Flessibilità, risparmio e comfort: le proposte di Italo Treno per i clienti business

Flessibilità, risparmio e il massimo comfort per chi ha delle esigenze di business. Italo Treno, impresa ferroviaria privata fondata nel 2006, mette il business al centro della sua offerta fornendo servizi e vantaggi specifici per i viaggiatori d’affari. E lo fa attraverso molteplici servizi che considerano tutti gli aspetti di chi predilige gli spostamenti in treno.

“Italo Treno comprende le esigenze dei viaggiatori”, spiega Gianluca Marchio, digital sales & marketing director di Italo – NTV, “e offre tariffe molto convenienti con rimborso di quanto speso o sconti diretti e tariffe flessibili che consentono cambi di prenotazione o cancellazioni”. Il tutto in ambienti che offrono la massima comodità: “I nostri ambienti di viaggio”, continua Marchio, “sono incentrati sulle esigenze business. L’ambiente Club Executive, insieme all’ambiente Prima, sono progettati per i viaggiatori d’affari con posti riservati e spaziosi, Wi-Fi gratuito e prese di corrente, accesso alle lounge Club Executive nelle principali stazioni incluso, e un servizio di ristorazione a bordo”.

Per i viaggiatori, oltre al fast track – l’ingresso prioritario in stazione -, è disponibile fatturazione automatica e semplificata su base mensile di tutti i biglietti e carnet acquistati.

Italo pensa direttamente alle aziende. Italo Business First è infatti il programma di Italo per tutti i tipi di impresa. “Il programma”, continua Marchio, “prevede due offerte: una dedicata alle piccole e medie imprese, incentrata sulla gestione più autonoma dei propri viaggi, e una per le grandi aziende che, oltre alla convenienza, garantisce vantaggi a tutti i dipendenti dell’azienda cliente”.

Per le pmi è disponibile il portale Italo Impresa al quale ci si può registrare gratuitamente ed essere subito attivi. Il portale permette l’emissione di biglietti per qualunque persona dell’azienda (dipendenti, consulenti e collaboratori) e garantisce un cashback per ogni viaggio di lavoro. Grazie a questo sistema chi acquista un biglietto quindi può ottenere il 50% della tariffa pagata del proprio viaggio alla conclusione dello stesso. L’importo viene erogato automaticamente e direttamente nel wallet del cliente Italo Impresa e può essere utilizzato per pagare in parte o totalmente i viaggi successivi.

Il portale Italo impresa, inoltre, ha a disposizione anche Carnet Impresa, per i clienti che viaggiano spesso tra due città e il Business Pass, ovvero una carta prepagata valida su tutte le tratte che a fronte di un costo di 500€ permette di fare viaggi per un controvalore di 1.000 euro.

Come detto, oltre alle pmi, l’offerta di Italo è dedicata anche alle grandi aziende. “Per i dipendenti delle grandi aziende contrattualizzate”, spiega il digital sales & marketing director, “Italo prevede l’adesione gratuita alla carta fedeltà Italo Più Corporale, che garantisce un pacchetto importante di benefici: avranno infatti uno sconto immediato del 20% per i propri viaggi personali, un bonus punti per ogni viaggio effettuato rispetto ai livelli base del programma, un upgrade gratuito all’ambiente superiore di viaggio e l’accesso alle Lounge Italo Club in stazione.

Italo guarda già al futuro con nuove funzionalità presto a disposizione dei clienti business.

“Presto”, annuncia Marchio, “ci sarà la possibilità per dipendenti e collaboratori dell’azienda di effettuare biglietti in autonomia abbinando anche il proprio profilo business quello personale Italo Più, cioè il programma fedeltà di Italo. Sarà quindi possibile ottenere benefici esclusivi e, soprattutto, guadagnare punti sia sui viaggi di lavoro che personali raggiungendo più velocemente le soglie punti necessarie per richiedere biglietti gratis”.

Le proposte di Italo per il business rientrano quindi negli esempi virtuosi di welfare aziendale, in quanto permettono alle aziende di offrire vantaggi tangibili ai loro dipendenti, semplificando e migliorando i viaggi di lavoro.

