Eleganza e potenza in mare con il nuovo Invictus TT640

Articolo tratto dal numero di giugno 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Invictus, dal latino “mai domato dalla fatica”. Difficile pensare che Rosario Alcaro, imprenditore calabrese con 30 anni di esperienza nel mondo nautico, abbia scelto a caso questo nome per il suo brand di yacht.

Forse avrà pensato alla lunga strada fatta prima di inaugurare finalmente, nel 2014, il suo cantiere Aschenez a Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro. In meno di dieci anni il cantiere Aschenez è riuscito a farsi riconoscere in tutto il mondo grazie a due brand rappresentati da 22 modelli: Invictus Yacht e Capoforte.

La presenza nei principali mercati mondiali

Oggi conta 170 dipendenti e una rete di concessionari presente in tutti i principali mercati mondiali: dall’Europa all’Australia, passando per Hong Kong, gli Stati Uniti, il Messico e l’Inghilterra.

Per dare uno stile unico ai suoi yacht, Alcaro si è avvalso della collaborazione di Christian Grande, designer specializzato nel settore nautico e in quello dell’architettura di pregio, a cui è stata affidata anche la direzione artistica e del marketing dell’azienda.

“Il mare non è solo il luogo per una vacanza o un incantevole sfondo per una fotografia, ma uno stile di vita”, racconta Grande. Un esempio concreto capace di esprimere al meglio la filosofia di Invictus è il modello TT460.

“Questa barca”, continua il designer, “è nata dalla volontà di dare forma all’emozione di una giornata a bordo: quando il tempo pare fermarsi e sembra di poter essere un tutt’uno con il sole e le onde”.

Tanto spazio a bordo

Equipaggiato con due propulsori Volvo Penta IPS 650, lo scafo del TT460 ha una lunghezza fuori tutto di 14,27 metri, una larghezza massima di 4,43 metri e un’altezza che può raggiungere i 4,5 metri. Con le sue 14,8 tonnellate ha una portata di 1600 kg e una capienza di 14 persone.

Invictus TT460 è caratterizzato soprattutto dal tratto elegante del parabrezza, che si estende da prua a centro barca. La coperta, invece, è costituita da un camminamento perimetrale e accoglie a prua un ampio prendisole, dotato di un sedile a scomparsa sul frontale.

A centro barca, grazie ai tavolini abbattibili, la dinette può fare spazio a un secondo prendisole. Alla stessa altezza le murate possono essere dotate di due terrazze laterali abbattibili, aumentando così lo spazio vivibile a bordo.

La spiaggetta poppiera può essere rivestita in legno teak. Il team di Aschenez ha previsto la possibilità di dotarla di un dispositivo idraulico di movimentazione per facilitare la risalita a bordo.

La possibilità di personalizzazione di Invictus Yacht

Internamente, Invictus Yacht ha lasciato agli armatori grandi possibilità di personalizzazione: dalla soluzione open space, con un letto matrimoniale trasformabile a poppa e un’area lounge a prua, fino alla realizzazione di paratie per la suddivisione degli spazi e un conseguente aumento della privacy.

Personalizzabili sono anche le finiture e i dettagli dell’imbarcazione. Il cliente può infatti configurare la barca in base ai propri gusti ed esigenze.

In questo senso, grazie ad Atelier Invictus, il ‘club’ dedicato ai clienti più esclusivi, chi acquista un TT460 viene guidato attraverso un laboratorio virtuale, nel quale si progetta la barca con inserti materici individuali e dotazioni dedicate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.