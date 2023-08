Taylor Swift premia lo staff del suo Eras Tour con 50 milioni di dollari

(Photo by Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Management)

Se Taylor Swift sta inanellando record su record è sicuramente grazie alla sua voce e ai suoi spettacolari show. Parte del merito, però, va attribuito anche a tutti coloro che hanno lavorato con lei per l’negli Stati Uniti.

L’artista nata in Pennsylvania ha deciso allora di premiare le persone che hanno lavorato per lei. Secondo quanto riferito da Tmz, Swift ha sborsato in tutto oltre 50 milioni di dollari. Si parla di 100mila dollari per ognuno degli autisti dei camion usati per trasportare l’attrezzatura per i concerti: in totale, quindi, l’artista ha sborsato 5 milioni solo per le 50 persone che trasportano l’attrezzatura del tour da una città all’altra. Gli altri 45 milioni sono stati divisi tra tutti coloro che lavoravano al suo tour – dai tecnici del suono agli addetti catering, ai tecnici del palco, ai musicisti di supporto, ai ballerini.

I numeri del tour

Una media di 54 mila fan per le prime 22 date del tour hanno portato nelle casse di Swift 13 milioni di dollari a ogni concerto. Sono queste le stime di Bloomberg, secondo cui la popstar ha già guadagnato in tutto più di 300 milioni di dollari dalle prime 22 date e potrebbe generare 140 milioni di dollari per il Pil dello stato. Se poi si considera tutto il tour mondiale, che nel 2024 toccherà anche l’Italia con due date a Milano, allo stadio di San Siro, i guadagni di Taylor Swift potrebbero essere di circa 1,4 miliardi di dollari.

Inoltre, Taylor Swift è diventata la prima donna in America ad avere quattro album nella Top 10. I dischi in questione sono Speak Now (Taylor’s Version), pubblicato il 7 luglio, Midnights, Lover e Folklore.

Il patrimonio di Taylor Swift

Nell’ultima classifica delle self-made women più ricche di Forbes, Taylor Swift, con un patrimonio netto di 740 milioni di dollari, era al 34esimo posto.

