Innoliving, l’azienda che vuole migliorare casa e ambiente di lavoro unendo benessere e tecnologia

Articolo tratto dall'allegato Small Giants del numero di agosto 2023 di Forbes Italia.

È la capacità di aprire le porte al futuro e coniugare tecnologia e benessere per offrire soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita, garantendo sicurezza e affidabilità, a fare di Innoliving una delle aziende all’avanguardia nell’healthcare.

L’azienda nasce grazie all’esperienza decennale di un gruppo di professionisti del settore salute, della cura alla persona e dei piccoli elettrodomestici e in pochi anni diventa un riferimento per il mercato internazionale, spaziando da apparecchi elettronici di uso quotidiano per monitorare la salute e la forma fisica, strumenti innovativi per esaltare la bellezza, ma anche piccoli elettrodomestici e una linea di prodotti innovativa per la cura dell’aria in casa e in ambienti professionali.

Nel 2020 nasce la linea Medical aid Innoliving con prodotti studiati per contrastare la pandemia da Covid-19 (rapid test – tamponi rapidi – mascherine – dpi – gel igienizzanti – thermoscanner – pulsossimetri) e Innoliving è stata la prima azienda in Italia a iscrivere al ministero della Sanità un test rapido come sussidio al contrasto alla pandemia.

Il 2021 inizia con il lancio della linea Innoliving Airpro: una nuova gamma di purificatori d’aria equipaggiati con intelligenza Iot in grado di dialogare con l’utente attraverso internet e gestiti da una piattaforma che monitora anche la qualità dell’aria. Sempre nel 2021 viene inserita tra i 100 Small Giants dell’imprenditoria italiana. Il passaggio più recente è relativo allo scorso 2022, quando Innoliving ha dato vita alla nuova business unit aziendale specializzata in private label Ped, avviata in partnership e con la consulenza di Paolo Sandri, manager di provata esperienza, per affiancare il retail nell’individuazione e costruzione di linee di prodotti.

“Innoliving si occupa di tutti gli aspetti strategici nei progetti di private label: dalla ricerca e analisi di mercato alla proposta prodotti; dal marketing a tutte le fasi salienti di importazione, ottimizzazione delle economie di scala e gestione di tutti gli step fino all’arrivo dei prodotti ai magazzini dei clienti”, ci spiega Danilo Falappa, fondatore e direttore generale di Innoliving.

Due anni fa avete inaugurato una nuova sede ad Ancona, ma il vostro è un mercato internazionale.

Abbiamo mosso i primi passi in Cina già dal 1994. Una divisione di quella azienda fu acquistata da Innoliving nel 2009, anno della sua nascita. Oltre ad avere una consolidata presenza in Cina, con una fabbrica e ufficio auditing, qualità, ispezioni, abbiamo un ufficio a Mosca, in standby al momento, e ne abbiamo avviato un altro, a Tunisi, per fornire i mercati del Nord Africa. Esportiamo in vari paesi europei, ma è in corso un importante accordo con un grande distributore esclusivo, presente in tutta Europa.

Dalla casa, al benessere, alla salute e alla cura della persona, Innoliving ha una vasta gamma di prodotti. Quanto è importante per voi diversificare?

L’idea è quella di racchiudere in una collezione una gamma di prodotti che soddisfi ogni bisogno in campo elettro-home. Perseguendo questo obiettivo cerchiamo sempre di fornire strumenti affidabili, innovativi e facili da utilizzare. Ma vorrei sottolineare che Innoliving è protagonista nel mercato professionale della cura dell’aria con una linea di purificatori completa e innovativa. I purificatori AirPro sono la soluzione per migliorare la qualità dell’aria e della vita. Una gamma unica sul mercato per ampiezza, funzionalità, efficacia e tecnologia. Integrano le migliori e più avanzate tecnologie in materia di purificazione e sanificazione dell’aria e sono dotati di sensori che adattano in tempo reale le performance alle esigenze dell’ambiente. L’elemento rivoluzionario è dato dall’utilizzo avanzato del digitale e dell’intelligenza artificiale: queste apparecchiature sono completamente gestibili tramite una piattaforma software proprietaria in grado di controllare da remoto molti importanti parametri, come la misurazione della qualità dell’aria, dei consumi energetici, dell’umidità relativa, della temperatura, della differenza di particolato interno vs. esterno. Importante anche l’impiego che dei purificatori Innoliving viene fatto in ambito sanitario. Nel 2022, al riguardo, sono arrivati due importanti riconoscimenti. Il primo dal dipartimento di scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco di Milano dopo una ricerca che stabilisce che gli AirPro abbattono le cariche virali di oltre il 99,99%. Una seconda ricerca, condotta in ambiente odontoiatrico dal dipartimento odontoiatria Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, ha riscontrato che gli AirPro riducono la trasmissione virale tra medico e paziente fino all’85%. È poi in fase di svolgimento un progetto di ricerca degli Ospedali Riuniti di Ancona, nello specifico nei reparti di oncologia sotto la direzione di Rossana Berardi, per misurare l’efficacia nella protezione di pazienti deboli dei dispositivi AirPro nei reparti.

Innovazione e sostenibilità sono i due pilastri su cui si fonda l’attività di Innoliving. Cosa c’è nel vostro futuro prossimo?

Stiamo lavorando in varie direzioni. Da un lato guardando alle soluzioni wireless, tanto che il nuovo catalogo annovera moltissimi prodotti senza fili. Puntiamo poi a migliorare le condizioni degli ambienti domestici e di lavoro. E vorrei ricordare al proposito che la nostra linea di purificatori aria non ha eguali in campo nazionale ed europeo. Altra prospettiva è quella del monitoraggio della persona attraverso dispositivi wireless e governati dall’intelligenza artificiale. Infine guardiamo alla produzione di energia da fonti rinnovabili in ambiente domestico. Per quanto riguarda il futuro, la crescita di Innoliving ha suscitato forte interesse in investitori istituzionali e non; ma a sua volta sta valutando alcune aziende e rami di azienda da acquisire.

