La sostenibilità inizia dalla stampa: come Brother aiuta le aziende a riciclare cartucce d’inchiostro e toner

Essere un’azienda responsabile significa pensare a come ridurre il consumo di energia e di risorse a 360°. La sostenibilità ambientale è infatti una delle maggiori sfide per chi gestisce la tecnologia all’interno delle aziende, e anche l’infrastruttura di stampa deve essere inclusa fra le tecnologie da tenere in considerazione.

“Un futuro più sostenibile parte dalle azioni di tutti i giorni”, dichiara Marcello Acquaviva, president & managing director di Brother Italia. “Come produttori di stampanti, siamo consapevoli del nostro ruolo nei confronti dell’ambiente e ci impegniamo costantemente per ridurre al minimo l’impatto delle nostre operazioni, senza però perdere mai di vista la qualità dei prodotti ed eliminando gli sprechi. Le tecnologie e i dispositivi per l’ufficio, compresa la stampa, costituiscono aspetti fondamentali da prendere in considerazione per la sostenibilità delle pmi. Attraverso i prodotti Brother e adottando buone pratiche d’uso si contribuisce a salvaguardare il nostro pianeta”.

Lo spunto parte da una ricerca condotta da Quocirca, secondo cui entro il 2025 l’impatto ambientale sarà la principale priorità per le organizzazioni, e il 60% di esse punterà a essere net zero (zero emissioni) entro il 2030. L’implementazione di sistemi per la gestione ambientale, sociale e di governance (esg) è diventata una pratica sempre più diffusa tra le aziende. Questa tendenza non è guidata solo dalla volontà delle aziende stesse, ma anche dall’obbligo legale di farlo. Le normative sullo smaltimento delle attrezzature e le disposizioni dell’Unione europea sui requisiti di rendicontazione della sostenibilità per le società quotate in borsa sono alcuni dei fattori che spingono le aziende ad adottare tali sistemi, che mirano a garantire una gestione responsabile delle risorse e a promuovere la sostenibilità a tutti i livelli.

“Per far fronte a queste direttive”, aggiunge Acquaviva, “massimizzare il riciclo dei materiali, garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, promuoviamo per le aziende programmi di recupero gratuiti dei consumabili. Grazie al nostro programma di riciclo e recupero toner, in Europa abbiamo rigenerato oltre 40 milioni di cartucce e i nostri impianti di rigenerazione hanno ricevuto nel 2022 la certificazione carbon neutral. Inoltre, ci impegniamo ogni giorno per ridurre al minimo l’impatto delle operazioni aziendali sull’ecosistema e far crescere le nostre attività per ripristinare e preservare l’ecosistema”.

Anche l’aspetto reputazionale ha la sua importanza. Una ricerca condotta da Deloitte nel 2021 ha mostrato che il cambiamento climatico e la protezione dell’ambiente sono le principali preoccupazioni per i Millennial, e il 60% di loro e dei membri della Generazione Z temono che i leader aziendali non prestino sufficiente attenzione alla tutela dell’ambiente.

Per garantire che l’infrastruttura di stampa sia in linea con gli obiettivi di sostenibilità aziendali è necessario considerare anche altri aspetti importanti, come l’energia e le materie prime utilizzate nella produzione delle cartucce e dei dispositivi stessi, così come il costo del loro trasporto. Inoltre, le cartucce d’inchiostro o toner scartate e i dispositivi dismessi contribuiscono all’aumento dei rifiuti elettronici. Ecco perché le stampanti e le cartucce sono presenti nel Piano d’azione dell’economia circolare dell’Ue, che mira a garantire che i prodotti siano riparabili o almeno riciclabili. Chiedere ai fornitori di dare informazioni dettagliate sulle risorse utilizzate per la produzione di apparecchiature, il consumo di energia, le emissioni di carbonio, ecc. è un punto di partenza per valutare il proprio impatto ambientale e iniziare a gestirlo.

“Brother realizza prodotti più durevoli e resistenti che aiutano le aziende ad avere un business più sostenibile, supportando quindi un modello più circolare. Grazie al programma gratuito di riciclo toner Brother, in particolare, i clienti possono facilmente restituire i toner esausti per la rigenerazione o il riciclo. Aderire è molto semplice: gli utenti possono richiedere dal sito il ritiro gratuito dei toner originali non ricondizionati; Brother si occuperà del ritiro, per poi riciclarli gratuitamente contribuendo alla sostenibilità ambientale.”

Tuttavia, questo non è sufficiente. I manager devono infatti essere in grado di visualizzare il problema per intero, monitorando l’utilizzo delle apparecchiature e garantendo l’efficienza a livello di consumabili e dal punto di vista organizzativo. È qui che entrano in gioco, oltre ai programmi di riciclo delle cartucce, anche i servizi di stampa gestita e i software integrati nei dispositivi ad alta efficienza energetica. Le piattaforme di gestione della stampa sono infatti fondamentali, perché possono fornire una visione completa dell’infrastruttura di stampa e dei volumi di stampa dei documenti.

È importante non solo produrre stampanti che possano essere facilmente riparabili, ma anche implementare sistemi di monitoraggio efficaci per individuare eventuali problemi in anticipo. È fondamentale garantire l’accesso a tecnici qualificati in grado di effettuare riparazioni quando necessario. Se i dispositivi possono essere aggiornati a distanza, è possibile ottimizzare le prestazioni durante l’intero ciclo di vita della stampante, senza richiedere visite in loco.

Essere in grado di monitorare l’utilizzo delle cartucce e dei dispositivi significa anche poter dimostrare la fattibilità economica di azioni più mirate per ridurre gli sprechi, come l’utilizzo delle firme elettroniche per i documenti che non necessitano del cartaceo e la riorganizzazione dei flussi di lavoro. Inoltre, una gestione semplificata dei materiali di consumo consente di acquistare inchiostro e toner solo quando necessario, evitando ordini ripetuti e accumuli di scorte dimenticati. Ciò solleva la questione riguardo alla facilità di restituzione delle cartucce usate; per questo è fondamentale individuare un fornitore che garantisca servizi di riciclo o rigenerazione dei consumabili per evitare che le cartucce finiscano in discarica.

Tutti questi sforzi assicurano che le iniziative per aumentare la sostenibilità siano basate su dati concreti, tracciabili e visibili. Ciò è importante per gli utilizzatori dei dispositivi, i responsabili della sostenibilità dell’organizzazione e per gli stakeholder esterni.

