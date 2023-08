Questa imprenditrice trevigiana ha creato una guida digitale per il turismo esperienziale

Unoche racconta i luoghi dove il cibo incontra l’arte e il design attraverso contenuti e servizi fotografici pensati e realizzati su misura. Questo il modello della piattaforma Luoghi Secrets , fondata dalla trevigiana, imprenditrice, fotografa e creativa con 25 anni d’esperienza nel campo della comunicazione internazionale.

Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Sicilia sono le prime 5 regioni che fanno parte della collezione di guide verticali. Sulla piattaforma, con una ricerca per comune, tipo di esperienza, tag e geolocalizzazione, i viaggiatori potranno scoprire i migliori luoghi sia dal punto di vista enogastronomico sia estetico-culturale.

Un modello diversificato per ogni canale

Preti ha voluto creare quindi una sorta di ‘club’ della bellezza dove: “potessero essere valorizzate le bellezze d’Italia, mantenendo l’identità peculiare di ogni singola regione e andando a rivelare sia le migliori location delle capitali turistiche in modo non convenzionale, sia quelle situate in piccoli comuni che spesso non trovano una voce autorevole per essere raccontate”.

Tutti gli indirizzi vengono selezionati attraverso le persone del luogo, che conoscono il territorio, e raccontati attraverso una narrazione in doppia lingua, italiano e inglese, diversificata per ogni canale in cui è presente la piattaforma: web, instagram, facebook, linkedIn e la google web app.

Berlam Coffee Tea and Cocktail Trieste Sicilia Verus Ceramiche Caltagirone Lombardia Laboratorio Paravicini Milano Sicilia Atelier Sergio Fiorentino Noto Toscana Lupaia Torrita di Siena Veneto Tiramisu di Casa Bonaventura Maschio Gaiarine

Cosa trovare sulla piattaforma digitale

Ristoranti, bistro e cantine segrete dove le cose buone di una volta incontrano sapori nuovi, hotel e dimore storiche punto di riferimento dell’ospitalità internazionale, sino a musei e atelier di artigianalità artistica che custodiscono opere d’arte e prodotti unici al mondo.

Luoghi che uniscono gusto e bellezza, votati alla qualità con una ricercatezza del dettaglio che diventa uno stile, prediligendo ambienti tipici del territorio ma di respiro internazionale. Nella guida, infatti, viene valutata la qualità estetica, oltre a quella eno-gastronomica e artistica.

Gli obiettivi futuri

Luoghi Secrets prevede la creazione di ulteriori portali verticali in tutte le principali regioni d’Italia entro i prossimi due anni, con l’obiettivo di diventare uno dei maggiori player nazionali nel segmento del turismo esperienziale lifestyle a target alto.

Nata a Treviso nel 1975, Lavinia, fondatrice e direttore editoriale di Luoghi Secrets, conta 25 anni di esperienza nella comunicazione strategica internazionale tra Milano, Londra e New York, con uno specifico background nella promozione di aziende lifestyle e lusso per alcuni tra i maggiori brand al mondo tra cui Amex, Cartier, Diesel e Prada.

Imprenditore della comunicazione, fotografa e grande appassionata di arti visive, già assessore ai beni culturali e turismo del Comune di Treviso, nel 2017 ha iniziato a creare le guide Secrets. Vive tra Treviso e Milano coordinando un team di collaboratori e brand ambassador.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.