“Effetto Messi” per Apple Tv: +110mila abbonati nel giorno del debutto dell’argentino con l’Inter Miami

Apple Tv deve dire grazie a. L’arrivo dell’argentino all’Inter Miami, squadra che milita nella Major League Soccer americana (Mls), ha portato a un vero e proprio boom di abbonamenti sulla piattaforma.

L’azienda di Cupertino, che ha diritti esclusivi per la trasmissione in Usa delle partite della Mls, ha potuto vedere i frutti del suo investimento già il 21 luglio di quest’anno, giorno del debutto di Messi con la nuova maglia.

L’effetto Messi

In quell’occasione, secondo il Wall Street Journal (che ha citato la società di analisi degli abbonamenti Antenna), le iscrizioni al pacchetto Mls Season Pass di Apple Tv sono arrivate fino a 110mila, contro i 6.143 abbonati del giorno precedente. Un balzo superiore sia rispetto al giorno in cui è diventato disponibile il Season Pass Mls, sia rispetto a quello di apertura della stagione.

Non è andata male neanche in occasione della seconda partita giocata dal campione argentino, giorno in cui si sono registrati 65mila abbonati. “L’arrivo di Messi all’Inter Miami segna un momento storico per lo sport negli Stati Uniti e rispecchia l’incredibile slancio della Major League Soccer”, aveva detto Eddy Cue, senior vice president of services di Apple.

“Non vediamo l’ora di offrire a tifosi e tifose in tutto il mondo la possibilità di guardare il più grande calciatore di tutti i tempi su Mls Season Pass”.

Un accordo da 250 milioni di dollari annui

I numeri raggiunti sono un segno di come le partnership sui diritti dei campionati sportivi possano avere grossi vantaggi per i servizi streaming, che raggiungono un pubblico più ampio e giovane rispetto alle piattaforme tradizionali.

L’arrivo di Messi ha seguito il lancio dell’accordo decennale siglato fra Apple e la Major League Soccer, avviato all’inizio del 2023 per un corrispettivo di 250 milioni di dollari annui.

La popolarità della Major League Soccer ha avuto un’impennata con lo sbarco della “Pulce” in Florida. L’entusiasmo, naturalmente, ha investito anche gli abbonamenti per vedere le partite in tv e streaming dell’Inter Miami.

Un portavoce di Cupertino ha dichiarato che i primi due incontri giocati dall’argentino, rispettivamente il 21 e 25 luglio, sono stati tra le tre partite più seguite di sempre su Mls Season Pass, con spettatori collegati da quasi 100 paesi e regioni in tutto il mondo. Secondo gli accordi stipulati, Messi ha il diritto di ricevere una percentuale su tutti i nuovi abbonati del Season Pass.

“Stiamo superando le nostre aspettative in termini di abbonati e il fatto che Messi sia andato all’Inter Miami ci ha aiutato un po'”, ha detto il ceo di Apple Tim Cook durante la conferenza sugli utili della società di agosto.

A partire dal 1 settembre, Apple vende il pacchetto Mls Season Pass per 12,99 dollari al mese o 25 dollari a stagione per le persone che si abbonano anche ad Apple Tv+ e 14,99 dollari al mese o 29 dollari per stagione a tutti gli altri. I titolari dell’abbonamento stagionale Mls, hanno ricevuto abbonamenti gratuiti al Season Pass Mls per quest’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.