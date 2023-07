“La creatività ha cinque sensi”, l’evento di Gattinoni disegna il futuro degli eventi e delle esperienze

“La creatività ha cinque sensi – Dall’ideazione alla realizzazione, il percorso per creare esperienze che lasciano il segno”. È stato questo il titolo del primo dei quattro eventi tematici organizzati dain collaborazione con Forbes Italia, in occasione dei primi 40 anni dalla fondazione dell’azienda, nata nel 1983 dalla passione per i viaggi e gli eventi di Franco Gattinoni, fondatore e attuale presidente del gruppo.

Andato in scena presso l’Hub Gattinoni a Milano, l’evento, moderato da Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, ha visto la partecipazione di affermati protagonisti del mondo dell’imprenditoria e del business: Tomaso Trussardi, founder di Fast Cars Sow Food, Luca Cardone, responsabile 5G & corporate solutions di WindTre, Chiara Luzzana, president & ceo di Chiara Luzzana Soundscape, Eliana Salvi, founder di Cosmic, ed Elisa Presutti, managing directors events di Gattinoni.

I temi dell’evento

A fare gli onori di casa, prima dell’inizio dell’evento, è intervenuto sul palco Franco Gattinoni. “Abbiamo voluto festeggiare questi 40 anni per incentivare le aziende a guardare sempre al futuro. Gli anni del Covid ci hanno impedito di fare ciò che amiamo, finalmente quest’anno possiamo dire di essere partiti col piede giusto e siamo contenti di tornare a condividere questi momenti insieme”.

Sulla stessa scia anche Elisa Presutti che, successivamente, si è soffermata proprio sul tema dell’evento stesso: l’importanza della creatività per la realizzazione di un evento. Soprattutto in un contesto in cui la tecnologia è diventata inevitabilmente “un abilitatore, un booster per le grandi produzioni e un amplificatore per eventi phygital. Oggi siamo finalmente tornati a viaggiare e a creare eventi, e lo dimostrano i numeri che di fatto superano i risultati raggiunti nel 2019”, ha aggiunto.

E se anticipare i tempi rispetto ai competitor è un tema fondamentale, come ha dichiarato Tomaso Trussardi, secondo il quale ormai le “aziende si distinguono per lo stile, la creatività e comunicazione”, un altro punto focale è ovviamente l’uso delle piattaforme social e della tecnologia. “Gli utenti sono capaci di trasmettere messaggi autentici e immediati attraverso l’uso di un cellulare, cosa che prima del covid era impensabile. I brand ascoltano sempre di più il mondo dell’online e trasformano i contenuti delle persone in vere e proprie campagne pubblicitarie”, ha evidenziato Eliana Salvi.

La tecnologia oggi ci aiuta a capire come strutturare il nuovo modo di fare eventi, grazie alla data analisi oggi riusciamo a capire i comportamenti delle persone e sulla base di quelli incrementiamo l’efficacia dei nostri eventi”, ha aggiunto Luca Cardone che si è soffermato anche sul 5G: “Ci permette di sviluppare nuovi modi di pensare e vivere le esperienze, andando a superare anche i limiti degli eventi phygital”.

Sorprendente, infine, la performance sonora realizzata da Chiara Luzzana, che ha dato ‘voce’ alle pagine del suo libro “Tutto è suono. Il mio viaggio alla scoperta dell’identità sonora di brand, momenti e persone”.

