Andrea Bocelli Foundation presenta il suo primo bilancio di sostenibilità

Con un evento nella Tenuta Bocelli a Lajatico, la Andrea Bocelli Foundation – Ente Filantropico ha celebrato il suo dodicesimo anniversario e ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità. Proprio da Lajatico, 12 anni fa, la Fondazione ha mosso i primi passi per volere di Andrea Bocelli e di sua moglie Veronica, con la mission “empoweringpeople and communities”. In 12 anni di attività la Fondazione ha ricevuto donazioni per 54 milioni di euro, con i quali è stato possibile fornire acqua potabile e cure mediche a più di 500mila persone nelle aree più remote di Haiti e garantire accesso ad un’istruzione equa e di qualità a oltre 20mila bambini in Haiti e in Italia nelle scuole ABF e negli ospedali pediatrici italiani.

Nel 2022 Andrea Bocelli Foundation ha raccolto quasi 7,4 milioni di euro grazie alla generosità dei propri donatori, e ha registrato un incremento del 43 per cento rispetto all’anno precedente, riportando la raccolta ai trend pre-pandemici e riuscendo ad avviare e a portare avanti oltre 20 progetti in Italia e nel mondo, tra cui quattro di ricostruzione e riqualificazione.

In questa occasione sono stati illustrati i metodi utilizzati per valutare azioni e progetti tramite i quali la Fondazione lavora ogni giorno: facendo ciò l’obiettivo è poter crescere monitorando e direzionando gli intenti affinché l’impatto generato possa costruire un percorso di valore per persone e comunità.

Per questo ABF, con totale spirito volontario, ha scelto, a fianco del bilancio sociale a cui è dovuta ex lege, di intraprendere per l’esercizio 2022 il percorso di adeguamento a standard di rendicontazione di sostenibilità, quali quelli proposti dalla Global Reporting Initiative, cercando di realizzare proprio con il presente bilancio, un primo avvicinamento ai principi della sostenibilità internazionalmente riconosciuti. È stato avviato un percorso di analisi e mappatura delle attività della Fondazione, al fine di redigere un documento unico ed integrato che possa da un lato aderire ai principi degli enti del Terzo Settore in materia di Bilancio Sociale, dall’altro dare rappresentazione di un percorso sulla sostenibilità in linea con i principi e la filosofia Esg.