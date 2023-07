Così Esprinet accompagna i suoi clienti nel digitale

Esprinet | BRANDVOICE – Paid Program

La storia di Esprinet nasce prima nel 2000 ed è una storia d’impresa italiana, basata sulla collaborazione e l’integrazione di alcune società impegnate nella distribuzione di prodotti high-tech. Esprinet nasce proprio dalla volontà di accompagnare le aziende del Paese in quella maratona – vinta, oggi lo possiamo dire – che è stata la rivoluzione Ict. Da allora il gruppo è cresciuto, in Italia e all’estero, tanto che se possiedi un iPhone hai 1 possibilità su 4 che sia stato distribuito da Esprinet.

!Il device fisico rimane un cardine del nostro business, è un abilitatore imprescindibile – racconta Alessandro Cattani, amministratore delegato del Gruppo Esprinet – ma ora tutta la nostra attenzione è a quelle tecnologie e servizi che permetteranno alle imprese di affrontare la rivoluzione in corso, quella della trasformazione digitale dei processi e dei modelli di business. Non sarà come nel 2000, sarà più complesso ma noi siamo pronti come allora”.

Il Gruppo è attivo nelle soluzioni avanzate come cloud, cybersecurity, ma anche nella evoluzione dei business model attraverso soluzioni eCommerce, big data e AI. “Abbiamo avviato da anni un percorso di cambio culturale, sostenuto da investimenti, per proporci sul mercato con un approccio consulenziale supportato da prodotti e soluzioni all’avanguardia, che coprono tutte le esigenze delle aziende impegnate nella trasformazione digitale. Siamo in grado di restituire semplicità di approccio ai nostri clienti e facilità – anche finanziaria – di accesso alle tecnologie, anche a quelle di frontiera – continua Cattani – perché per dimensione e know how sentiamo la responsabilità di essere fra gli abilitatori di un ecosistema che è destinato a cambiare il modo di fare impresa in Italia e in Europa, permettendo alle aziende di aumentare la competitività, riducendo l’impronta delle loro attività sull’ambiente e sulle comunità”.

Esprinet è oggi il gruppo leader nel Sud Europa – Italia, Spagna e Portogallo -, tra i principali player mondiali e poggia le basi della sua forza su una rete che conta oltre 30mila rivenditori, 650 produttori, un team di oltre 1.800 professionisti e un fatturato 2022 di 4,7 miliardi di euro. “Le tecnologie, che selezioniamo e tagliamo su misura in base agli obiettivi delle diverse imprese, sicuramente abilitano il cambiamento – conclude Alessandro Cattani di Esprinet – ma è il capitale umano a renderlo possibile. Per questo siamo guidati da una carta dei valori che ci ricorda ogni giorno quello che ci proponiamo di essere e quello che sappiamo fare. Siamo all’ascolto, aperti e flessibili, orientati alla crescita con i nostri partner e clienti, attenti all’orizzonte, per leggere in anticipo i segnali di cambiamento”.

