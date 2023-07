I Washington Commanders venduti per 6,05 miliardi di dollari. È l’acquisto più costoso nella storia dello sport

Adesso è ufficiale. I Washington Commanders, squadra della Nfl, cambiano proprietà ed entrano nella storia: il loro è l’acquisto più costoso di una squadra nella storia dello sport. Per convincere gli ormai ex proprietari Dan e Tanya Snyder, la cordata di imprenditori guidata dal miliardario Josh Harris ha sborsato 6,05 miliardi di dollari (quasi 6 miliardi di euro), come previsto dall‘accordo di acquisto stipulato il 12 maggio scorso.

Come evidenziato dalla nota ufficiale rilasciata dalla Nfl, l’ufficialità è arrivata ieri, dopo che i proprietari degli altri team hanno espresso, all’unanimità, il loro voto favorevole alla transazione. “Congratulazioni a Josh Harris e al suo grande gruppo di partner”, ha dichiarato il numero uno della Nfl Roger Goodell. “Josh ha un curriculum straordinario negli affari, nello sport e nelle sue comunità. Il gruppo eterogeneo che ha messo insieme è eccezionale per il suo acume negli affari e per i forti legami con Washington. Diamo loro, quindi, il nostro benvenuto”.