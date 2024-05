La storia di Brett Adcock, il nuovo miliardario dei robot finanziato da Microsoft, Nvidia, OpenAI e Jeff Bezos

Forte di finanziamenti per oltre 750 milioni di dollari, Brett Adcock promette che Figure diventerà una delle aziende più importanti al mondo. Ma prima ha parecchio lavoro da fare.

“Figure 01, puoi scegliere per me uno spuntino sano da quel cestino?”, chiede Brett Adcock al robot umanoide nascosto dietro un tavolo lì vicino. Le sue opzioni sono un’arancia e un sacchetto di patatine. Il robot, Figure 01, afferra l’arancia usando mani abili e simili a quelle umane e la porge ad Adcock.

Quindi Adcock chiede al robot di che colore è la maglietta che sta indossando. C’è una pausa di 30 secondi prima che il robot risponda, con una voce lenta e profonda: “Indossi una maglietta di colore scuro”. È corretto, anche se non molto specifico (la sua maglietta è grigio scuro).

Adcock, il 38enne fondatore e ceo della società produttrice di robot Figure, è entusiasta del suo robot, e per una buona ragione. A gennaio la società ha annunciato una collaborazione con Bmw per mettere i robot di Figure al lavoro nello stabilimento di produzione della casa automobilistica tedesca a Spartanburg, nella Carolina del Sud. Sei settimane dopo, Figure ha raccolto 675 milioni di dollari – per una valutazione di 2,6 miliardi – da nomi del calibro di Microsoft, Nvidia, OpenAI Startup Fund e Jeff Bezos. Allo stesso tempo, ha firmato un accordo di collaborazione con OpenAI per sviluppare modelli di intelligenza artificiale di prossima generazione per robot umanoidi.

La valutazione rende Adcock, che possiede circa il 50% della società di Sunnyvale, in California, un nuovo miliardario. Con la sua partecipazione in Figure e le azioni di una precedente startup, ha in tasca circa 1,4 miliardi di dollari.

Che cosa fa Figure

L’azienda ha ambizioni che richiamano il cartone I pronipoti: un futuro in cui ogni essere umano avrà il proprio robot umanoide, o forse due, “per lavorare, fare il bucato, preparare il caffè, cucinare la cena”. Secondo il suo fondatore, tutto questo ripagherà alla grande. “Questa sarà, con il tempo, una delle attività più importanti del mondo”, afferma Adcock. “L’obiettivo è rendere i robot un sostituto generalizzato del lavoro umano”.

Ma prima che tutto ciò possa accadere, l’azienda fondata due anni fa deve affrontare una montagna di sfide. Camminare, ad esempio, è un lavoro in corso, come può testimoniare Forbes dopo una recente visita agli uffici di Figure. Figure 01 ha bisogno di circa cinque minuti di riscaldamento mentre è legata a una trave sospesa prima di passeggiare in uno spazio aperto nel mezzo degli uffici della società. Le cose non vanno come previsto. A metà del riscaldamento, l’umanoide subisce una storta – diciamo – nel suo fianco meccanico. La sua gamba destra gira in modo incontrollabile con una strana angolazione. Dopo qualche altro minuto e una rapida correzione del software, due dipendenti di Figure risolvono il problema. Tolgono la corda e Figure 01 inizia a camminare da sola, con le parti metalliche che tintinnano a ogni passo.

La concorrenza

I robot hanno fatto molta strada negli ultimi decenni. Ora vengono abitualmente impiegati per assemblare automobili e spostare cose nei magazzini. Alcuni stanno iniziando a essere utilizzati per raccogliere e diffondere dati sui cantieri. L’ultima svolta è un aumento di interesse nella creazione di robot umanoidi alimentati dall’intelligenza artificiale che fanno molte cose (a differenza dei bracci robotici che preparano cocktail) e apprendono nuovi compiti.

Un gruppo di aziende è al lavoro su queste creazioni bipedi. Tesla ne sta sviluppando uno chiamato Optimus, che probabilmente aiuterà ad assemblare le automobili. (Dopo che Adcock ha twittato della raccolta fondi di Figure di fine febbraio, il capo di Telsa, Elon Musk, ha risposto: “Avanti”.) Ci sono una società con sede nell’Oregon chiamata Agility Robotics e una società norvegese chiamata 1X, che è sostenuta in parte da OpenAI e ha raccolto 100 milioni di dollari a gennaio. Tra le altre c’è Apptronik, che ha sede a Austin, in Texas, e a marzo ha firmato un accordo con Mercedes Benz per i suoi robot. Quando il gigante dei chip di intelligenza artificiale Nvidia ha presentato una nuova iniziativa per collaborare con i produttori di robot, quasi tutti i robot in mostra erano umanoidi.

Il grande vantaggio di un robot umanoide è ovvio: il mondo in cui viviamo è stato progettato per gli esseri umani. “Se si riesce ad avere un robot sicuro, simile a un umano, in grado di lavorare al fianco delle persone, il mercato potenziale è semplicemente eccezionale”, afferma Jesse Coors-Blankenship, membro del consiglio di amministrazione di Figure, che sostiene con la sua Parkway Venture Capital. La portavoce di Bmw Nathalie Bauters dice: “Negli ultimi due anni abbiamo studiato l’uso di robot umanoidi mobili in un numero limitato di aree in cui i processi sono difficili, sporchi, noiosi (ripetitivi) e meno sicuri. L’applicazione che sviluppiamo con Figure può raggiungere l’obiettivo”.

Quando vedremo all’opera i robot umanoidi

Quanto tempo passerà prima che i robot di Figure vengano distribuiti a Bmw e ad altri potenziali clienti? Dato che attualmente alla Figure ci sono solo tre robot funzionanti, Adcock delinea una sequenza temporale estremamente ottimistica. Dice che i suoi robot lavoreranno all’interno della fabbrica Bmw di Spartanburg “nei prossimi 12-18 mesi, forse in piccoli gruppi”. Bauters di Bmw afferma: “Nelle prime fasi, sottoporremo un robot [Figure] alla valutazione tecnica”.

Far apprendere ai robot nuovi compiti non è così semplice. Per insegnare a Figure 01 a raccogliere quell’arancia, gli ingegneri, che usano localizzatori ottici e videocamere, devono ripetere l’azione con il robot almeno 50 volte. Imparare più passaggi interconnessi per il lavoro in catena di montaggio potrebbe richiedere parecchio tempo.

Ash Sharma, ricercatore di robotica presso la società di ricerche di mercato con sede nel Regno Unito Interact Analysis, prevede che passeranno dai cinque ai sei anni prima che Figure possa commercializzare i suoi umanoidi. Un grosso problema è mantenere i costi dei robot abbastanza bassi da renderli accessibili per l’uso nei magazzini e nelle fabbriche. Adcock non rivela quanto ha speso per produrre i primi robot di Figure, ma punta a ridurre i costi di produzione a 50mila dollari per robot.

La storia di Brett Adcock

Adcock ha seguito un percorso tortuoso verso la sua attuale ricerca ultra-competitiva. È il maggiore di due fratelli cresciuti in una fattoria di mais e soia gestita dai genitori, agricoltori di terza generazione, a Moweaqua, Illinois, un paese di 1.700 persone a circa 40 miglia dalla capitale dello stato. Ha conseguito una laurea in economia presso l’Università della Florida prima di recarsi a New York, dove ha lavorato presso un hedge fund chiamato Cedar Capital Partners. Nel 2012 lui e un collega della University of Florida, Adam Goldstein, hanno co-fondato Vettery, un marketplace online rivolto ai lavoratori della finanza e dell’It. L’hanno venduto al colosso del reclutamento Adecco Group nel 2018 per 110 milioni di dollari. Adcock se n’è andato con circa 30 milioni di dollari al lordo delle tasse.

Goldstein e Adcock si sono poi tuffati nel mondo dell’aviazione elettrica, lanciando una compagnia di taxi aerei elettrici chiamata Archer Aviation nel 2018, nonostante non avessero esperienza nello sviluppo di hardware. Hanno raccolto fondi da investitori come Marc Lore, che aveva venduto la sua società di e-commerce Jet.com a Walmart. I co-fondatori hanno stanziato alti salari per i migliori talenti. Nel giro di tre anni hanno presentato il primo prototipo di aerotaxi a due posti. All’inizio del 2021, United Airlines ha effettuato un ordine da 1 miliardo di dollari per un massimo di 200 aerotaxi Archer ancora da testare e nel settembre dello stesso anno Adcock e Goldstein hanno portato in Borsa Archer Aviation tramite Spac. Sette mesi dopo, Adcock si è dimesso improvvisamente dalla carica di co-ceo, lasciando l’azienda. Gli ex co-fondatori non lavorano più insieme e non parlano della loro relazione. Un portavoce di Archer Aviation ha rifiutato di fornire ulteriori commenti. Louise Bristow, ex responsabile marketing e comunicazione di Archer Aviation, afferma: “È stata una decisione del consiglio. Questo è davvero tutto quello che posso dire”.

Adcock ha la tendenza a esagerare: ”In Archer ho costruito cinque generazioni di aerei da zero”, si vanta. Ma costruire un aereo è un lavoro di squadra, non un’impresa in solitaria. Comunque, Archer non ha ancora cinque generazioni di aerei. Afferma inoltre di aver fondato e finanziato il laboratorio Archer Aviation eVtol (decollo e atterraggio verticale elettrico) all’Università della Florida. “Ho fondato quel laboratorio”, dice. “Ho finanziato una borsa di studio personale alla scuola”. Ma, in realtà, il laboratorio è stato fondato dal professore di ingegneria aeronautica dell’Università della Florida Peter Ifju nel 2021, con il finanziamento di Archer Aviation e di un ex partner di Goldman Sachs che era consulente di Archer, dice Ifju. “Archer probabilmente non sarebbe mai esistito senza di noi”, aggiunge Ifju, spiegando che il suo laboratorio ha costruito i primi prototipi su scala piccola e media per Archer. In risposta, Adcock ammette che si tratta del laboratorio di Ifju, dicendo: “La maggior parte dei finanziamenti proveniva da Archer. Quando dico ‘io’ intendo me, il fondatore di Archer”. Ha anche donato dei soldi all’università per il laboratorio.

Come è nata Figure

Per lanciare Figure, Adcock ha lavorato in un WeWork a Palo Alto, raggiungendo tutti i tipi di persone nel campo della robotica. “Brett ci ha spiegato: ‘Farò il draft Nfl per talenti umanoidi'”, afferma John McCormick, la cui società di venture capital Tamarack Global ha investito sia in Archer che in Figure. Nell’agosto 2022 aveva assunto otto dipendenti. Ora conta fino a 90 persone, provenienti da realtà come Boston Dynamics, Google DeepMind, Tesla e il segreto Special Projects Group di Apple. E il fatto che non avesse mai costruito un robot prima? Adcock afferma che lavorare in Archer gli ha insegnato la robotica. Gli aerotaxi di Archer “hanno batterie, motori, software integrato, sistemi di controllo”, dice.

All’inizio Adcock ha autofinanziato l’azienda. Non rivela quanto ha investito, ma alcune fonti dicono che si tratta di circa 20 milioni di dollari. (Oltre alla sua buonuscita da Vettery, ha venduto azioni Archer Aviation per un valore di almeno 70 milioni di dollari.) Nel marzo 2023 Figure ha raccolto 70 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Parkway Venture Capital, a cui ha partecipato anche Intel Capital.

Il sostegno di Sam Altman e Jensen Huang

Per la raccolta fondi di 675 milioni di dollari di febbraio, l’instancabile networking di Adcock ha aiutato. OpenAI si è rivolta a Figure per gli investimenti, afferma Adcock, spiegando che era diventato amico del ceo, Sam Altman: “Ho avuto modo di conoscere Sam molto bene. Volevano entrare nel mondo della robotica, vennero e dissero: ‘Avete uno dei migliori team al mondo’”. (OpenAI non ha risposto a una richiesta di commento, ma il suo vicepresidente del prodotto, Peter Welinder, nel comunicato stampa del finanziamento ha detto: “Siamo stupefatti dai progressi compiuti da Figure fino a oggi”.) Adcock afferma di aver inviato un’e-mail a freddo al ceo di Nvidia Jensen Huang e che ”è stato fantastico. Siamo in contatto da più di un anno”. (Nvidia ha rifiutato di commentare.) Coors-Blankenship aggiunge che “è stato Sam [Altman] a lavorare con Brett per riunire tutte le parti”, inclusa Microsoft, per il round di finanziamento di febbraio.

Quei 675 milioni di dollari fanno impallidire le cifre incassate dai concorrenti di Figure. Agility Robotics, fondata nel 2015, ha raccolto finora 180 milioni di dollari, 1X 140 milioni, Apptronik 29. Sharma di Interact Analysis definisce la valutazione di Figure “sbalorditiva”, soprattutto considerando quanto è precoce nel settore della robotica umanoide.

Armato di tutto quel denaro, Adcock sta ancora assumendo. Dall’inizio di aprile, Figure sta cercando di assumere circa 30 dipendenti in più, in aree che vanno dalla catena di fornitura globale ai controlli motori.

Anche con tutti i soldi del mondo, il successo non è assicurato. Sognatori e smanettoni cercano di creare automi simili agli umani da secoli. Un ingegnere islamico di nome Ismail al-Jazari stava abbozzando progetti per camerieri meccanici nel 1100. Circa 700 anni dopo arrivarono rapporti (forse inaffidabili) di un tedesco, il dottor Lube, che costruì un automa soprannominato Mr. Einsenbrass, in grado di parlare e stare in piedi, alimentato da elettromagneti e batterie. La tecnologia del XXI secolo è anni luce avanti a entrambe quelle creazioni, ma potrebbe non essere ancora sufficiente.

