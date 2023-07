Dopo Barbie in arrivo il film su Polly Pocket: quali sono i progetti cinematografici di Mattel

rilascerà almenolegati a diverse proprietà di giocattoli dopo il lancio di Barbie, che ha appena raggiunto i 200 milioni di dollari al botteghino statunitense. Ma oltre al film Polly Pocket diretto da Lena Dunham, e Barney prodotto da Daniel Kaluuya, non ci sono molte informazioni.

Fatti chiave

Almeno 45 film sono in fase di sviluppo alla Mattel, ma finora ne sono stati annunciati 14, secondo il New Yorker e altri.

Lily Collins reciterà e produrrà il film Polly Pocket in collaborazione con MGM, diretto da Dunham: la Collins ha rivelato per la prima volta il suo ruolo nel film nel 2021.

Warner Bros. Pictures e Mattel hanno annunciato nel 2022 la notizia di un film live-action Hot Wheels prodotto dal cattivo robot di J.J. Abrams.

Mattel ha annunciato un film live-action di Barney nel 2019 co-prodotto dall’attore Kaluuya, che secondo Robbie Brenner, dirigente di Mattel, consentirà alla società di “adottare un approccio completamente nuovo che sorprenderà il pubblico e sovvertirà le aspettative”, si legge in un comunicato stampa.

Un film basato sull’action figure dell’astronauta Major Matt Mason, che coinvolge Tom Hanks e lo sceneggiatore Akiva Goldsman, è stato annunciato nel 2019, secondo Variety.

Altre proprietà Mattel con film in uscita includono American Girl, View Master, Masters of the Universe, Magic 8 Ball e Uno, secondo Mattel.

Il background

Barbie, che ha infranto record sia a livello globale sia nazionale, è il primo film della divisione cinematografica di Mattel, la Mattel Films. La divisione cinematografica è stata un’iniziativa del ceo Ynon Kreiz nel 2018, che aveva l’idea di trasformare l’azienda di giocattoli in una “macchina basata sulla proprietà intellettuale”, secondo Variety.

Dopo il successo del weekend di apertura per Barbie, i punti vendita hanno iniziato a raccogliere progetti precedentemente annunciati da Mattel Films incentrati su altri giocattoli e proprietà intellettuali dell’azienda. La regista di Barbie, Greta Gerwig, ha dichiarato al New York Times di non avere piani per un sequel, anche se i dirigenti della Mattel sperano di trasformare Barbie in un franchise cinematografico, secondo Variety.

Il fatto sorprendente

Un film basato sul gioco delle carte “Uno”, ambientato nella scena hip-hop di Atlanta, è stato inizialmente presentato alla Mattel secondo The New Yorker.

Alla fine, Mattel ha messo da parte la sceneggiatura di Marcy Kelly, anche se un film sul gioco è ancora in lavorazione.

