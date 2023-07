Coverzen annuncia un round di investimento da 3,3 milioni di euro. A guidarlo Vertis e alcuni business angel

piattaforma digitale all’avanguardia leader nel settore assicurativo, ha annunciato la conclusione di un round di investimento di. Il capitale consentirà all’azienda di continuare a migliorare la propria piattaforma tecnologica proprietaria, espandere la rete di intermediari assicurativi e aggiungere nuovi prodotti che potranno essere venduti in modalità completamente digitale.

“Il round di investimento rappresenta una conferma del valore che Coverzen porta al settore assicurativo e alla community di intermediari”, dichiarano i founder della piattaforma. “Siamo entusiasti di accogliere Vertis e i nostri business angel a bordo. Questo aumento di capitale ci consentirà di ampliare la nostra rete di intermediari, offrire nuovi prodotti e continuare a migliorare la nostra tecnologia per soddisfare le esigenze crescenti del mercato assicurativo”.

L’investimento è stato guidato dalla società di gestione del risparmio indipendente Vertis, attraverso il fondo Vertis Venture 5 Scaleup, e da alcuni business angel. Il finanziamento rappresenta un passo significativo per Coverzen nel perseguire la sua missione di semplificare la vita degli oltre 700 intermediari che utilizzano la piattaforma per avere un accesso digitale semplice e flessibile a quotazioni, emissione di polizze e gestione dei clienti.

La storia di Coverzen

Fondata nel 2021 dai fondatori di SOStariffe.it, Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini, a cui si è aggiunto poi Raffaele Bianchi, Coverzen coniuga l’offerta di prodotti assicurativi e la gestione di una piattaforma sofisticata dedicata ai professionisti del settore.

Nel 2021 la società ha chiuso un primo round di investimento di 500mila euro sostenuto dai tre fondatori e da altri soci, che ha permesso alla piattaforma di crescere da 200 a oltre 700 intermediari che utilizzano il servizio.

Una piattaforma per 200mila intermediari

“Abbiamo trovato in Coverzen una tecnologia e una squadra molto efficace nell’identificare e mettere a terra soluzioni che migliorano sostanzialmente l’operatività quotidiana degli intermediari assicurativi – in Italia sono oltre 200mila -, accorciando il tempo necessario agli adempimenti amministrativi e di compliance e liberando più tempo per l’attività di consulenza assicurativa”, aggiunge Alessandro Pontari, investment director di Vertis. “A queste caratteristiche si aggiunge un team di founder esperto, con una storia imprenditoriale di successo alle spalle e con una capacità di esecuzione provata dagli ottimi risultati realizzati a oggi”.

Nel corso dell’operazione Coverzen è stata assistita dallo studio legale Orrick con un team composto da Attilio Mazzilli, co-managing partner e head del dipartimento Technology Companies Group, dalla of counsel Livia Maria Pedroni, dall’associate Angelo Timpanaro e da Gabriele Greco.

Vertis è stata assistita, per le attività di supporto e due diligence legale, dallo studio Alma Led con un team composto dal partner Roberto Nigro, dall’associate Sara Aratari e da Giordana Rossi, e per le attività di due diligence contabile, fiscale e giuslavoristica, da Epyon Audit, con un team guidato dal partner Cristian Novello e dal manager Giorgio Cattaneo.

