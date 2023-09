L’Aeronautica Italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Articolo di Davide Riccardo Lizzani

Il colonnello Walter Villadei volerà a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) per conto dell’Aeronautica Militare Italiana con “Ax-3”, la terza missione commerciale dell’azienda texana Axiom Space.

Lo scorso giugno Villadei aveva già sperimentato il volo spaziale e la microgravità a bordo del primo volo commerciale di Virgin Galactic. La missione “Virtute 1” lo aveva infatti portato, insieme con il collega dell’aeronautica, Angelo Landolfi, e con il ricercatore del Cnr, Pantaleone Carlucci, a raggiungere il confine fra l’atmosfera e lo spazio. Spazio che, come commenta il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Luca Goretti, è la “naturale estensione del dominio aereo”.

Era già noto che Villadei si stesse addestrando presso la sede della Axiom, ma solo poche ore fa l’azienda ha rivelato i dettagli sulla prossima missione. Come da prassi, il comandante sarà un membro di Axiom, in questo caso Michael López-Alegría, ex astronauta Nasa e già comandante di “Ax-1”, mentre il ruolo di pilota è stato affidato a Villadei grazie all’esperienza maturata durante la missione con Virgin Galactic. I due specialisti saranno il primo astronauta turco, Alper Gezeravcı, e lo svedese Marcus Wandt, già in servizio come astronauta dell’Agenzia spaziale europea.

L’equipaggio di “Ax-3” lascerà la Terra a inizio 2024 (non si esclude già a gennaio) e trascorrerà fino a quattordici giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale, dividendo il proprio tempo ricerca, divulgazione e attività commerciali.

“La presenza di un ufficiale italiano a bordo della missione è un passo fondamentale nello sviluppo della strategia italiana per lo spazio, in cui la Difesa condivide e supporta lo sforzo del governo, delle istituzioni e delle aziende del Paese.” ha commentato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Viene garantita così la proiezione dell’Italia verso una presenza sempre più attiva in ambito della difesa e della sicurezza nazionale cogliendo, al contempo, le opportunità offerte dalla new space economy”.

