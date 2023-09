La stretta sugli affitti brevi in vigore anche a New York: qual è il patrimonio dei fondatori di Airbnb

I tre fondatori di Airbnb da sinistra a destra: Joe Gebbia, (cfo), Nathan Blecharczyk (cto) and Brian Chesky (ceo) – Photo by Mike Windle – Getty Images for Airbnb)

La stretta su Airbnb è in vigore anche a New York. Da oggi, 5 settembre, le autorità applicheranno nuove regole sugli affitti a breve termine che, probabilmente, porteranno. Si prospetta che la nuova norma possa rimuovere almenoa New York.

La normativa entra in vigore nella Grande Mela seguendo l’esempio di altre grandi città come San Francisco, Barcellona, Amsterdam e Parigi. La norma – Legge Locale 18 – consente gli affitti a breve termine (sotto i 30 giorni) solo se l’host è fisicamente presente durante il soggiorno degli ospiti e se non sono presenti più di due ospiti contemporaneamente.

La registrazione e la certificazione

Ogni host che vorrà affittare per un breve periodo una stanza o un appartamento dovrà prima accedere a un apposito registro gestito dall’Ufficio del Sindaco per l’applicazione delle leggi speciali. Inoltre, dovrà ottenere una sorta di “certificazione di conformità” che attesti il rispetto delle normative.

Le piattaforme che operano in questo mercato – si parla quindi anche di Booking.com e Vrbo – per evitare sanzioni dovranno verificare che l’host abbia fatto la registrazione e abbia ottenuto la certificazione necessaria. Gli host che violano queste regole sono passibili di sanzioni pari a 5.000 dollari per ogni violazione, mentre le piattaforme potrebbero essere multate fino a 1.500 dollari per ogni transazione che coinvolge affitti che non rispettano la nuova norma.

Il patrimonio dei fondatori

I fondatori di Airbnb sono Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk. Secondo Forbes, Chesky, ceo della società, ha un patrimonio di 11,2 miliardi di dollari. Ex bodybuilder, Chesky ha frequentato la Rhode Island School of Design dove ha conosciuto Gebbia. Chesky è figlio di due assistenti sociali e guadagnava 40.000 dollari all’anno come designer industriale a Los Angeles prima che Airbnb spiccasse il volo.

Gebbia, 42 anni, ha un patrimonio di 8,7 miliardi di dollari. Nel luglio 2022, Gebbia ha lasciato la sua posizione in Airbnb ma è rimasto nel consiglio di amministrazione e continua a presiedere il ramo no-profit dell’azienda, Airbnb.org.

Gebbia possiede una quota del 9% di Airbnb. Nel settembre 2022 è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Tesla. Nel gennaio 2022 ha acquistato una quota di minoranza dei San Antonio Spurs.

Blecharczyk, 40 anni, ha un patrimonio di 9,6 miliardi di dollari ed è chief strategy officer di Airbnb. Il miliardario è stato il primo ingegnere della società. È anche presidente di Airbnb Cina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.