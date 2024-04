Microsoft investirà quasi 3 miliardi di dollari in Giappone per accelerare sull’IA

Un maxi investimento per spingere forte sull’IA. Microsoft ha annunciato che investirà 2,9 miliardi di dollari in Giappone nei prossimi due anni per aumentare la sua infrastruttura iperscalabile di cloud computing e intelligenza artificiale in Giappone. Espanderà anche i suoi programmi di formazione digitale con l’obiettivo di fornire competenze in intelligenza artificiale a più di 3 milioni di lavoratori nei prossimi tre anni, aprirà il suo primo laboratorio di ricerca Microsoft Asia in Giappone e approfondirà la collaborazione sulla cybersecurity con il Governo giapponese. Si tratta del più grande investimento singolo di Microsoft nei suoi 46 anni di storia in Giappone.

Microsoft, maxi investimenti in Giappone: i dettagli

Questo potenziamento della capacità produttiva e digitale consentirà a Microsoft di fornire maggiori risorse al Giappone. Si parla per esempio delle ultime unità di elaborazione grafica (GPU), che sono cruciali per accelerare i carichi di lavoro dell’IA. Questo contributo è legato al supporto di Microsoft al Generative AI Accelerator Challenge (GENIAC), un programma guidato dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria giapponese che aiuta start-up innovative e imprese consolidate nell’utilizzo dell’IA generativa.

Microsoft investirà anche nella formazione di 3 milioni di lavoratori in tutto il Giappone nei prossimi tre anni, fornendo loro le competenze necessarie per lavorare con l’intelligenza artificiale. Questo investimento sarà realizzato attraverso programmi di formazione nelle imprese. Inoltre, Microsoft espanderà il suo programma Code; Without Barriers in Giappone e, oltre a fornire una formazione dedicata alle donne, offrirà contenuti gratuiti e accessibili sull’IA, sulla cybersecurity e sulle competenze digitali in collaborazione con l’Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca.

Il primo laboratorio in Giappone

Attraverso questo investimento Microsoft vuole aumentare la sua presenza in Asia con l’apertura di un laboratorio di ricerca a Tokyo. Il nuovo laboratorio avrà un focus sull’IA e la robotica. Per rendere fruttuosa la collaborazione, Microsoft sovvenzionerà con 10 milioni di dollari nei prossimi cinque anni sia l’Università di Tokyo che la “Partnership on Artificial Intelligence Research” tra l’Università Keio e la Carnegie Mellon University.

Infine, Microsoft collaborerà con il governo giapponese per rafforzare la cybersecurity nazionale. La collaborazione si concentrerà su aree come la condivisione delle informazioni, lo sviluppo del talento e le soluzioni tecnologiche, con Microsoft che fornirà la sua esperienza e servizi avanzati di sicurezza basati su cloud e AI come parte degli sforzi congiunti per affrontare le minacce alla cybersecurity.

“Si tratta dell’investimento più significativo di Microsoft in Giappone dal momento in cui abbiamo messo radici qui nel 1978”, ha commentato Brad Smith, presidente di Microsoft.” Questi investimenti nell’infrastruttura digitale, nelle competenze di intelligenza artificiale, nella cybersecurity e nella ricerca sull’IA sono ingredienti essenziali affinché il Giappone possa costruire un’economia robusta legata all’IA”.

