Polestar Synergy, la concept car che punta alla piena sostenibilità

Polestar Synergy: il debutto a Monaco

La casa svedese ha presentato, ormai da qualche anno, laStudenti e designer professionisti provenienti da contesti e luoghi diversi vengono riuniti ogni anno per raggiungere un unico obiettivo: una mobilità più sostenibile. Così nasce launa super concept nata dalle menti combinate di tre vincitori del Contest: insieme hanno unito creatività e conoscenze per creare una vettura che sì è di fantasia, ma che potrebbe essere di ispirazione le auto del futuro.

La creazione di Devanish Deshmukh, Swapnil Desai e Yingxiang Li sarà esposta al Salone di Monaco prima di apparire nelle sedi Polestar: con una lunghezza di 4,56 metri, la monoposto elettrica mantiene un velo di mistero sulle specifiche tecniche. Come una vera superstar, il modello continuerà il suo tour e atterrerà alla Hot Wheels Legends Tour. L’evento annuale è dedicato alla ricerca del design delle prossime Hot Wheels, in cui migliaia di appassionati di automobili provenienti da tutto il mondo si sfidano per vedere la propria auto personalizzata trasformarsi in un originale Hot Wheels.

