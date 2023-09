Oracle crolla in Borsa. E il patrimonio di Larry Ellison scende di quasi 20 miliardi

Fatti principali

Le azioni di Oracle sono crollate del 13,5% sotto i 110 dollari , scivolando al prezzo intraday più basso da giugno. Resta comunque la quarta persona più ricca del mondo.

, scivolando al prezzo intraday più basso da giugno. Resta comunque la quarta persona più ricca del mondo. Martedì, secondo i calcoli di Forbes, il patrimonio netto di Ellison è crollato da 159 miliardi di dollari a 140,6 miliardi di dollari.

Ciò amplia il divario a circa 23,5 miliardi di dollari tra Ellison e il terzo uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos , che Ellison aveva brevemente superato a giugno.

, che Ellison aveva brevemente superato a giugno. Il ribasso arriva dopo che Oracle ha mancato di poco le stime degli analisti sui ricavi nel periodo di tre mesi terminato il 31 agosto. Ha inoltre riportato una guidance sulle vendite significativamente inferiore per il periodo finanziario corrente rispetto a quanto previsto.

“L’entusiasmo degli investitori era molto diffuso e Oracle non ha fornito il rialzo atteso”, hanno spiegato gli analisti di Ubs guidati da Karl Keirstead, abbassando il loro obiettivo di prezzo per Oracle da 140 a 135 dollari.

“Gli investitori sono stati probabilmente delusi dalla mancanza di rialzo” dimostrato da Oracle nel report, concordano gli analisti di Goldman Sachs guidati da Kash Rangan.

Contrarian

Il colosso americano del softwareha subito martedì la peggiore perdita azionaria giornaliera degli ultimi due decenni,. A spingere al ribasso il titolo il report sugli utili della società che ha ampiamente deluso gli investitori. Il ribasso ha fatto scivolare di diversi miliardi il patrimonio del presidente di Oracle

Ellison resta con un vantaggio di 18 miliardi di dollari rispetto alla quinta persona più ricca del mondo, Warren Buffett.

Sullo sfondo

Prima del crollo di martedì, il guadagno del 51% delle azioni Oracle da inizio anno aveva superato di gran lunga il rally del 34% del Nasdaq. Ma il calo post-utili mette la performance di Oracle nel 2023 quasi esattamente in linea con quella dell’indice. Dopo che il report sugli utili di giugno della società ha mostrato il potenziale dell’azienda per essere un leader nel fiorente spazio dell’intelligenza artificiale generativa, le azioni Oracle erano salite al livello più alto nei suoi 37 anni di storia come società quotata in borsa.

Ellison, che ha cofondato Oracle nel 1977 e ne è stato ceo dalla fondazione fino al 2014, ha visto di conseguenza la sua fortuna gonfiarsi. Ellison è un importante donatore del partito repubblicano, ha sborsato circa 20 milioni di dollari a sostegno dei candidati al Senato del GOP in vista delle elezioni di medio termine del 2022. Secondo quanto riferito, si sta preparando a spendere 60 milioni di dollari o più a sostegno del senatore Tim Scott (R-S.C.) nella campagna presidenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.