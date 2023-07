Come Orion Digital Group aiuta aziende e professionisti a strutturare una presenza online e aumentare il loro fatturato

Articolo tratto dal numero di luglio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Oggi le imprese guidate da giovani imprenditori vivono un momento difficile. Un’indagine di Infocamere-Unioncamere ha rilevato 511.995 aziende guidate da under 35, oltre 36mila in meno rispetto al periodo pre-pandemia (-6,6% sul 2019).

Le cause sono molteplici: dall’invecchiamento della popolazione, passando per i costi sempre più elevati, fino al complesso ricambio generazionale. Nonostante questo, esistono storie di giovani imprenditori che sono riusciti a trasformare il loro sogno in realtà grazie all’intraprendenza e a una buona dose di coraggio.

È il caso di Lorenzo Giberti, 19 anni, da due anni a capo di Orion Digital Group, un’agenzia di marketing che aiuta aziende e professionisti a strutturare una presenza online e di aumentare il fatturato della loro attività tramite il marketing e la pubblicità.

Da Telegram alle campagne pubblicitarie online

“Tutto è partito un po’ per gioco. A 15 anni su YouTube ho trovato dei video che parlavano di tecnologia”, dice Giberti. “Spinto dalla grande passione per questo argomento, ho deciso di aprire un canale Telegram che in poco tempo è diventato il decimo in Italia, con oltre 120mila utenti. Sono stato contattato da diverse aziende del settore tecnologico che mi hanno chiesto di pubblicizzare il loro prodotto in rete”.

Con l’aumento della competizione, però, sono diminuiti gli investimenti di molte attività, che hanno iniziato a trovare altri metodi per accrescere il numero dei loro clienti. Una situazione che ha portato Giberti ad abbandonare gradualmente Telegram per concentrarsi sulla gestione delle campagne pubblicitarie online.

“Ho iniziato a offrire la pubblicità come servizio per imprenditori di aziende multimilionarie. In poco tempo sono riuscito ad assumere nuovi collaboratori e a costruire un team di lavoro”. La crescita della clientela ha portato l’azienda ad allargare il suo organico fino ad arrivare a 25 persone, che operano da remoto in diverse parti del mondo.

Orion: dalla consulenza alla gestione della presenza in rete

I servizi offerti vanno da un semplice affiancamento consulenziale e strategico alla creazione e al miglioramento di interi ecosistemi di marketing in formula done for you, che prevede la gestione di ogni aspetto della presenza online del cliente.

L’obiettivo è duplice: aumentare il fatturato e i profitti dell’attività e al contempo non sprecare soldi e tempo in strategie inutili. “Nella nostra agenzia siamo divisi in più team. Ci sono cinque manager che gestiscono esperti sotto di loro nella costruzione di siti web o nell’avviamento di campagne pubblicitarie. L’aspetto che ci distingue rimane quello dell’advertising, che porta i nostri clienti ad aumentare il loro fatturato in maniera prevedibile”.

Un punto di riferimento per le aziende

Con il tempo, l’agenzia è cresciuta tanto da diventare un punto di riferimento per aziende e professionisti di diversi settori. Tra i casi di maggior successo c’è un brand legato al mondo dello yoga, che è riuscito ad accrescere i suoi ricavi e a espandersi.

“Grazie al nostro aiuto, l’azienda è cresciuta fino a quintuplicare il suo fatturato. Questo ha permesso di aprire una seconda società a livello internazionale, passando da zero a 120mila euro mensili solo con la pubblicità di Meta”.

Dal suo avvio, Orion ha aiutato più di 30 nicchie, portando ai suoi clienti più di 17,5 milioni di euro solo nel 2022. Giberti ha chiari gli obiettivi da perseguire nei prossimi anni. Uno su tutti è aumentare il volume d’affari. “L’obiettivo è portare Orion a essere la prima in Italia nella nostra nicchia e poi espanderci all’estero, in particolare nel mercato inglese, acquisendo clienti sempre più importanti”.

