prezzo dell’ipo.

Azionisti

Sono diversi i nomi di spicco che guidano Reddit. Oltre ovviamente ad Advance Publications, società madre di Condé Nast, nonché primo azionista della società, troviamo anche il ceo di OpenAI, Sam Altman. Pre-ipo, controllava infatti, tramite alcune entità affiliate, l’8,7% del social media. Quota che gli valeva il titolo di terzo maggiore azionista di Reddit, dietro la società cinese Tencent.

In cifre

Reddit oggi conta 73 milioni di utenti medi unici attivi giornalmente e oltre 100.000 community attive.

La storia di Reddit

Reddit è stata fondata dai compagni di stanza del college Steve Huffman e Alexis Ohanian nel 2005. È stata venduta a Condé Nast nel 2006 ed è diventata indipendente nel 2011, anche se, come dicevamo, Advance Publications rimane il suo maggiore azionista. Era da anni che si parlava di una possibile quotazione della società, come dimostrato anche dalla presentazione confidenziale proprio del 2021, tuttavia poi la società ha stoppato i piani a causa delle difficoltà emerse proprio nel mercato dell’ipo.

A gennaio, Reuters ha rivelato che la società aveva intenzione di presentare il suo prospetto di quotazione alla fine di febbraio, concludendo così l’ipo già a marzo. La società è stata al centro di grandi storie del mercato azionario negli ultimi anni, in particolare guardando al caso Gamestop. Quando, diversi utenti di Reddit si sono uniti per acquistare le azioni del rivenditore di videogiochi, facendo impennare il suo valore e causando perdite milionari a diversi e importanti ricchi investitori che invece avevano scommesso contro la società. L’ultima società di social media a quotarsi in borsa è stata Pinterest nel 2019.

