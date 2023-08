Dal fotografo allo chef privato: come ProntoPro aiuta a trovare il professionista giusto

L’elenco telefonico, la ricerca sul web e il classico passaparola erano i modi che, fino a pochi anni fa, permettevano di reperire unin grado di risolvere i problemi. Questi metodi però, oltre a essere lenti e poco efficaci, non fornivano alcuna indicazione sull’affidabilità del servizio e richiedevano uno sforzo non indifferente. Per questo negli anni sono nate realtà decise mettere in contatto clienti e provider in maniera semplice e affidabile. Tra queste c’è piattaforma operativa in 14 paesi che dal 2015 lavora per permettere ai professionisti di raggiungere sempre più persone con costi contenuti e ai clienti di reperire i servizi più adatti alle proprie esigenze.

Forbes ha intervistato Başak Taşpınar Değim, co-ceo di ProntoPro, che ha raccontato le principali tendenze che si sono imposte sul mercato italiano, con un occhio di riguardo ai servizi che nell’ultimo periodo hanno conosciuto la maggior crescita. Un’occasione per fare un bilancio dell’andamento di ProntoPro e capire i suoi obiettivi a lungo termine.

Qual è la mission di ProntoPro?

Il nostro obiettivo è rendere l’incontro fra clienti e professionisti più semplice e veloce, come qualsiasi altro acquisto online. Fino a non molto tempo fa, il mercato digitale si dedicava solo marginalmente al mondo dei servizi professionali: per reperire un professionista bisognava affidarsi al passaparola o a generiche ricerche online, destreggiandosi tra centinaia di risultati, molti dei quali poco pertinenti. Io stessa ho fatto i conti con questo scenario: dopo diversi anni negli Stati Uniti, mi sono trasferita in Turchia e mi sono messa alla ricerca di professionisti in grado di aiutarmi con la sistemazione della nuova casa e il conseguente trasloco. Con poco tempo a disposizione per scremare i risultati dei motori di ricerca e senza la possibilità di confrontarmi rapidamente con amici e conoscenti che potessero raccomandarmi qualcuno, ho realizzato quanto sarebbe stato più facile e meno stressante affidarmi a una piattaforma che mi mettesse in contatto con provider adatti alle mie esigenze

di qualità, affidabili e in linea con il mio budget. Nel 2011 in Turchia ho fondato Armut proprio con questa idea, condivisa ed espressa anche da ProntoPro, nata nel 2015. ProntoPro, infatti, è una piattaforma di ricerca professionale che aiuta a trovare ciò di cui si ha bisogno in pochi click e negli ambiti più diversi: dalla manutenzione della casa e del giardino all’organizzazione di feste ed eventi, dal benessere e dalla cura della persona e degli animali alla consulenza professionale, passando per lezioni di lingua, corsi di musica o hobby.

A che tipo di esigenze rispondete? Quali vantaggi comporta il vostro servizio per gli utilizzatori?

Per i professionisti – partite Iva, artigiani, imprese di servizi – ProntoPro è una vetrina virtuale in grado di ampliare le opportunità di lavoro. Iscrivendosi gratuitamente al portale, possono promuovere la propria attività grazie a un portfolio online e senza dover stanziare un budget pubblicitario. Tramite la piattaforma possono aumentare il giro di affari, poiché migliorano la propria visibilità online – usufruendo anche di un costante lavoro in ottica di posizionamento sui motori di ricerca -, entrano in contatto con tanti potenziali clienti interessati ai loro servizi e possono analizzare facilmente lo status del loro business, controllando le statistiche ad esso associate. Da non sottovalutare poi le recensioni, che, da un lato, sono un ottimo strumento per monitorare la percezione e il grado di soddisfazione dei consumatori, dall’altro contribuiscono a costruire e rafforzare la reputazione, che a sua volta influenza altri potenziali clienti. Questi, dal canto loro, hanno la possibilità di ricevere gratuitamente, in pochi minuti e da diversi fornitori, preventivi personalizzati, per poi scegliere quelli più adatti dopo aver consultato profili, offerte e recensioni. In questo modo, risparmiano tempo (oltre che, molto spesso, denaro) e possono realizzare tutti i propri progetti con tranquillità, senza stress e senza dover passare continuamente da un sito all’altro per trovare ciò che fa per loro. Penso che il progetto stia andando nella direzione giusta: oggi sono oltre cinque milioni i clienti che hanno utilizzato ProntoPro e più di 690mila i professionisti iscritti.

Il gruppo opera in 14 paesi. Quali sono le principali peculiarità del mercato italiano rispetto agli altri in cui siete presenti?

Ciò che accomuna tutti i paesi in cui operiamo è la tendenza crescente ad affidarsi alla tecnologia per trovare i migliori professionisti in ogni area, in base alle esigenze di ciascuno. Tuttavia, abbiamo notato preferenze specifiche su base geografica. Ad esempio, in Italia un trend rilevante è la predominanza di servizi alla persona. La forte inclinazione dei clienti italiani a prendersi cura del benessere personale e l’interesse verso eventi importanti si riflettono nell’elevata richiesta di servizi come le sedute dallo psicologo (molto richieste anche in Spagna, a indicare un investimento comune nella salute mentale), l’organizzazione di eventi e i fotografi. Per dare un’idea dei diversi scenari che si delineano nelle diverse parti del mondo, segnalo che nel Regno Unito c’è una maggiore richiesta di servizi per la casa. Lì uno dei più richiesti è la posa della moquette, che invece non è molto diffusa in Italia, dove si richiedono soprattutto interventi veloci, di manutenzione o per piccole riparazioni domestiche (ad esempio quelle idrauliche). Comprendere questi aspetti e queste tendenze ci permette di ottimizzare le offerte in ogni mercato e di fornire soluzioni efficienti e tempestive ai nostri clienti, assicurando così la loro completa soddisfazione.

Le categorie di servizi disponibili sulla piattaforma sono circa 800. Ci sono delle tendenze particolari che si sono imposte sul mercato italiano di recente? Quali sono le attività che nell’ultimo periodo hanno conosciuto la maggiore crescita?

Nella prima metà del 2023 in Italia abbiamo riscontrato un generale aumento delle richieste di servizi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, ci sono categorie che a oggi hanno registrato un forte picco di popolarità tra gli italiani: le lezioni di musica e di canto, ad esempio, sono cresciute a tripla cifra (+135%) e il mondo che ruota attorno all’organizzazione di eventi e feste (dai wedding planner ai catering, passando per chef privati e fotografi) ha segnato un +60%. A chiudere la top 3 dei servizi che hanno registrato il maggiore incremento troviamo i servizi per il benessere personale (+55%), che comprendono incontri con i professionisti della salute psico-fisica, ossia psicologi, personal trainer e nutrizionisti. Su questo fronte, abbiamo notato che, soprattutto dopo la pandemia, molte persone cercano specificamente appuntamenti a distanza, quindi per semplificare ulteriormente le ricerche degli utenti nell’ultimo anno abbiamo sviluppato categorie specifiche come ‘Psicologo online’ o ‘Personal trainer online’. Questo lavoro di riorganizzazione dell’offerta, nell’ottica di andare incontro alle esigenze di chi utilizza la piattaforma, ha coinvolto anche altre categorie: analizzando i volumi di ricerca e i bisogni degli iscritti, abbiamo introdotto il 37% di servizi in più, affinando ulteriormente l’offerta. Ad esempio, tra le novità aggiunte ci sono servizi che riguardano la cura e il benessere della persona e degli amici a quattro zampe (penso ad esempio a ‘Depilazione uomo’, ‘Trasporto di cani’, ‘Fisioterapista a domicilio’), ma anche la mobilità (con la ripresa a pieno regime di viaggi di lavoro e di piacere, l’opzione ‘Transfer aeroporto’ è stata molto apprezzata negli ultimi mesi). Non mancano poi novità dettate dallo sviluppo di un mercato sempre più focalizzato sul digitale e che hanno portato all’introduzione di professionisti specializzati, come ‘Social media manager’ o ‘Sviluppatore di app’.

Guardando alla prima parte del 2023, qual è il bilancio?

Nella prima parte del 2023 la nostra performance è stata ottima, grazie a una crescita del 60% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo aumento dei ricavi traccia una traiettoria positiva per il resto dell’anno e indica che le nostre strategie e i nostri sforzi stanno dando i loro frutti. Uno degli indicatori chiave del nostro successo è l’aumento delle richieste di assistenza raccolte nel 2023 rispetto all’anno scorso. Questo aumento della domanda dimostra che sempre più italiani riconoscono il valore e l’affidabilità di ProntoPro quando hanno bisogno di assistenza. È gratificante constatare la crescente fiducia e soddisfazione dei nostri clienti, che testimonia la qualità dei nostri servizi e la fiducia che ripongono nella piattaforma. Anche l’introduzione di nuovi servizi ha contribuito a migliorare le nostre prestazioni in questo periodo. L’espansione dell’offerta ci ha permesso di assistere i nostri clienti in più aree, consentendo loro di spuntare le proprie to-do list in modo più efficiente. Soddisfacendo una gamma sempre più ampia di esigenze, siamo in grado di rispondere meglio alle diverse richieste dei clienti. Guardando al futuro, siamo certi che continueremo a crescere e a espanderci nel mercato italiano. Il nostro impegno a fornire servizi affidabili e di alta qualità contribuirà a rafforzare la percezione di piattaforma di fiducia che clienti e professionisti hanno di noi.

Quali sono gli obiettivi a breve e medio termine e, in generale, i vostri progetti per il futuro?

L’azienda è stata fondata per rendere più facile trovare fornitori di fiducia. All’inizio ci siamo concentrati sullo sviluppo del prodotto e comprendere a fondo le necessità dei nostri clienti. Con la crescita delle nostre attività, abbiamo esteso i nostri servizi anche a livello geografico, coprendo 14 paesi con tre brand distinti. Questa espansione ci ha permesso di raggiungere un pubblico più vasto e di affermare la nostra presenza in diversi mercati europei. In prospettiva, il nostro obiettivo a medio termine è diventare leader del settore in Europa. Per raggiungere questo traguardo, siamo determinati a rafforzare le nostre competenze tecnologiche e a investire sempre di più nello sviluppo di un prodotto digitale eccellente. Per farlo, continueremo ad aprire nuove posizioni nel nostro team tech, che è cresciuto rapidamente e continuerà a farlo: la tecnologia è alla base del nostro progetto e siamo sempre alla ricerca dei migliori talenti digitali per potenziare la piattaforma. L’adozione di tecnologie all’avanguardia ci consentirà di offrire soluzioni scalabili e di rispondere meglio alle esigenze dei clienti. Crediamo che la chiave del successo risieda proprio nell’evolversi per soddisfare i bisogni di chi ci sceglie. Continuando a comprendere e a risolvere i loro problemi, il nostro servizio rimane affidabile e prezioso ai loro occhi. Siamo entusiasti del futuro che ci attende e siamo certi che, grazie al team e a un approccio innovativo, continueremo ad avere un impatto positivo sulla vita dei nostri clienti e dei professionisti.

