Il lusso per ogni esigenza: i servizi di Class One Agency per vivere una giornata da veri Vip

Servizio su misura, mezzi di trasporto all’avanguardia, sicurezza, raffinatezza, affidabilità a 360 gradi: quando si parla di lusso nulla può essere lasciato al caso. Lo sa bene Gerti Stroni, imprenditore che ha creato un punto di riferimento unico per chi vuole godersi un’esperienza di altissimo livello senza scendere a compromessi. Class One è un’agenzia con base a Roma specializzata in trasporti e servizi per Vip e i cosiddetti clienti Hnwi (High Net Worth Individual), ad alto patrimonio netto.

“Sono persone che possono permettersi qualsiasi tipo di richiesta, dall’elicottero al jet privato”, spiega Stroni. “La nostra forza è che offriamo tutto in unico servizio, chi si affida a noi sa già che non deve andare a cercare il meglio in giro perchè è già qui”.

L’idea di business

Class One Agency nasce nel gennaio del 2019 dall’esperienza di Stroni nel mondo del lusso. “Prima di aprire l’attività facevo l’autista di NCC per turisti, imprenditori, amministratori delegati e in generale clienti di alto reddito”, racconta l’imprenditore. “Ricoprivo una fascia di servizi molto limitata rispetto a quelli che utilizzavano loro. La svolta è arrivata quando un cliente straniero ha cominciato a darmi fiducia e a farmi gestire anche gli altri aspetti della sua esperienza italiana: una volta l’elicottero, l’altra il jet, poi la sicurezza degli eventi che organizzava. Grazie a lui ho capito che mi piaceva lavorare a pieno in questo ambito e ho deciso di aprire un’attività che si occupasse prettamente e operativamente di tutti i vari servizi di questo tipo”.

I servizi

L’esperienza maturata prima di aprire l’agenzia ha permesso a Stroni di acquisire le competenze necessarie per offrire ai clienti un servizio di altissimo livello. “La differenza tra noi e i nostri competitor è che quando si parla di jet, elicotteri, macchine di lusso, sappiamo di costa stiamo parlando perchè siamo operativi e diversificati su tutti i settori”. Per fornire ai clienti la migliore delle esperienze da VIP, Class One Agency si avvale della collaborazione di diversi partner. Il fattore fondamentale è che ci sia sinergia tra tutte le parti chiamate in causa. “L’agenzia rimane il cuore centrale – spiega ancora il fondatore – poi ci sono infinite arterie. Ormai siamo una grande famiglia, tutti conoscono tutti e riusciamo a lavorare in armonia. Quando il cliente vede che l’autista della macchina e il pilota dell’elicottero si conoscono e si salutano si accorge c’è sinergia e lo apprezza”.

Uno dei servizi più delicati da gestire è la sicurezza, che deve accompagnare il cliente in ogni momento della sua esperienza. Per questo Stroni si affida a gente fidata, con la quale lavora da anni. “In questo ambito ho delle partnership da prima che aprissi la società. Le persone con cui collaboro si occupano della sicurezza di alcuni degli uomini più importanti d’Italia, quindi sanno il fatto loro”.

Grazie alla vasta rete di collaboratori, Class One Agency riesce a soddisfare tutte le richieste dei clienti, così variegate e articolate che risulta impossibile organizzarle in dei pacchetti prestabiliti. “La maggior parte dei servizi sono tailor-made”, spiega Stroni. “Una volta che il cliente ci elenca le sue esigenze, noi gli mettiamo a disposizione il top in gamma e facciamo un preventivo. Non adottiamo la pratica delle fasce di prezzo perchè non offriamo una scelta basata sul costo ma sull’esperienza”.

L’Experience

Per allargare il business e coinvolgere un pubblico più vasto, Stroni ha ideato anche dei servizi riservati alla classe media, questa volta racchiusi sì in un pacchetto, denominato Experience. Grazie a questa modalità, tutti possono vivere una giornata da veri VIP. “Per esempio, se un cliente deve festeggiare il compleanno della moglie, andiamo a prendere la coppia con l’autista a casa, facendo trovare un mazzo di fiori in macchina. Dopo di che la portiamo a prendere l’elicottero, con il quale si reca fuori città per pranzare in un posto esclusivo. Dopo aver mangiato fa una passeggiata, riprende l’elicottero e ritorna a casa. Durante tutto questo processo una persona segue il cliente passo dopo passo, dall’inizio alla fine dell’esperienza”.

Il pacchetto Experience ha aiutato Class One Agency a rilanciarsi dopo il periodo del lockdown dovuto alla pandemia di Covid. “Quando siamo ripartiti, le persone avevano soldi da spendere dopo tanti mesi passati in casa”, racconta Stroni. Il distanziamento sociale forzato e la paura di ambienti troppo affollati ha spinto poi molti a preferire soluzioni esclusive piuttosto che condivise. “Chi prima magari viaggiava in business, dopo la pandemia ha preferito puntare su spostamenti individuali con elicotteri o jet privati. Dopo aver provato i nostri servizi, molti clienti non sono più tornati a viaggiare con l’aviazione civile, a meno di tratte lunghissime”.

