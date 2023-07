Buzzoole e Forbes presentano i Top Creators Awards: il 5 ottobre la premiazione al Tag Calabiana di Milano

Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l’Influencer Marketing, e Forbes Italia, l’edizione italiana del magazine più famoso al mondo dedicato a cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle, presentano i Top Creators Awards.

Con l’obiettivo di individuare i migliori content creator che si stanno contraddistinguendo nel panorama nazionale per la loro capacità di engagement e creatività, i Top Creators Awards si terranno giovedì 5 ottobre, alle ore 18, al TAG – Talent Garden Calabiana di Milano (in Via Arcivescovo Calabiana, 6). I Top Creators saranno individuati anche grazie all’utilizzo della suite tecnologica Buzzoole.

Come candidarsi

In particolare, a partire da giovedì 27 luglio i content creator potranno autocandidarsi online ai Top Creators Awards (a questo link) entro e non oltre il 10 settembre. Le categorie che verranno premiate sono: Food & Beverage, Motori, Beauty, Travel, Education, Entertainment, Tech.

I riconoscimenti

Per ogni categoria sono previste due tipologie di riconoscimento: la prima in base all’engagement, cioè rispetto alla capacità dei content creator di generare interazioni per post; la seconda, invece, andrà a chi si è contraddistinto per la propria capacità di creare contenuti originali e creativi.

Infine, verrà nominato un content creator “Rising Star”, con massimo 100.000 follower su Instagram, particolarmente performante in termini di engagement e capace di realizzare contenuti creativi.

Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole dichiara: “Il panorama dell’Influencer Marketing si arricchisce sempre più di nuovi talenti, format e linguaggi, ma non tutti riescono ad emergere facilmente. Con questo riconoscimento vogliamo, quindi, individuare i creator più performanti e quelli più autentici, creativi e capaci di costruire una relazione di fiducia su lungo periodo con la propria community. Per individuare i Top Creator – aggiunge Perrelli – utilizzeremo anche la nostra Buzzoole Suite che grazie all’Intelligenza Artificiale permette di approfondire gli insight più significativi”.

