Così questo cantiere italiano punta sull’eleganza per conquistare il Cannes Yacht Festival 2023

Invictus Yacht partecipa al festival delle imbarcazioni di lusso con il suo TT420 nell’inedita colorazione Vogue White. Una nuance che rende unico il design firmato da Christian Grande.

Forti di un’expertise di oltre vent’anni nella nautica da diporto, i cantieri Aschenez sono attivi, nel cuore della Calabria, dal 2014. A Roccelletta di Borgia si trova infatti il quartier generale di Invictus Yacht, brand nato dall’intuizione di Rosario Alcaro, che ha puntato sul talento dello yacht designer Christian Grande, tra i più celebri sul territorio nazionale, per dare forma a imbarcazioni dallo stile unico e riconoscibile, oggi apprezzate in tutto il mondo.

“Lo stile Invictus è fatto anche di dettagli minuti, sensazioni che in modo armonioso e corale costruiscono l’anima del nostro brand”, racconta il designer. “Tuttavia, mi sento di dire che la prua semirovesciata è il tratto distintivo di tutti i nostri scafi. Oltre che essere immediatamente riconoscibile, rappresenta la sintesi tra robustezza e slancio, sportività ed eleganza, che ci contraddistinguono”.

Processi tecnologici e personalizzazione

Prestazioni e comfort sono le due parole che meglio esprimono l’essenza delle creazioni del Cantiere, i cui 22 modelli, suddivisi tra i due diversi brand Capoforte Boats e Invictus Yacht, vengono prodotti internamente contando su processi tecnologici all’avanguardia. Dalla fase di progetto, allo stampaggio in vetroresina, fino al montaggio, ogni fase produttiva gode di un know-how made in Italy. Per non parlare della personalizzazione, tema sempre più caro agli armatori contemporanei che possono trovare in Invictus Yacht anche opere di abili tappezzieri e falegnami, pronti a esaudire ogni loro desiderio.

“La personalizzazione del prodotto, nel mercato del lusso, è fondamentale. Da anni, Invictus investe nel programma Atelier, che consente agli armatori più esigenti di comporre la propria barca, nell’estetica e negli equipaggiamenti, come un vero e proprio abito su misura”, conferma Christian Grande. “La fruizione del prodotto di lusso non è più legata all’ostentazione, ma a una dimensione più intima ed esclusiva. All’idea, appunto, che la propria barca sia qualcosa di unico, aderente in tutto e per tutto al gusto e alle necessità dell’armatore”.

Il valore della personalizzazione per Invictus Yacht

Invictus Yacht offre quindi imbarcazioni completamente personalizzabili sia nel disegno esterno che nel design di interni, con l’adozione di soluzioni trasformabili in termini di layout. Come avviene con la serie TT che conta diversi esemplari di tender per superyacht, pensati come day cruiser per esplorare le coste di tutto il mondo. La TT460 è un esempio brillante, tanto da aver conquistato il titolo di Design Innovation Award del 2020.

“In un segmento in costante e decisa espansione, abbiamo sentito la necessità di affiancare a TT280, vera a propria antesignana del settore, un modello che riportasse a una dimensione più compatta le caratteristiche vincenti dell’ammiraglia TT460”, svela il designer a proposito del TT420. “Una scommessa che abbiamo vinto grazie all’esperienza ormai consolidata nella nicchia dei maxitender, barche versatili e proprio per questo molto delicate da progettare”.

Invictus TT420 si presenta a Cannes in Vogue White

Così, dopo aver debuttato al Boot 2023 di Düsseldorf, Invictus TT420 sarà presente dal 12 al 17 settembre al Cannes Yacht Festival 2023, per la prima volta nella colorazione Vogue White, voluta da Christian Grande. “Per distinguersi non serve e non conviene alzare la voce. Scegliere una colorazione assolutamente neutra e pura, paradossalmente, sottolinea il perfetto equilibrio di linee della barca. Ne rinforza l’allure classica ed elegante e ne mette in risalto gli squisiti dettagli”, racconta il designer a proposito della scelta stilistica. “Il Vogue White rappresenta un’idea di semplicità solo apparente. In realtà è una nuance capace di esaltare sia le tonalità calde dell’hard-top Sunset Gold e delle sellerie Icy Cognac, una variante ormai distintiva di Invictus, sia quelle più notturne degli allestimenti Icy Cocoa ed Icy Eclipse. Sono quindi i dettagli a parlare, rendendo piacevolmente complesso il gioco delle cromie di questa versione”.

Le caratteristiche di TT420 Vogue White

Il 42 piedi è costituito da linee minimali e un parabrezza integrale in cristallo che prosegue senza soluzione di continuità nell’hard top in carbonio, donando un aspetto slanciato e allo stesso tempo forte. Le alte murate perimetrali definiscono il camminamento e lo spazio prendisole di prua, che all’occorrenza si trasforma in comode chaise longue. Nella parte centrale della barca si trova anche una dinette con tavoli abbattibili, che lasciano il posto a una configurazione di area relax al riparo dall’hard top. Per ampliare ancora di più lo spazio per l’armatore, le murate possono essere abbattute in favore di due terrazze laterali, realizzate su richiesta. A poppa si trova anche una spiaggetta in teak che riprende il rivestimento del ponte.

All’interno, il TT420 ha un’ampia zona living open space che può diventare in una camera matrimoniale semplicemente ruotando i divani a forma di “U”. Nella cabina di poppa si trovano infine due letti singoli, mentre il bagno è spazioso, con doccia separata.

Le prestazioni

L’imbarcazione raggiunge notevoli velocità grazie alla motorizzazione entrofuoribordo con due propulsori D6 Volvo Penta da 440 cavalli. Chi lo desidera, può ottenere questo tender completo di un dispositivo idraulico di movimentazione per gestire al meglio la risalita a bordo dei superyacht. Una chicca che rende ancor più unico questo modello.

Invictus TT420 in Vogue White aspetta quindi gli appassionati di yacht a Cannes, per stupirli con la sua eleganza e le linee minimali senza tempo.

