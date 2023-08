Palazzina Grassi si prepara ad accogliere le star del Festival del Cinema di Venezia. Ecco il calendario degli eventi

Il dj set di Stella Bossi a Venezia

Palazzina Grassi è pronta ancora una volta ad animare le serate più glamour della, confermandosi il luogo d’eccezione per party esclusivi , uno dei place to be delle notti veneziane. Con eventi privati, cene e una programmazione di dj internazionali nel dopocena, Palazzina si prepara a ospitare attori , ospiti vip e il jet set internazionale per tutta la durata della Mostra del Cinema.

Si inizia giovedì 31 agosto con la dj internazionale più irriverente del panorama techno berlinese, Stella Bossi, che farà ballare gli ospiti di Palazzina fino a tarda notte.

Sabato 2 settembre, invece, cena alla carta con intrattenimento musicale. Domenica 3, la giornata della Regata Storica, sarà dedicata al party del film Pet Shop Days diretto da Olmo Schnabel, figlio di Julian e interpretato da Jack Irv, Dario Yazbek Bernal, Willem Dafoe, Peter Sarsgaard, Emmanuelle Seigner, Camille Rowe e Peter Sarsgaard.

La serata, in collaborazione con Tequila Don Julio 1942, si annuncia tra le più attese della Mostra, con molti ospiti internazionali a festeggiare il cast e la produzione della Memo Films di Francesco Melzi d’Eril e Gabriele Moratti insieme a Twin Productions.

Lunedì 4 invece altra serata privatissima per il Vanity Fair Club, il night club di Vanity Fair, in cui gli ospiti si lasceranno trasportare accompagnati dalla musica del dj Graziano della Nebbia, i cocktail di Campari e lo champagne Moet&Chandon.

Un disco-club solo su invito organizzato in partnership con Tenderstories, incubatore di talento specializzato nello scouting e nello sviluppo di storie originali con una proiezione internazionale.

Gli altri eventi a Venezia

Martedì 5 salirà in console Nicola Zucchi, preceduto da una cena gourmet a quattro portate, mentre mercoledì 6 sbarcherà in Canal Grande, davanti a Palazzina, la monoposto di Alpha Tauri, scuderia italiana di Formula 1 che presenterà al Teatrino di Palazzo Grassi Whatever it Takes – una co-produzione Scuderia Alpha Tauri e Digital Lighthouse, il docufilm definitivo della storia quasi ventennale della scuderia, a cui seguirà un evento privato a Palazzina.

Giovedì 7 è Sara Bluma, resident dj del Sanctuary di Roma ad animare il dopocena, mentre nel fine settimana di chiusura continuano le esclusive cene gourmet ad anticipare degli after dinner di puro divertimento per festeggiare il closing della Mostra del Cinema con la dj guest Jamiie venerdì 8 settembre e il dj molto conosciuto nella fashion community Elbio Bonsaglio il sabato 9 settembre, serata del gran finale.

Palazzina Grassi: “rule breaker” nell’ospitalità veneziana

Ricordiamo che Palazzina Grassi è l’unico boutique hotel cinque stelle disegnato da Philippe Starck. Sin dalla sua apertura nel 2009 si è guadagnato il ruolo di “rule breaker” nell’ospitalità veneziana, unendo all’esclusività e alla privacy delle sue camere, una parte più glamour legata a cene ed eventi, che dopo la mezzanotte trasformano Palazzina in Palazzina The Club.

In passato, hanno cenato e ballato qui star come Madonna, Al Pacino, James Franco, Johnny Depp, Angelina Jolie, Natalie Portman e moltissime altre stelle del cinema italiano e internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.