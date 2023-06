La classifica delle 100 self-made women più ricche d’America

Libri, prodotti di bellezza, musica e tecnologia. Anche quest’anno Forbes ha pubblicato la classifica delle 100 self-made Women, in cui sono state inserite dirigenti, imprenditrici e artiste che hanno accumulato un notevole patrimonio grazie alle loro attività. Sostenuti in parte dal rimbalzo del mercato azionario, queste donne hanno patrimoni complessivi di, un aumento di quasirispetto all’anno scorso. La distributrice di forniture edilizierimane al primo posto per il sesto anno consecutivo, con un patrimonio netto di 15 miliardi di dollari. I ricavi della sua ABC Supply, sono aumentati del 25% a 18,5 miliardi di dollari l’anno scorso, supportati dal boom della costruzione residenziale e dall’espansione e dalle acquisizioni dell’azienda. La produttrice televisivae la ceo di Insitro,, la cui azienda utilizza l’intelligenza artificiale per sviluppare farmaci più velocemente, sono tra le otto new entry.

Tra le personalità più note al pubblico ci sono Rihanna, che con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari si posiziona al ventesimo posto di questa classifica. Fenty Beauty, la popolare linea di cosmetici di cui è co-proprietaria insieme all’azienda francese di beni di lusso LVMH e che costituisce la maggior parte della sua fortuna, ha visto raddoppiare le vendite nel 2022.

In classifica anche Kim Kardashian e Kylie Jenner

Nella graduatoria troviamo anche Taylor Swift. La cantante ha accumulato un patrimonio di 740 milioni di dollari grazie al successo del 2022 del suo album Midnights e del tour Eras. Al 21esimo posto troviamo Kim Kardashian che con un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari è tra le 24 donne miliardarie presenti in classifica.

La donna più giovane presente in classifica è Kylie Jenner che, con un patrimonio di 680 milioni di dollari, si posiziona al 34esimo posto. La più anziana è invece Alice Schwartz, 96 anni, al 17esimo posto con un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari.

La top ten

1. Diane Hendricks – 76 anni

Patrimonio netto: 15 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Forniture edilizie

2. Judy Love and Family – 85 anni

Patrimonio netto: 10,2 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Stazioni di servizio

3. Judy Faulkner – 79 anni

Patrimonio netto: 7,4 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Software per l’assistenza sanitaria

4. Lynda Resnick – 80 anni

Patrimonio netto: 5,3 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Agricoltura

5. Thai Lee – 64 anni

Patrimonio netto: 4,8 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Servizi IT

6. Johnelle Hunt – 91 anni

Patrimonio netto: 4,4 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Trasporti

7. Gail Miller – 79 anni

Patrimonio netto: 4,2 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Concessionari auto

8. Marian Ilitch – 90 anni

Patrimonio netto: 4 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Catena di pizzerie

9. Elizabeth Uihlein – 77 anni

Patrimonio netto: 3,7 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Imballaggi

10. Peggy Cherng – 75 anni

Patrimonio netto: 3,1 miliardi di dollari

Fonte di guadagno: Catena di fast food

