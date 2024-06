Oracle ai massimi storici. E il patrimonio di Larry Ellison aumenta di 15 miliardi di dollari

Il ceo di Oracle Larry Ellison ha goduto di un balzo del suo patrimonio netto dopo che le azioni della sua azienda sono salite alle stelle. Ora il divario tra Ellison, la quinta persona più ricca del mondo, e la quarta persona più ricca, il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, si assottigliato.

Fatti principali

Mercoledì il patrimonio netto di Ellison, che comprende in gran parte la sua quota azionaria di circa il 40% in Oracle, è aumentato di oltre 15 miliardi di dollari arrivando a 169 miliardi di dollari , il guadagno più grande di qualsiasi miliardario, secondo il tracker in tempo reale di Forbes.

, il guadagno più grande di qualsiasi miliardario, secondo il tracker in tempo reale di Forbes. Il 79enne Ellison è ora circa 10 miliardi di dollari meno ricco di Zuckerberg e 50 miliardi di dollari dietro Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e “amico molto intimo” di Ellison.

e 50 miliardi di dollari dietro Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e “amico molto intimo” di Ellison. Il guadagno è arrivato dopo che le azioni di Oracle sono aumentate di oltre il 10% raggiungendo il massimo storico di 140 dollari per azione, in ripresa dopo il report sugli utili di martedì pomeriggio.

Fatto sorprendente

Anche se il colosso del cloud computing Oracle ha effettivamente riportato ricavi e profitti inferiori rispetto alle aspettative di Wall Street, le azioni della società si sono riprese poiché ha condiviso un outlook delle entrate per il suo prossimo anno fiscale migliori rispetto alle previsioni e ha mostrato accordi di intelligenza artificiale con società del calibro di OpenAI, società madre di ChatGPT.

Sullo sfondo

Una delle figure più pittoresche della Silicon Valley, Ellison è salito agli onori della cronaca per il suo sostegno finanziario al senatore Tim Scott (R, S.C.) nelle primarie del GOP e, secondo quanto riferito, come potenziale scelta alla vicepresidenza, e per il piano di suo figlio di acquisizione della società madre della CBS, Paramount, poi fallito. Oracle è uno dei tanti vincitori della corsa all’intelligenza artificiale, con titoli del calibro di Apple e Microsoft che hanno raggiunto massimi storici.

Ellison è stato per breve tempo il terzo uomo più ricco del mondo dopo il report sugli utili di Oracle di giugno 2023, ma è stato poi superato da Zuckerberg e dal fondatore di Amazon Jeff Bezos poiché le azioni delle loro società hanno sovraperformato quelle di Oracle.

