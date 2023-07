Così Agicap aiuta le pmi ad automatizzare la gestione dei flussi di cassa

Aiutare le aziende a gestire l’ottimazione del flusso di cassa, permettendo ai team di concentrare i loro sforzi su attività a valore aggiunto e semplificando, al tempo stesso, le attività di monitoraggio e pianificazione della liquidità. È questo l’obiettivo principale discaleup francese nata nel 2016 che oggi opera in più di 11 paesi, vantando oltre 6mila clienti in tutta Europa e più di 500 dipendenti in 5 uffici europei. “In questi 7 anni abbiamo già raggiunto importanti traguardi, coprendo i principali mercati europei, soprattutto grazie ai fondi ottenuti dai principali venture capital americani – si parla di oltre 120 milioni di euro -“, racconta a Forbes Leader

“In Italia siamo entrati nell’estate del 2021. E ad oggi già vantiamo oltre 50 collaboratori e più di mille clienti. Raggiungendo un’importante crescita, anche in termini di cashflow”, aggiunge Zaninetta, che si sofferma anche su ciò che contraddistingue Agicap dagli altri competitor attivi nel suo settore. “Negli ultimi abbiamo deciso di spostare il nostro posizionamento sulle medie imprese (con un fatturato tra i 10 e i 50 milioni di euro), perché abbiamo capito che è un segmento di mercato ancora inesplorato, dove non ci sono importanti player a livello europeo”.

Peraltro – continua Zaninetta – “ci distinguiamo dai nostri competitor per tre motivi ben precisi: siamo un software as a service, quindi non vendiamo una licenza, ma un abbonamento. Aspetto che permette alle aziende di non avere ingenti costi iniziali e avere un ritorno sull’investimento in tempi più veloci. In secondo luogo, la componente tecnologica: perché con un software in cloud sfruttiamo tecnologie innovative. Infine, oltre a una moderna e fruibile user experience – facilmente navigabile per tutti – supportiamo i nostri clienti passo dopo passo. Aspetto essenziale per aumentare la fiducia e mantenerli a bordo con noi”.

