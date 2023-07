100 Best in Class, a Forbes Leader le voci dei protagonisti

Capacità di innovare, guardare al futuro e creare valore, sia per il proprio studio che per l’economia del paese. Sono stati questi alcuni degli aspetti fondamentali che hanno guidato la seconda edizione di, iniziativa organizzata da TeamSystem ed Euroconference, in collaborazione con Forbes Italia, che ha premiato i commercialisti e i consulenti del lavoro che si sono contraddistinti in questi ultimi mesi.

“È stata una bellissima esperienza, sia personale che professionale, perché è stata un’occasione di confronto che ci ha permesso di conoscere tante professionalità”, ha dichiarato Giancarlo Falco, partner dello studio Falco & Associati che ha conquistato il premio per la categoria

Innovazione digitale. Categoria che premia tutti gli studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione, sia al loro interno che nella collaborazione con i clienti. “Non ci aspettavamo di vincere. È stata sicuramente la ciliegina sulla torta, che dimostra che il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto”.

Soddisfatto anche Carlo Gaffarelli, socio e consigliere di NGRT & Associati, studio che invece ha ricevuto il premio nella categoria Crescita

e competenze. “Oltre a incrementare il senso di appartenenza verso lo studio e verso quello che stiamo facendo, è un premio che ovviamente riempie di orgoglio tutto il nostro team di professionisti, anche perché arriva in una categoria importante per noi. Dato che crescita e competenze sono due punti cardini dell’attività e della filosofia dello studio”.

In ultimo, è intervenuto anche Michele Iori, socio fondatore di Law & Tax Consulting, studio che è stato premiato nella categoria Valore economico e sviluppo del business, che include gli studi capaci di creare maggiore valore economico e opportunità di sviluppo del business per i propri clienti, accompagnandoli nel percorso di crescita. “Per noi è stato un onore, perché in questi anni abbiamo cercato di focalizzarci su come riuscire a creare valore per i nostri clienti. Ora, ovviamente, abbiamo solo l’obiettivo di continuare a crescere e di seguire le novità presentate dalla tecnologia, come l’intelligenza artificiale”.

