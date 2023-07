UmbraGroup e Supernal insieme per una mobilità aerea urbana più sostenibile

in foto: Matteo Notarangelo, ceo di UmbraGroup; Beatrice Baldaccini, Vice Presidente di UmbraGroup; Leonardo Baldaccini, Presidente delle sedi americane di UmbraGroup; Nicola Bacelli, Group VP Sales Aerospace di UmbraGroup, Martin Riegger, Group Chief Operating Officer e Justus Breese, Strategy and Business Development/North America; Adam Slepian, chief Commercial officer di Supernal

Annunciata durante il 54° Salone dell’Aeronautica e dello Spazio di Paris Le Bourget, la partnership tra UmbraGroup, leader mondiale nella produzione di viti a sfera nel settore aeronautico e player di valore nell’aerospazio e difesa, e Supernal, realtà legata alla mobilità aerea avanzata, parte del gruppo coreano Hyundai Motor Company.

Nel dettaglio, Supernal sta sviluppando un nuovo veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), che rivoluzionerà il concetto di mobilità sostenibile, per puntare, nel corso dei prossimi anni, ad una vera e propria rivoluzione tecnologica, che includerà anche UmbraGroup.

La partnership tra UmbraGroup e Supernal

Si tratta, quindi, di una nuova sfida per la multinazionale italiana: con i suoi attuatori elettromeccanici, UmbraGroup è in grado di progettare e produrre architetture complesse, leggere e sicure, e di supportare il cliente in tutto il processo di qualifica e certificazione. Si tratta di equipaggiamenti che hanno il vantaggio di aumentare le prestazioni delle soluzioni su cui sono montate e di contribuire ad una significativa riduzione dell’impatto ambientale.

L’ufficializzazione della nuova partnership è avvenuta presso lo stand dell’Umbria Aerospace Cluster, di cui UmbraGroup fa parte: la strategia di lungo termine condivisa dalle due aziende è lavorare con i partner giusti, al momento giusto, ovunque nel mondo, sfruttando le nuove e più avanzate tecnologie del settore. Si tratta di un’occasione unica per la società.

“Una nuova sfida”, commenta il ceo di UmbraGroup Matteo Notarangelo, “che conferma come il nostro gruppo si stia annoverando tra i pionieri della nuova mobilità e dell’elettrificazione guardando sempre alla sostenibilità delle soluzioni proposte. Essere selezionati per l’attuazione elettromeccanica su una piattaforma così rivoluzionaria, conferma che UmbraGroup sta lavorando per essere l’avanguardia e fornire soluzioni innovative ai propri clienti”.

Per una mobilità sempre più sostenibile

“L’approccio di Supernal è quello di guidare l’innovazione, non solo a livello di velivolo, ma anche a livello di sistema”, afferma Adam Slepian, chief commercial officer di Supernal, “le soluzioni di UmbraGroup per l’attuazione ci aiuteranno a ottimizzare il design dei nostri veicoli eVTOL per ottenere la massima affidabilità nelle operazioni quotidiane e di consentire all’Advanced Air Mobility di raggiungere gli stessi livelli di sicurezza dell’industria dell’aviazione civile”.

Soddisfatto anche Nicola Bacelli, group vp sales Aerospace. “La rivoluzionaria tecnologia di attuazione elettromeccanica progettata da UmbraGroup è più leggera, più compatta e più affidabile, in grado di rivoluzionare l’industria aeronautica rendendola anche più sostenibile”.

Il mondo dell’urban air mobility rappresenta per UmbraGroup uno dei mercati del futuro ed un modo, per l’azienda e per l’Italia, di partecipare e contribuire attivamente alla creazione di un domani sempre più sostenibile. Una partnership di grande importanza per la multinazionale italiana, che continua a lavorare per essere un’eccellenza in un mercato competitivo, che lascia spazio solamente alle aziende con un forte know-how, elevata qualità, un team coeso ed aperto all’innovazione.

