Quando il rum incontra il gusto italiano: Zacapa e Carlo Cracco insieme nel segno dell’eccellenza

Quando uno dei rum più pregiati al mondo e uno chef stellato si incontrano, non può che nascere una fruttuosa collaborazione. È il caso della partnership tra lo chef stellato Carlo Cracco e Zacapa, distillato del Centroamerica

di proprietà del gruppo Diageo.

Un rum che nasce in Guatemala, in una struttura incastonata tra alte cime e vulcani attivi a 2.300 metri di altezza, chiamata Casa sopra le nuvole. Il suo particolare processo di distillazione, che avviene all’interno di botti precedentemente utilizzate per conservare altri distillati, permette di creare un rum ultra-premium con note di gusto inconfondibili.

Sono proprio queste qualità ad aver spinto Cracco a supportare con convinzione i progetti Zacapa, dando vita a una collaborazione che dura da oltre un anno.

La magia del Guatemala arriva a Portofino

Dopo la serie di appuntamenti tra giugno e luglio di quest’anno, come Zacapa Galería, che ha celebrato in Galleria l’incontro tra lo chef e la maestra mezcladora Lorena Vásquez, e il meeting High end partnerships: co-branding as the ultimate luxury experience, incentrato sull’importanza delle collaborazioni tra marchi di lusso e che ha visto partecipare tra i relatori le spokesperson di Acqua di Parma, Chopard e Montblanc, la magia del Guatemala è arrivata fino a Portofino per inaugurare l’aperitivo in terrazza del Pitosforo con un takeover che trasforma il volto del suggestivo ristorante nella piazzetta tra le più famose d’Italia.

Zacapa Portofino by Cracco rappresenta un nuovo format incentrato sulla mixology e l’aperitivo, che da luglio a fine settembre racconterà il Guatemala attraverso speciali abbinamenti tra cocktail a base di Zacapa 23, inedite creazioni dello chef e uno Zacapa XO on the rocks da sorseggiare nel dopocena, godendosi la vista sul porto.

Un’esperienza che ha come tema principale l’intreccio culturale e gastronomico che inizia con la casa sopra le nuvole – dove il rum invecchia e acquista i suoi sentori inconfondibili – e arriva fino in Liguria, in una delle mete predilette dei grandi marchi di lusso, nonché luogo naturale di approdo per un distillato elegante come Zacapa.

Zacapa e Cracco: una partnership nel segno della continuità

L’arrivo a Portofino rappresenta il proseguimento della collaborazione tra questo rum e Cracco, che di recente ha presentato in Galleria La Armonía, terza edizione limitata della Heavenly Cask Collection, serie speciale di quattro referenze che celebrano il Guatemala e la sua natura magica.

La collezione racconta l’artigianalità e il percorso di rum Zacapa rendendo protagoniste le botti nelle quali invecchia, che permettono di creare un’inedita sinfonia di note di gusto dai toni caldi e avvolgenti. Quattro blend che esprimono il legame tra la terra e la sapienza distillatrice della maestra Vásquez, che si è concentrata nel tempo sul perfezionare l’arte dell’invecchiamento per catturare la vera anima del rum.

La partnership intanto prosegue nel segno della continuità. Zacapa e Cracco sono già al lavoro su un nuovo format benefico partendo dal legame del brand con la comunità guatemalteca del Chorti, che l’azienda supporta rivolgendosi a loro per la produzione del petate, la banda di foglie di palma essiccate che cinge la bottiglia del rum.

