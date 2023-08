La storia di Nicholas Howley, diventato miliardario guidando “il Satana dei componenti aerei”

Nel corso di un’udienza congressuale del 2022 su quello che definivano ‘gonfiaggio dei prezzi’ (price-gouging, in inglese) negli appalti militari da parte del fornitore di componenti TransDigm Group, i legislatori hanno posto molte domande. Nicolas Howley, cofondatore, presidente del consiglio di amministrazione ed ex amministratore delegato di TransDigm, non ha dato molte risposte.

Una domanda era: “La sua società si è rifiutata di fornire ai militari informazioni sui prezzi?”.

“Non lo so”, ha risposto Howley.

Altra domanda: ”Era consapevole che il suo compenso come amministratore delegato era superiore a quello degli amministratori delegati di Raytheon, Boeing e Lockheed Martin messi insieme?”.

“Non lo so”.

Per diciassette volte Howley ha risposto “non lo so”. Cosa che ha fatto infuriare la deputata democratica Katie Porter della California. “Per 68 milioni di dollari all’anno”, ha detto a Howley, riferendosi al suo compenso per il 2020, “lei dovrebbe sapere che cosa succede nella sua società”. Quello che Porter e tutti gli altri non sapevano è che Howley ha guadagnato molto più di quella cifra.

Forbes stima che Howley, da quando TransDigm si è quotata in borsa, nel 2006, abbia accumulato un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari. Questa cifra si basa sulle sue dichiarazioni di vendita delle azioni di TransDigm e sui compensi da amministratore delegato resi pubblici prima che Howley si dimettesse, nel 2018, per diventare presidente del consiglio di amministrazione.

Che cosa fa TransDigm

Per i critici, TransDigm è un simbolo di avidità aziendale. Il suo schema tipico: acquistare società che sono le uniche a produrre componenti specifici di aerei e alzare i prezzi, approfittando del fatto che i clienti non hanno alternative. Le valutazioni fatte nel 2019 e nel 2021 dall’ispettore generale del Pentagono hanno rilevato che, subito dopo l’acquisizione di una società, TransDigm ha aumentato i prezzi su 44 dei 46 articoli e ha ottenuto margini sugli utili fino al 4.436%, contro il 15% ritenuto ragionevole dagli investigatori. Tutto ciò era legale. Tuttavia, un ex dipendente ha descritto la TransDigm come un “cancro”. Un altro ha riferito a Forbes che la società è il “Satana dei componenti di aerei”.

Per gli investitori, tuttavia, il modello commerciale di TransDigm si è dimostrato geniale. Secondo i dati di FactSet, la società di Cleveland ha ottenuto un rendimento complessivo (apprezzamento delle azioni più dividendi) del 29% dall’anno dall’Ipo, con un fatturato che è cresciuto di oltre dieci volte, fino a raggiungere i 5,6 miliardi di dollari nell’esercizio fiscale 2022. Questo rendimento complessivo è il primo – e con ampio margine – tra quelli delle società aerospaziali e di difesa quotate negli Stati Uniti in quell’arco di tempo: è superiore di circa un terzo rispetto al concorrente più prossimo, il rivale dei componenti Heico.

Per i contribuenti, la TransDigm è una fregatura. Il Pentagono, con finanziamenti per 816 miliardi di dollari, è la quinta voce del budget da 5.800 miliardi del governo statunitense per l’esercizio fiscale 2023. Secondo le verifiche del Pentagono, che hanno preso in esame molte società oltre a TransDigm, i sovrapprezzi per i pezzi di ricambio, da soli, potrebbero aver gonfiato di miliardi la spesa per la difesa negli ultimi 20 anni. L’esame di un contratto del 2018 con un’unità di TransDigm ha rilevato che, in dieci anni, l’esercito avrebbe pagato 119,3 milioni di dollari per 100 pezzi che sarebbero dovute costare 28,3 milioni di dollari. In sostanza, 9 milioni di dollari all’anno in fumo. Anche i viaggiatori aerei pagano tariffe più alte a causa di quelle che la commissione di vigilanza della Camera ha definito “pratiche tariffarie scorrette” di TransDigm. Le compagnie aeree sono i maggiori clienti della società.

In un comunicato, l’azienda ha dichiarato: “Le verifiche del Dipartimento della Difesa su alcuni contratti selezionati hanno costantemente confermato che le aziende TransDigm hanno rispettato tutte le leggi e i regolamenti”. Inoltre, il comunicato ha specificato: “Il Dipartimento della Difesa, in genere, riceve uno sconto significativo rispetto ai prezzi del mercato commerciale, ove possibile”.

Le accuse

Howley, 71 anni, di solito evita di parlare con i media. E non ha risposto neanche alla richiesta di un’intervista con Forbes. Non è l’unico dirigente di TransDigm ad essersi arricchito: la società riconosce grandi pacchetti di stock option ai dirigenti, compresi i manager delle sue controllate, in funzione del raggiungimento di ambiziosi obiettivi finanziari. “La società ha reso molte persone piuttosto ricche”, ha raccontato a Forbes Bob Henderson, che è andato in pensione alla fine del 2021 con la carica di vicepresidente.

Lo tendenza della società a gonfiare i prezzi è ben documentata. Il Dipartimento della Difesa ha condotto almeno quattro indagini dal 2006 in poi. Tutte hanno concluso che TransDigm avesse realizzato utili eccessivi. A maggio, 60 Minutes, programma della Cbs, ha prodotto un servizio sulla prassi di gonfiare i prezzi che ha chiamato in causa la società insieme ad alcuni dei maggiori appaltatori del Pentagono.

Meno nota è l’incessante pressione per migliorare i rendimenti finanziari e garantire ai dirigenti i premi in azioni, che, secondo quanto riferito da quattro ex dipendenti a Forbes, avrebbe portato i dirigenti a gonfiare i ricavi con manovre contabili aggressive che potrebbero essere considerate frodi. E Forbes racconta ora, per la prima volta, del patrimonio miliardario dell’uomo che sta dietro a questo business.

Chi è Nicholas Howley

Howley è cresciuto a Havertown, un sobborgo di Philadelphia. Era il figlio del presidente della Lansdowne Steel & Iron, che produceva munizioni per l’esercito americano. (E ha preso molte cose da lui: un rapporto del 1971 del Government Accountability Office – sezione investigativa del Congresso statunitense – accusava la società di aver sovrastimato i costi per gonfiare i prezzi). Howley ha lavorato lì durante le scuole superiori e mentre studiava ingegneria meccanica alla Drexel University, come ha raccontato l’anno scorso in un podcast realizzato da un socio d’affari, l’investitore di private equity Will Thorndike. “È stata probabilmente la migliore lezione commerciale pratica che abbia ricevuto in vita mia”, ha dichiarato a proposito del suo periodo in Lansdowne, dove ha manovrato macchine utensili e ha avuto un primo assaggio di management e finanza.

Dopo un mba ad Harvard nel 1979, Howley è approdato alla Imo Industries, un conglomerato industriale in cui, alla fine, è stato incaricato di predisporre la vendita di quattro unità che producevano componenti aerospaziali e non ottenevano buoni risultati. Nel podcast, Howley ha descritto, a volte con evidente soddisfazione, come lui e il suo capo, Doug Peacock, abbiano operato dietro le quinte per acquistare le aziende stesse, negoziando un’offerta congiunta con la società di private equity Kelso. Quando la dirigenza si rese conto delle intenzioni di Peacock, lo licenziò, ma, dato il ruolo chiave di Howley nel processo di vendita, non poteva scaricare facilmente anche lui, nonostante sospettasse un suo coinvolgimento. C’erano altri offerenti, ma, ha raccontato Howley ridendo, “non potevano certo ricevere un grande aiuto da me”.

Così nacque TransDigm, nel 1993. Howley e Peacock trovarono rapidamente una formula per far crescere società industriali. “Si può alzare il prezzo, abbassare il costo e generare nuovi affari”, ha dichiarato Howley nel podcast. “Tutto il resto viene non in seconda battuta, ma in terza, nella migliore delle ipotesi”.

Come guadagna TransDigm

Nel 2022, TransDigm ha dichiarato che circa il 90% del suo fatturato proveniva da prodotti proprietari. Molti di essi potrebbero non sembrare speciali, come valvole, chiavistelli per porte e rubinetti del bagno. Ma la società sfrutta l’alto grado di regolamentazione dell’industria aeronautica. Ciascun componente di un aereo commerciale e i metodi per produrlo devono essere certificati come sicuri e affidabili dalla Federal Aviation Administration (l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense che regola l’aviazione civile). Si tratta di un processo lungo e oneroso e, anche in presenza di forti aumenti di prezzo, la maggior parte dei prodotti TransDigm rappresenta una piccola parte del costo complessivo di un aereo. Di conseguenza, i clienti sono poco incentivati a cercare alternative meno care.

Quando un aereo è in fase di sviluppo, i produttori di componenti fanno a gara per aggiudicarsi un posto a bordo. Questo fa sì che i prezzi rimangano bassi. Le società possono perdere denaro o racimolare utili limitati vendendo componenti a Boeing e Airbus durante le prime fasi di produzione. Ma hanno maggiore margine di manovra nella vendita dei pezzi di ricambio alle compagnie aeree e ad altri operatori – il cosiddetto mercato dei ricambi (aftermarket). Gli aerei possono continuare a volare per decenni anche dopo che non sono più in produzione.

Fedele a questa formula, lo scorso anno il mercato dei ricambi ha rappresentato il 55% del fatturato di TransDigm, ma circa tre quarti dell’ebitda (utili al netto di interessi, tasse, deduzioni e ammortamenti).

Margini record

Un caso è quello di un semigiunto a sgancio rapido, una piccola componente che permette di collegare e scollegare rapidamente le linee di fluidi senza attrezzi. TransDigm lo ha venduto al Pentagono nel 2017 a un prezzo che equivaleva a un aumento del 219% annuo rispetto al 1991. Per un successivo acquisto allo stesso prezzo avvenuto nel 2018, l’ispettore generale ha stabilito che TransDigm avesse registrato un margine di utile del 1.698%.

I prezzi e i costi di produzione sono stati oscurati nei rapporti che il Dipartimento della Difesa rilascia al pubblico. In un’udienza congressuale del 2019, però, i democratici della Camera hanno rivelato che l’ispettore generale ha scoperto come a TransDigm costasse 173 dollari produrre un giunto a sgancio rapido che vendeva al Pentagono per 6.986.

Sebbene il Pentagono non abbia accusato TransDigm di aver violato alcuna legge, qualcosa è sicuramente cambiato, a partire dalle norme che regolano le acquisizioni nel settore della difesa. Un motivo importante per cui il Pentagono non ha negoziato accordi migliori è che TransDigm ha potuto rifiutare le richieste di informazioni sui costi per stimare la correttezza della sua politica dei prezzi. Per legge, gli appaltatori militari non sono tenuti a produrre dati sui costi delle operazioni inferiori a 2 milioni di dollari. Nel 2018 il Congresso aveva aumentato il limite da 750mila dollari, dichiarando di voler ridurre le lungaggini burocratiche.

Rimborso volontario

Ex dipendenti di TransDigm hanno riferito allo staff della Commissione di Vigilanza della Camera che la società avrebbe strutturato i contratti in modo da non raggiungere le soglie che avrebbero fatto scattare l’obbligo di rendicontazione dei costi. Dal 2017 al giugno 2019, il 95% dei contratti di TransDigm è stato al di sotto di tale soglia.

Dopo aver subito una batosta nell’udienza del 2019, dovuta alle scoperte dell’ispettore generale del Pentagono, la società ha soddisfatto la richiesta di rimborsare 16,1 milioni di dollari di sovraccosti. Finora TransDigm si è opposta a un’altra richiesta del Dipartimento della Difesa, cioè quella di restituire 20,8 milioni di utili in eccesso riscontrati in una verifica del 2021. TransDigm sostiene che il limite del 15% fissato dal rapporto dell’ispettore generale sia arbitrario e che la metodologia della revisione fosse viziata perché escludeva alcuni costi.

C’è un’area in cui TransDigm potrebbe aver violato le regole. Nel 2019 l’ispettore generale del Pentagono ha dichiarato di aver chiesto al Servizio investigativo criminale della Difesa di esaminare le accuse, sollevate per la prima volta dalla pubblicazione commerciale di Washington Capitol Forum, secondo cui la società non avrebbe rivelato, nel sistema di appalti federali, di essere proprietaria di 12 filiali che hanno partecipato a gare d’appalto per il Pentagono. Questo renderebbe più difficile per l’esercito rintracciare il modello di aumento dei prezzi di TransDigm. Un portavoce dell’ufficio dell’ispettore generale ha riferito a Forbes di non poter né confermare né smentire che fosse in corso un’indagine. TransDigm non ha risposto alla richiesta di Forbes di commentare la questione.

“Li odiano, ma non hanno scelta”

Nonostante l’attenzione rivolta ai suoi rapporti con il Pentagono, le vendite dirette di TransDigm alle forze armate rappresentano meno del 10% dei suoi ricavi, secondo la testimonianza di Howley al Congresso. Gli aumenti di prezzo aggressivi della società hanno irritato anche le compagnie aeree, anche se la cosa è meno pubblicizzata. “Le compagnie aeree odiano profondamente [TransDigm], ma non hanno scelta”, ha riferito a Forbes un ex dipendente della controllata AvtechTyee. “Se non ti stanno bene le condizioni, il tuo aereo non vola”.

I costruttori di aerei possono trovarsi nel mezzo. “I clienti delle compagnie aeree si lamentano con Boeing perché i prezzi di TransDigm sono alti e questo rende difficile gestire i costi”, ha raccontato a Forbes Abdol Moabery, amministratore delegato di Ga Telesis, una società che ripara aerei e distribuisce componenti. “Boeing non ha appaltato a TransDigm la produzione di questi componenti. Boeing ha stipulato un contratto con una società acquistata da TransDigm”. Boeing si è rifiutata di rilasciare commenti.

La controargomentazione di TransDigm è che le spese e gli sforzi che compie per fornire rapidamente parti affidabili, in modo che gli aerei non rimangano fermi a terra, valgono il prezzo più alto. “I clienti non dovrebbero preoccuparsi del nostro prodotto e di sapere se lo riceveranno quando ne avranno bisogno”, ha dichiarato Henderson, il dirigente TransDigm in pensione. “Questo è già compreso nel prezzo”.

La legge degli obiettivi trimestrali

Nella controllata di TransDigm AvtechTyee, che produce componenti strutturali e sistemi audio e di pilotaggio, le pressioni per raggiungere i risultati hanno portato i dirigenti a commettere frodi, ha dichiarato Phyllis Santistevan-Sullivan, che era la responsabile finanziaria dell’azienda e ha lavorato lì dal 2018 fino a quando è stata licenziata, nel maggio 2021.

In un procedimento legale promosso a febbraio, Santistevan-Sullivan ha affermato che la società avrebbe accelerato in modo improprio la registrazione dei ricavi per raggiungere obiettivi finanziari trimestrali aggressivi e avrebbe posticipato dati favorevoli quando non erano necessari per il periodo corrente. Santistevan-Sullivan sostiene di essere stata licenziata a titolo ritorsivo per essersi ribellata a queste prassi. Ha riferito a Forbes di presumere che cose simili accadano in altre unità della TransDigm. “I presidenti che non raggiungevano i loro obiettivi venivano allontanati”, ha dichiarato. “Se non riesci a rispettare il tuo budget, non rimani a lungo”. Howley ha riconosciuto nel podcast che la società è molto rapida nel sostituire i dirigenti con prestazioni insufficienti.

In uno scritto difensivo, i legali di TransDigm hanno negato le accuse contenute negli atti di causa di Santistevan-Sullivan e hanno dichiarato che la donna sarebbe stata licenziata per scarso rendimento. La società ha rifiutato una richiesta di Forbes di fornire ulteriori commenti. Il processo è previsto per il dicembre 2024.

La tattica delle spedizioni premature

Santistevan-Sullivan ha dichiarato di aver scoperto che 400mila dollari di ricavi erano stati impropriamente allocati su un nuovo progetto per Boeing, sebbene non fosse stato spedito alcun prodotto, né fosse stata emessa alcuna fattura. Sullivan ha riferito che la società avrebbe inoltre inviato un prototipo di un componente al colosso della difesa Lockheed Martin nel 2019, quasi un anno prima che questo fosse pronto, in modo da poter registrare centinaia di migliaia di dollari di ricavi in quel trimestre. Lockheed lo ha rispedito indietro.

L’ex dipendente di AvtechTyee, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha confermato il resoconto di Santistevan-Sullivan sull’incidente di Lockheed Martin, tranne su un punto: il pezzo era stato spedito a Lockheed prematuramente per due volte, per raggiungere alcuni obiettivi. “Alla seconda volta non ci trovavano più tanto simpatici”, ha dichiarato. Lockheed ha rifiutato di rilasciare commenti.

Santistevan-Sullivan e l’ex dipendente hanno riferito che il pezzo sarebbe stato spedito alla Lockheed, nonostante le obiezioni degli ingegneri, su ordine di Kevin Hanson, vicepresidente del settore vendite e marketing di AvtechTyee. Secondo gli ex dipendenti, una peculiarità di TransDigm è che i responsabili delle vendite e del marketing sono i secondi dirigenti dopo i presidenti delle controllate.

L’ex dipendente ha riferito che i ricavi registrati dopo la spedizione del pezzo non finito erano cruciali per raggiungere gli obiettivi trimestrali, che erano a loro volta fondamentali per le promozioni dei dirigenti. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo di fatturato trimestrale “avrebbe compromesso l’ascesa di [Hanson]”. Nell’ottobre 2021 Hanson è stato promosso a presidente della controllata Korry Electronics. Nemmeno lui ha risposto alla richiesta di rilasciare una dichiarazione.

La contabilizzazione scorretta dei ricavi è uno dei tipi più comuni di frode finanziaria e, secondo uno studio della Anti-Fraud Collaboration, ha rappresentato il 40% delle azioni anti-frode della Securities and Exchange Commission (la Consob americana) tra il 2014 e il 2019. La Sec non ha risposto alle domande di Forbes su TransDigm.

“Enormi” segnali d’allarme

Due ex dipendenti del ramo finanziario di un’altra controllata hanno dichiarato a Forbes che, quando TransDigm acquista un’azienda, è aggressiva nell’impostare il cosiddetto bilancio di apertura, cioè la base su cui si misurerà la crescita futura dei ricavi e degli utili. La società registra riserve insolitamente elevate per le perdite di inventario e per gli accordi di fornitura dei componenti marginalmente redditizi, che possono essere utilizzati come una ‘cassa’ per incrementare i ricavi nei primi anni dopo l’acquisizione.

La creazione di riserve elevate riduce il valore contabile della società acquisita, il che impone a TransDigm di registrare importi elevati di quello che i contabili chiamano ‘avviamento’ per tenere conto della differenza tra il valore della società e il prezzo di acquisto. L’avviamento è essenzialmente una dichiarazione di fiducia da parte di TransDigm di poter recuperare la differenza di valore migliorando l’azienda.

Nel 2022 TransDigm ha registrato un avviamento pari al 48% delle sue attività totali: una quota insolitamente elevata, secondo Francine McKenna, esperta di contabilità ed ex docente di Wharton che pubblica una newsletter chiamata The Dig. La società ha registrato solamente una volta, nel 2017, un aumento sull’avviamento nei suoi utili. Secondo quanto dichiarato da McKenna, entrambi sono “enormi” segnali d’allarme che indicano che TransDigm potrebbe pagare troppo per le sue acquisizioni e non riconoscere i casi in cui non ha raccolto i ricavi che si aspettava.

TransDigm non ha risposto alle domande sulle sue prassi contabili, ma nella sua dichiarazione ha affermato che la società “viene sottoposta a controlli interni ed esterni approfonditi”.

Le prospettive di TransDigm

Dopo anni di rapporti governativi che documentano i prezzi aggressivi di TransDigm, alcune cose potrebbero iniziare a cambiare. È in corso la stesura di un provvedimento approvato dal Congresso l’anno scorso che darà alla Defense Logistics Agency (Dla), che gestisce gli acquisti per il Pentagono, la possibilità di obbligare le società a fornire maggiori informazioni a sostegno delle affermazioni secondo cui un articolo che vendono ai militari è identico a quelli che vendono ai clienti civili. Le società hanno approfittato di definizioni poco rigorose di ciò che si intende come prodotto commerciale, in base a regolamenti che le esentano dal rilascio di dati sui costi per stabilire se i prezzi sono ragionevoli, presupponendo che tali prezzi siano governati dalle forze di mercato e debbano essere risparmiati dalla burocrazia governativa.

La Dla ha compiuto lenti progressi nel programma di reverse-engineering dei componenti prodotti dalla TransDigm per stimolare la concorrenza, che, almeno in teoria, porterebbe a prezzi più bassi. L’agenzia ha completato il processo con 13 componenti e ha dichiarato di aver ricevuto offerte competitive per un numero imprecisato di componenti. Questo su un universo di 986 pezzi che la Dla ha ottenuto da TransDigm e che ha identificato come candidati iniziali.

L’analista Ken Herbert di Rbc Capital Markets ha dichiarato di nutrire dubbi su un forte interesse da parte del settore, date le piccole quantità che il Pentagono ordina per molti dei pezzi. “Sono scettico sul fatto che la Dla riesca a convincere un numero sufficiente di società ad assumersi il rischio e a fare investimenti”.

Nel frattempo, la situazione è serena per le attività commerciali di TransDigm. I viaggi aerei si sono ripresi dai minimi registrati durante la pandemia e le compagnie aeree chiedono a gran voce più aerei, mentre Boeing e Airbus faticano a soddisfare la domanda. Il risultato è che le compagnie aeree si tengono più a lungo gli aerei più vecchi e continuano a ritirare dai depositi i jet che erano stati parcheggiati nel 2020. Ciò significa che stanno spendendo di più per la manutenzione e i ricambi, il punto di forza di TransDigm. A causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento, le compagnie aeree stanno anche accumulando maggiori scorte di ricambi. Anche dopo avere raggiunto i massimi storici la scorsa settimana, il titolo di TransDigm rimane una delle migliori opzioni per alcuni analisti di Wall Street.

Secondo Herbert, TransDigm ha sfruttato la possibilità di effettuare alcuni degli aumenti di prezzo più alti di sempre. Le compagnie aeree, invece di opporsi, stanno trasferendo i costi in tariffe aeree più alte. “Per una società come TransDigm”, ha affermato, “è una specie di tempesta perfetta. In senso positivo”.

