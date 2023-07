Come Intis Telecom vuole rendere il web più democratico e aiutare le startup italiane a farsi strada

Nel 2021 la società di telecomunicazioni, con sede nel Regno Unito, ha lanciato una nuova zona di dominio – it.com – volta a promuovere l’accessibilità e l’innovazione. L’azienda è ora in missione per democratizzare la comunità digitale e aiutare le startup italiane.

Una missione per rendere il web un posto migliore

I domini it.com sono destinati a sostenere gli innovatori italiani che cercano di stabilire una presenza globale. Fornendo un ampio accesso ai domini all’interno del registro it.com, l’azienda sta abbattendo le barriere che impediscono alle imprese italiane di diventare globali e di aumentare la loro visibilità online.

La mossa non riguarda solo la creazione di un panorama digitale più equo. Il sostegno dei domini it.com agli imprenditori italiani e alle loro aziende è destinato ad avere un effetto positivo sulla sostenibilità economica del Paese. La maggiore presenza online che deriva da un dominio .it.com è destinata ad avere un impatto sulla scena globale, rendendo il web un luogo in cui qualsiasi organizzazione o individuo ha le stesse opportunità di emergere.

Sostenendo le startup e le imprese italiane, it.com Domains sta abbattendo le barriere e creando un futuro in cui innovazione e inclusività possano prosperare. La mossa dell’azienda è destinata a reimpostare il corso del settore dei domini e a ispirare altri ad adottare politiche più lungimiranti.

Il ruolo di un dominio per un’azienda italiana

Nel mercato globale di oggi, le aziende non sono limitate dai confini geografici. Le aziende possono ora costruire la giusta presenza sul web che consente loro di connettersi con i propri clienti da qualsiasi parte del mondo. Per raggiungere questo obiettivo, le aziende italiane devono disporre di una strategia di presenza sul web efficace, che abbia un impatto positivo sui loro sforzi di marketing senza spendere una fortuna.

Un nome di dominio efficace è fondamentale per raggiungere questo obiettivo e può essere la chiave per un’impresa di successo. Il dominio it.com offre una soluzione, unendo il riconoscimento internazionale e la fiducia del .com con il carattere strettamente italiano del .it. Ciò significa che le aziende e i marchi italiani possono raggiungere un pubblico internazionale senza perdere la loro identità italiana.

Alcuni studi hanno dimostrato che il dominio .com è il dominio di primo livello (tld) più affidabile. Quando le persone cercano di ricordare un url, sono 3,8 volte più propense a pensare che finisca in .com. Ciò rende i domini it.com ancora più ideali per le aziende italiane che desiderano espandere la propria portata globale senza compromettere l’identità del proprio marchio.

Un altro vantaggio è la protezione del marchio. Assicurarsi un nome di dominio con il nome della propria azienda la protegge dagli acquisti dei concorrenti o di altre aziende. Oltre alla protezione del marchio, il dominio it.com offre anche un riconoscimento internazionale.

Per le aziende italiane che desiderano operare al di fuori del proprio mercato nazionale, it.com è una zona di dominio globale che consente loro di rivolgersi facilmente al mercato internazionale. Il dominio it.com è adatto anche alle aziende straniere che desiderano rivolgersi al mercato italiano, poiché non è possibile registrare un dominio .it per le persone o le aziende che non risiedono nell’UE.

L’imprenditoria femminile come motore dell’innovazione italiana

Mentre i mercati globali continuano a crescere e la concorrenza diventa sempre più agguerrita, l’importanza di promuovere e sostenere le donne imprenditrici non può essere sottovalutata. Quando si tratta di rendere il web più accessibile e inclusivo, la diversità è la chiave.

Nonostante le numerose ricerche sui benefici dell’inclusività e della diversità, l’Italia è molto indietro nell’integrazione delle donne nelle posizioni dirigenziali. Con solo il 13,6% di donne innovatrici e solo il 10,4% di donne in posizioni di leadership nelle aziende Fortune 500, il panorama imprenditoriale italiano ha molta strada da fare per garantire pari rappresentanza e opportunità alle imprenditrici.

Le ricerche hanno costantemente dimostrato che le aziende con più del 30% di dirigenti donne hanno maggiori probabilità di successo rispetto a quelle che non hanno donne in posizioni di leadership. It.com Domains, insieme a Hosting Solutions e We Make Future Trade Fair, ha annunciato una nuova partnership volta a sostenere le imprenditrici italiane nello stabilire una presenza globale. Facilitando l’accesso a risorse, mentorship e opportunità di networking, l’iniziativa mira ad aumentare la visibilità delle innovazioni italiane sulla scena mondiale, contribuendo al contempo a colmare il divario di genere dell’Italia nell’imprenditoria e a rafforzare l’economia locale.

I punti di forza delle donne nella creazione di reti e relazioni le rendono una risorsa preziosa nei team di leadership a tutti i livelli. Promuovendo e investendo in aziende guidate da donne, it.com Domains e i suoi partner non solo sostengono l’inclusione e la diversità, ma contribuiscono anche a un panorama imprenditoriale più forte e innovativo in Italia.

Uno sguardo al futuro

Più in generale, it.com Domains sta promuovendo e rafforzando la comunità imprenditoriale italiana. L’azienda sta lavorando attivamente allo sviluppo e alla promozione della rete commerciale locale in Italia, con l’adesione di un numero sempre maggiore di partner.

Attualmente l’azienda collabora con diversi importanti registrar di domini italiani che vendono domini it.com sul mercato locale, e altre partnership saranno presto annunciate. L’azienda sta registrando un numero crescente di registrazioni organiche dall’Italia, dimostrando un interesse. Ci si aspetta volumi considerevoli di domini operanti all’interno della zona nel prossimo futuro, continuando il suo impegno a sostenere le aziende italiane e l’economia italiana nel lungo periodo.