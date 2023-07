Dalla digitalizzazione ai progetti di inclusione: l’importanza del contributo femminile in Unilever

Articolo tratto dal numero di luglio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Il processo di digitalizzazione delle aziende consiste nell’implementazione di strumenti e tecnologie digitali per rendere i flussi aziendali più efficienti e assicurarsi un vantaggio competitivo.

Apripista di questo processo, all’interno della multinazionale Unilever, è senza dubbio l’Italia attraverso Iops, programma di digitalizzazione che sta rivoluzionando la gestione delle operazioni.

Dopo il Regno Unito, l’Italia è il secondo mercato di Unilever, tra gli oltre 190 in cui l’azienda è presente, a integrare Iops e per questo rappresenta un esempio a livello mondiale.

Le prime esperienze di Saggese in Unilever

Alla guida di questo percorso c’è Paola Saggese, head of integrated operations, supply chain & digital transformation. In Unilever dal 1998 e nel board della divisione Italia dal 2015, Saggese, nel corso della sua esperienza, in azienda si è occupata di media e comunicazione, sia in Italia che all’estero, con lo sviluppo dell’e commerce aziendale e del digital hub, oltre che con la gestione del business professionale per la sede italiana come general manager.

“Sono stata abituata a cambiare molti ruoli in funzioni centrali del business o anche in funzioni di supporto e ad avere linee di riporto locali o internazionali. La contaminazione e la flessibilità sono alla base del mio modo di concepire il lavoro e la vita in azienda”, dice Saggese.

“Non so se sia un’attitudine più femminile, sicuramente il dover sempre portare in bilanciamento tanti aspetti è di aiuto e facilita questo approccio”.

Con queste esperienze ha acquisito competenze, come la gestione dei dati e la costruzione di una data management platform all’interno del digital hub, per profilare meglio la comunicazione digitale rivolta ai consumatori.

Alla guida della digital transformation

Oggi gestisce la logistica e la supply chain e guida la digital transformation attraverso l’avviamento di Iops, volto a rendere i processi aziendali più veloci e accurati, valorizzando al meglio la qualità del lavoro delle persone e garantendo flussi più efficaci.

Un cambiamento imponente per un’azienda con oltre 400 brand da gestire, per cui un approccio tecnico da solo non è sufficiente, ma va affiancato a un’approfondita conoscenza dei processi aziendali.

“Oggi una parte del mio tempo è riservata a coadiuvare il team nel portare avanti i diversi compiti e a rimuovere gli eventuali ostacoli, mentre un’altra parte è dedicata a capire come adattarci al contesto esterno e a cavalcare i nuovi trend, modernizzando il nostro modo di lavorare”, dice.

Unilever come modello di inclusione

Per valorizzare, integrare e incrementare le figure femminili, anche in posizioni manageriali o in ruoli comunemente affidati agli uomini, come nel settore della supply chain, Saggese affianca alla sua attività la partecipazione in progetti dedicati allo sviluppo di equità, inclusione e diversità.

Se da una parte, infatti, le aziende stanno cambiando il loro approccio nei confronti del genere femminile, dall’altra permangono ostacoli importanti.

“Riscontro ancora la difficoltà delle donne nel portare avanti il loro desiderio di crescere e realizzarsi professionalmente. Questo mi fa pensare che il mondo del lavoro non sia ancora abbastanza inclusivo, anche se in questi 25 anni le aziende siano cambiate molto in positivo e questo ha dato una spinta importante anche alle donne che avevano ambiziosi obiettivi professionali”.

Da diversi anni Unilever lavora su questo fronte e oggi la sede italiana della multinazionale rappresenta un modello da seguire per tutti gli altri uffici nel mondo per quanto riguarda la rappresentanza femminile in ruoli manageriali di alto livello.

Il board italiano conta otto donne su 11 membri e la percentuale di donne che ricoprono ruoli in ambito Stem è più che positiva: nel finance sono il 62%, mentre per ricerca e sviluppo il 32%, così come per la supply chain, settore a prevalenza maschile, in cui il team è guidato proprio da Saggese.

