Miami pronta a tutto per vedere Messi: prezzi dei biglietti aumentati del 500% per la partita di debutto

Fatti principali

Secondo i dati forniti dal rivenditore TicketiQ, il prezzo medio dei biglietti per le partite casalinghe dell’Inter Miami della prossima stagione è salito del 459%, passando da 152 a 850 dollari, mentre quello per assistere alle prossime sette partite del Miami in trasferta è aumentato del 558%.

Stando ai prezzi di TicektiQ, i biglietti per assistere al debutto di Messi nella partita di Coppa di Lega contro il Cruz Azul di Città del Messico , in programma venerdì 21 luglio, costano mediamente 1.294 dollari . I posti più economici sono acquistabili per 314 dollari, mentre per i più costosi, in prima fila a centrocampo, è necessario sborsare 23.737 dollari .

Il sito TickPick invece fissa a 325 dollari il prezzo per il biglietto più economico, cifra in rialzo di oltre il 1020% rispetto a quella stabilita precedentemente all'annuncio di Messi, quando per vedere Inter Miami – Cruz Azul bastavano 29 dollari.

Messi, sette volte vincitore del Pallone d’Oro e campione del mondo in carica con l’Argentina, è merce ancora più preziosa in trasferta: per seguirlo nella sua prima sfida fuori casa, in programma il 23 agosto sul campo del FC Cincinnati , bisogna pagare almeno 423 dollari. Il prezzo medio dei biglietti è invece di 830 dollari, comunque inferiore a quello per la partita contro il Cruz Azul.

Come dichiarato dal comproprietario dell'Inter Miami Jorge Mas al quotidiano spagnolo El Pais, in Florida Messi guadagnerà tra i 50 e i 60 milioni di dollari all'anno per due stagioni.

La presentazione

I tifosi dell’Inter Miami non vedono l’ora di ammirare le giocate di Lionel Messi e stanno cercando di accaparrarsi i biglietti per la sua attesissima partita di debutto di venerdì 21 luglio. Ma per vedere il fenomeno argentino calcare i campi delladovranno essere pronti a sborsare parecchio: i prezzi medi dei biglietti per le partite della società della Florida sono infatti aumentati del 500%.

Domenica 16 luglio circa 20mila tifosi hanno affrontato la pioggia per assistere Messi alla sua prima apparizione sul campo del DRV PNK Stadium di Miami. Considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, il fenomeno argentino ha indossato la maglia rosa numero 10 ed è stato acclamato come “il numero 10 d’America”.

I retroscena di mercato

Da mesi si vociferava che Messi sarebbe potuto tornare al Barcellona, firmare un altro contratto con il Paris Saint-Germain o seguire il rivale di sempre Cristiano Ronaldo, che alla fine del 2022 si è unito alla squadra saudita dell’Al-Nassr per una cifra vicina ai 210 milioni di dollari all’anno. A giugno però il campione argentino ha deciso di attraversare l’Atlantico e, dopo 19 stagioni in Europa, firmare con l’Inter Miami di David Beckham.

Nella sua prima dichiarazione dopo il trasferimento, Messi ha dichiarato alla testata spagnola Mundo Deportivo di aver scelto “non per soldi” e che se fosse stata solo una questione di milioni sarebbe andato in Arabia Saudita. L’Al-Hilal infatti gli aveva offerto un contratto che si aggirava intorno ai 300 milioni di dollari a stagione.

La valutazione di Forbes

Secondo le stime di Forbes, durante tutta la sua carriera Messi ha guadagnato circa 1,28 miliardi di dollari, grazie sia ai contratti offerti dalle squadre, sia ai lucrosi accordi di sponsorizzazione fuori dal campo. Lo scorso anno il numero 10 argentino ha guadagnato circa 130 milioni di dollari, diventando così il secondo atleta più pagato al mondo, dietro solo a Cristiano Ronaldo, che ha intascato sei milioni in più.

