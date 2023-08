La voglia di lusso non finisce mai: il mercato resiste anche a guerra, pandemia e inflazione

Le recenti incertezze economiche causate da pandemia, conflitto russo-ucraino, inflazione e tassi in rialzo non hanno compromesso l’insaziabile appetito per i marchi luxury. È in questo settore che, secondo Vontobel, con una corretta selezione di titoli, si trovano ottime opportunità d’investimento.

Il sospetto è fondato. Quasi una certezza. Così come chi viaggia in modo ossessivo lo fa spesso per testimoniare solo che è stato in un luogo desiderabile, e quindi alimentare il prestigio sui canali social, così nel mondo del lusso chi sta comprando in modo compulsivo lo fa per rivendere subito sulla piattaforma giusta e fare margini o per accrescere il proprio status e, magari sentirsi di assomigliare a una celebrity che di quel marchio è testimone. Come dire, acquisto un gioiello con diamante di Tiffany e sento che, in fondo, ho qualcosa in comune con Beyoncé. “In questi anni il mondo del lusso sta andando a vele gonfissime, tirato soprattutto dalla clientela asiatica”, racconta Jean-Philippe Bertschy, head of Swiss equity research di Vontobel ed esperto sul tema. Bertschy ha appena redatto un report Luxury Goods che fa seguito a quello di novembre dello scorso anno. Vontobel è una società di gestione patrimoniale a livello mondiale e con approccio multi-boutique, che ha una solida gestione del rischio per supportare gli obiettivi di investimento dei clienti. Gestisce attivamente i patrimoni, mirando a una redditività di lungo periodo ed è molto forte nell’analisi macroeconomica e nei settori di riferimento, tra cui, appunto, i titoli del lusso.

In materia, ha detto qualche tempo fa il ceo del colosso Lvmh Bernard Arnault, “la desiderabilità ha un valore”. E questo valore è monetizzabile. Perché la moderna economia del lusso è diventata parte integrante non solo della cultura pop, ma anche della cultura giovanile di internet. Risultato: il lusso è anti ciclico. Pandemia, conflitto russo-ucraino, inflazione, tassi in rialzo, incertezze varie non hanno compromesso e non compromettono l’insaziabile appetito per i marchi oggetto del desiderio. Anzi. Tanto che le boutique più prestigiose in giro per il mondo sono diventate veri e propri luoghi di culto dove mettersi in coda e aspettare il proprio turno. E la lista d’attesa, anziché demotivare, diventa sinonimo di esclusività. Infatti, si legge nell’ultimo report di Vontobel, “quest’anno i must have sono i marchi dalla forte desiderabilità e con il potere di determinazione dei prezzi”.

In pandemia, poi, “l’esplosione delle piattaforme di vendita di beni di lusso ha coinvolto una nuova generazione di consumatori che con il denaro ha un approccio diverso, più laico, non tanto legato al concetto di bene rifugio, quanto al possesso dell’oggetto prestigioso da mostrare”, precisa l’esperto. Che spiega: “In Vontobel analizziamo le performance finanziarie di varie aziende del lusso e, negli ultimi cinque anni, i numeri raccontano di una forte correlazione tra la desiderabilità di un marchio e l’incremento delle sue vendite, la crescita del free cash flow e, in ultima analisi, la creazione di valore per gli azionisti. Basti sapere che il campione di tutte le categorie, Lvmh, ha più che raddoppiato il suo valore aziendale”. Una tendenza che si era già vista, appunto, già durante i mesi del lock down. Gli acquirenti hanno acquistato borse di Hermès, scarpe da ginnastica in edizione limitata, orologi classici e prodotti di bellezza che sono diventati virali su TikTok. E nel 2023 Lvmh è diventata l’azienda di lusso di maggior valore al mondo, superando a fine semestre i 500 miliardi di dollari come valore di mercato. Proprietaria di marchi come Dior, Bulgari e Tiffany, ora viaggia nello spazio delle più grandi aziende del mondo, tra nomi come Meta, Tesla, Berkshire Hathaway e Amazon. Tanto che, per un breve periodo, monsieur Arnault aveva superato Elon Musk come persona più ricca del pianeta.

Secondo un rapporto, il Luxury Goods Worldwide Market Study – Spring 2023 di Bain & Company, presentato lo scorso 23 giugno con Altagamma, l’associazione di categoria dei produttori italiani di beni di lusso, ben il 95% dei marchi del lusso ha visto aumentare i profitti nel 2022. Hermès, produttore delle iconiche sciarpe di seta e di borse come la Birkin o la Kelly, ha registrato un aumento record del 38% degli utili rispetto al 2021. Richemont, che annovera tra i suoi marchi Cartier, Van Cleef & Arpels and Vacheron Constantin, ha visto aumentare gli utili dell’anno fiscale 2022 del 61%. Anche Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga), Chanel e Prada, Burberry, Luxottica e Otb (che possiede Maison Margiela, Marni e altri marchi di lusso) hanno registrato corposi aumenti. Lo stesso dicasi per Moncler e Cucinelli. “Gli aumenti di prezzo sono stati significativi dal 2019. Secondo le nostre stime, il prezzo medio di una borsa firmata è aumentato di oltre il 25% nel periodo. L’aumento sale a oltre il 50% per alcune borse iconiche, come la classica flap di Chanel”, continua Bertschy. In altre parole, “la situazione nel settore degli orologi è la medesima se si pensa a marchi come Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet, che negli ultimi anni hanno aumentato più volte i prezzi. Nel mondo di orologi e gioielli i brand indipendenti crescono più di quelli appartenenti ai gruppi quotati”. Più in generale, “si tratta di un preciso posizionamento strategico delle case produttrici. I beni di lusso esprimono un linguaggio attraverso cui comunicare l’eccellenza, anche sulle piattaforme digitali. Le loro campagne marketing oggi si rivolgono a giovani profondamente in sintonia con la cultura di internet, si concentrano su contratti di sponsorizzazione con celebrity, collaborazioni con artisti e stilisti all’avanguardia”. Continua: “Analizzando le performance delle aziende orologiere svizzere nei suoi due mercati principali, gli Stati Uniti e la Cina, questi hanno rappresentato i due terzi delle esportazioni negli ultimi cinque anni. Gli Usa hanno registrato una crescita media annua più elevata in quel lasso di tempo, ma, senza dubbio, oggi il mercato a più rapida crescita è quello cinese”.

In conclusione, però, è bene sottolineare che questo è un mercato piuttosto spietato, nel senso che, mentre alcuni gruppi stanno macinando utili, altri stanno mostrando segni di debolezza, soprattutto negli Stati Uniti, dove, per esempio, Kering e Ferragamo hanno registrato un calo delle vendite del 20% nel primo trimestre del 2023. Quest’anno, insomma, a detta dell’esperto di Vontobel, “è meglio avere in portafoglio marchi con forte desiderabilità e pricing power ed essere selettivi”. E cogliere i trend, prima di agire, per capire cosa sta succedendo.

Secondo il rapporto 2022 di The RealReal, i millennial vendono e comprano più di qualsiasi altra generazione e, insieme alla Gen Z, rappresentano il 41% degli oltre 28 milioni di iscritti al sito. Questi ultimi, infatti, fanno i loro primi acquisti di lusso prima dei millennial, intorno ai 15 anni. E la previsione è che i millennial e le generazioni più giovani rappresenteranno l’80% della spesa del lusso da qui il 2030. Dunque, se anche la crescita complessiva potrebbe essere influenzata da un rallentamento nei mercati maturi, la demografia, il numero di persone giovani e l’accesso ai soldi giocano a favore di quelli che un tempo si chiamano mercati in via di sviluppo.

