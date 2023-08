Long Life Formula: la filosofia del ben-essere di Lucia Magnani e della sua Health Clinic

Articolo tratto dal numero di luglio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Benessere e ben-essere. Cosa differenzia questi due concetti? Se il primo può esprimere uno stato di serenità in molteplici aspetti esterni, come la situazione economica, quella emotiva, professionale e famigliare, il secondo indica una condizione precisa: lo ‘stare bene’ in senso olistico, cioè sia nel corpo, sia nella mente.

Il concetto di ben-essere è al centro della filosofia di Lucia Magnani e della Health Clinic che porta il suo nome. Imprenditrice con una formazione in biochimica, denominata dalla critica ‘wellness guru’, il suo interesse si è sempre rivolto a comprendere i processi di squilibrio nell’organismo, che portano all’invecchiamento precoce e all’insorgere di diverse patologie, cercando di misurarli scientificamente per offrire rimedi. “L’amore per la vita e lo star bene mi hanno spinto ad approfondire i processi di invecchiamento cellulare”, racconta. “Questo argomento è diventato la mission della mia vita professionale”. Durante la sua carriera, Magnani ha gestito per lungo tempo le strutture sanitarie del gruppo Gvm Care & Research per poi aprire, a Castrocaro Terme, la sua clinica di ben-essere.

Long Life Formula

Qui Magnani mette a disposizione dei suoi ospiti un percorso di salute e bellezza partendo da una base scientifica definita e dai fondamenti della lunga vita. In tre parole: Long Life Formula. “È un metodo da me studiato che si prefigge di combattere lo stress ossidativo e le sue ripercussioni sull’invecchiamento cellulare e sulla salute dell’organismo”, spiega Magnani. “L’obiettivo è quello di permettere a chi decide di seguirlo di migliorare la qualità della propria vita, puntando a vivere meglio e più a lungo”.

Il metodo Long Life Formula è composto da sette percorsi, ognuno dei quali attraversa quattro fasi. Per prima cosa, l’ospite della Lucia Magnani Health Clinic si sottopone a un check-up medico. “Nello specifico, si tratta di esami dello stress ossidativo, test ematochimici, visita internistica, anamnesi famigliare, elettrocardiogramma, visita fisiatrica e posturale, ecografie, analisi del microbiota intestinale e ulteriori indagini mediche specifiche in base agli obiettivi che i clienti vogliono raggiungere attraverso il percorso”, spiega.

Seguono una visita nutrizionale e una valutazione dello stato di fitness e del livello di stress, utili a predisporre un’attività fisica mirata. “All’interno del nostro Health Training Center, innovative macchine dotate di intelligenza artificiale garantiscono massima attivazione neuromuscolare e corretta impostazione ed esecuzione degli esercizi, oltre a stimolare le abilità cognitive per migliorare memoria, linguaggio, velocità di intervento e attenzione”, illustra ancora Magnani. Il percorso di Long Life Formula si conclude con trattamenti termali e prestazioni estetiche personalizzate in base alle esigenze degli ospiti.

Al passo con i nuovi stili di vita

La parola d’ordine del metodo ideato da Magnani è innovazione. “Da sempre seguo l’evoluzione degli stili di vita delle persone, dell’alimentazione e del benessere, senza dimenticare, ovviamente, la ricerca scientifica. Inoltre prendo spunto da tutti gli ospiti che si presentano da noi esprimendo esigenze e bisogni legati ai nuovi e particolari momenti sociali che nascono”. A questo proposito, in base ai cambiamenti degli stili di vita delle persone, Magnani ha ideato nuovi percorsi per il suo metodo, come il Long Life Formula Sleep per il sonno, il Long Life Formula Voice per la cura della voce e il Long Life Formula Smoke.

I prodotti

Qualunque sia il percorso scelto dagli ospiti, l’obiettivo di Magnani e del suo metodo è cambiare la vita delle persone. “Per fare ciò, ho selezionato i migliori professionisti nell’ambito dell’ospitalità, della cucina, della prevenzione, della ricerca scientifica e del benessere”, spiega ancora. “Long Life Formula è il mio segreto di lunga vita che vorrei condividere con chi ha il desiderio di vivere un’esistenza in salute, lunga e ricca di passioni”. Per estendere la sua filosofia oltre il metodo Long Life Formula, Magnani ha creato una collezione di prodotti dedicati allo star bene che va dagli integratori alimentari ai cosmetici anti-aging, passando per specifici prodotti alimentari.

Il know-how di Gvm

Lucia Magnani Health Clinic è parte di Gvm Care & Research, gruppo attivo nella sanità da 50 anni. “Per offrire ai nostri clienti un’esperienza unica nel suo genere utilizziamo il know-how di Gvm, che include strutture sanitarie all’avanguardia e una costante ricerca scientifica, in un ambiente dove la privacy, l’armonia e l’attenzione ai dettagli esprimono appieno la nostra filosofia di bellezza, salute e benessere”.

I progetti

Nel futuro di Lucia Magnani Health Clinic c’è l’applicazione di nuovi percorsi del metodo Long Life Formula, frutto di una costante innovazione. “Il prossimo passo, oltre a un nuovo percorso per il cuore, è l’introduzione della medicina predittiva per il trattamento di diverse patologie, basata su tecnologie diagnostiche sofisticate”. L’approccio puramente sanitario verrà accompagnato da nuovi percorsi e prodotti. “Per la parte bellezza e benessere i nostri esperti hanno realizzato speciali cosmetici che saranno utilizzati durante i trattamenti che verranno preceduti da un esame sullo stato di salute della cute e sull’invecchiamento temporale. Il benessere invece ricalcherà un percorso più olistico basato sulle eccellenze del nostro meraviglioso territorio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.