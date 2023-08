Dalla consulenza alla formazione: così Leanbet aiuta le imprese ad aumentare la produttività e a trattenere i talenti

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di agosto 2023 di Forbes Italia. Abbonati

Da quasi 20 anni Leanbet accompagna lo sviluppo d’impresa, guidando le aziende verso un cambiamento in cui sono le persone e le loro risorse, accanto ai prodotti e ai processi produttivi, i fattori chiave del miglioramento.

L’attuale contesto socioeconomico pone le aziende manifatturiere e di servizi di fronte a molteplici sfide. Con la corsa alla digitalizzazione, crescono le esigenze di formazione del personale e le aspettative dei clienti sia sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sia sui tempi di attesa.

A parte l’inflazione e la recessione economica, occorre quotidianamente fare i conti con l’efficienza dei processi, i livelli di produttività, lo spreco di tempo e risorse, le difficoltà di approvvigionamento, team in cerca di motivazioni e di maggiore coesione e processi amministrativi poco fluidi e superati. Senza contare la difficoltà di accaparrarsi figure di talento e la transizione di un intero modello produttivo verso la sostenibilità.

L’approccio Lean

Leanbet nasce per aiutare le aziende a far fronte a queste sfide e a cambiare in meglio, secondo un approccio ispirato al Kaizen, parola giapponese che fonde kai (“cambiamento”) e zen (“in meglio”) e rappresenta una filosofia di miglioramento continuo, individuale e organizzativo.

La Lean è un approccio che punta a massimizzare il valore per il cliente, minimizzando i costi per l’azienda. Codificata in un metodo di successo fondato su principi e strumenti collaudati, la Lean si focalizza sulla qualità e sulla soddisfazione del cliente, sul coinvolgimento delle persone, sull’eliminazione degli sprechi, sull’ottimizzazione dei processi e sul miglioramento dei prodotti e dei servizi.

Un processo di crescita consapevole per il cliente

Leanbet nasce nel 2004 per accompagnare le imprese attraverso la trasformazione profonda di tutti i processi aziendali, per ritrovare slancio e competitività.

“La nostra consulenza utilizza specifici strumenti di Lean Management e punta a stimolare una cultura aziendale incentrata sul coinvolgimento delle persone, sul miglioramento continuo delle competenze e sull’apprendimento permanente e condiviso”, dice Andrea Bet, fondatore di Leanbet. “L’obiettivo finale è sempre l’autonomia del cliente, divenuto capace di consolidare i risultati ottenuti e di rilanciare in avanti”.

Stimolare ma non forzare, coinvolgendo il cliente in un processo di crescita consapevole. “La nostra idea di consulenza non ha nulla a che fare con la figura del guru che entra in azienda per risolverne tutti i problemi”, continua Andrea Bet.

“Al contrario, la consulenza deve far emergere i problemi e rendere tutti consapevoli della loro esistenza. Uno dei nostri obiettivi è formare i problem solver aziendali”.

Massimizzare ciò che porta valore ed eliminare gli sprechi

Dopo la fase di analisi, Leanbet progetta i cantieri insieme al cliente, con lo scopo di trovare le soluzioni grazie all’intervento di esperti esterni ma soprattutto valorizzando le risorse interne. Secondo Andrea Bet le aziende sono fatte di processi e Leanbet entra in essi reingegnerizzandoli, per massimizzare ciò che porta valore al cliente finale ed eliminare sprechi e inefficienze.

Anche quando si interviene sul prodotto o sul servizio che l’azienda offre, lo si fa lavorando sui processi che stanno a monte, cercando di metterli in discussione insieme al cliente, in modo partecipativo.

Un clima aziendale accogliente e positivo

Accanto a questo filone di attività prettamente tecniche, Leanbet lavora in modo trasversale con team e persone sul consolidamento delle soft skills, per comunicare e gestire i conflitti in modo più efficace, per aumentare il coinvolgimento e creare un clima aziendale accogliente e positivo.

Perché qualunque processo è sempre gestito dalle persone. A caratterizzare Leanbet è la sua duplice anima, molto inclusiva da un lato, molto esclusiva dall’altro. Competenze a parte, entrare a far parte di Leanbet presuppone una grande sintonia a livello valoriale.

Che si tratti di professionisti con lunga esperienza o di neolaureati, il team cresce – professionalmente e umanamente – insieme, condividendo punti di vista, conoscenze, obiettivi e criticità.

I percorsi formativi degli ultimi anni (Fabri, dedicato a condividere e alimentare una cultura dell’eccellenza operazionale, ed Esperienze Kaizen, con un approccio più Kaizen) sono, come spiega Andrea Bet, un perfetto esempio di ciò: imprese che hanno accettato l’invito a condividere storie di cambiamento coronate da successo con quanti – manager e imprenditori – hanno maturato la consapevolezza della necessità di cambiare in meglio.

E sono tante le aziende che hanno fruito in questi anni dell’assistenza di Leanbet, di varia tipologia, come fonderie, tornerie, aziende produttrici di dispositivi medici e medicazioni, studi di progettazione, enti di formazione, produttori di elettronica, aziende di trasporto persone.

Un ampio catalogo di corsi a disposizione

Accanto all’attività di consulenza c’è quella formativa, che comprende percorsi di crescita imprenditoriale e un ampio catalogo di corsi destinati agli Its e alle imprese che copre tutte le aree aziendali: marketing&sales, acquisti, qualità, produzione, logistica, sicurezza, pianificazione e contabilità.

Modulabili in base alle necessità, i corsi sono tenuti da un formatore specializzato e da un secondo docente con lunga esperienza aziendale, per contestualizzare a fondo quanto insegnato.

Cambiare non è più un’opzione nell’odierno contesto economico, e non deve spaventare. “Ogni cambiamento va incontro a resistenze fisiologiche perché implica il lasciar andare qualcosa che abbiamo creato e che ci appartiene”, osserva Andrea Bet.

“Ma se il cambiamento non viene delegato bensì vissuto in prima persona da tutti, ecco che un passo dopo l’altro innesca quel miglioramento continuo che possiamo chiamare anche con un altro termine: evoluzione”.

https://www.leanbet.eu/

